В сети показали, каким мог бы стать новый Jeep Patriot – удивит ли он поклонников марки

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

3 декабря 2025, 07:21

Jeep Patriot может вернуться в 2027 году, но пока это только фантазии

Jeep официально не анонсировал возвращение Patriot, но в сети появились рендеры возможной новинки. Дизайн получился брутальным и лаконичным. Модель могла бы занять место между Wrangler и Grand Cherokee. Ожидать ли реального возвращения Patriot – пока загадка.

Американский бренд Jeep сегодня предлагает широкий выбор моделей, охватывающих разные сегменты рынка. В последние годы компания продолжает обновлять модельный ряд, обеспечивая электрификацию. Самым доступным Jeep в США сейчас считается Compass, его цена стартует с 30 900 долларов. Следом идет Wrangler, который обойдется минимум в 32 690 долларов. Чуть дороже стоят Cherokee и Grand Cherokee, а за Gladiator и Wagoneer цены выложат от 38 695 и 59 945 долларов соответственно. 

Однако слухи о появлении совершенно нового Patriot в американской линейке Jeep пока не подтверждаются. Как отмечают энтузиасты, в том числе авторы популярного YouTube-канала Digimods Design, в сети появились рендеры возможного Patriot 2027 года. Внешне автомобиль получился довольно универсальным, если не считать фирменной решетки радиатора с прорезями. В его облике угадываются черты классических внедорожников, например, старинного Land Rover Discovery.

Рендер отличается строгими линиями, белым капотом с характерным выступом, массивным передним элементом, напоминающим тюнингованные Ford Mustang, и обычной крышей. В нижней части кузова предусмотрены мощные накладки, задняя часть выполнена без излишеств: простые фонари, стандартная дверь багажника и лаконичный бампер. Колеса не выделяются оригинальностью, но выглядит гармонично на фоне общего дизайна.

Если бы такой Patriot действительно появился, он бы занял промежуточное положение между Wrangler и Grand Cherokee. Однако в реальности новый Patriot мог бы заменить Cherokee, ведь именно Cherokee считался преемником модели. При этом рендер получился заметно крупнее и выглядит почти готовым к серьезному бездорожью. На данный момент у Jeep нет планов по возрождению Patriot, и даже если это произойдет, серийная версия вряд ли будет похожа на представленный в интернете вариант.

Дизайн виртуального Patriot может заинтересовать поклонников марки, но с точки зрения бизнес-выпуска такие модели в предложенном виде выглядят маловероятными. Тем не менее, обсуждение возможного интереса к возвращению Patriot подогревает интерес и заставляет подумать, каким может быть следующий шаг Jeep. А как вам такой стиль?

Упомянутые модели: Jeep Liberty Patriot
Упомянутые марки: Jeep
