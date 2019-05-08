8 мая 2019, 14:38

Jeep переманил топ-менеджера у Infiniti

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Глава марки Infiniti Кристиан Менье (Christian Meunier) спешно назначен президентом компании Jeep. На посту руководителя японского бренда он проработал всего четыре месяца. По слухам, главный офис Infiniti в Гонконге господин Менье посещал нечасто, постоянно проживая в Нэшвилле (Теннесси, США).
Jeep переманил топ менеджера у Infiniti
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Частая смена руководства в Infiniti косвенно связана с преследованием бывшего главы Renault-Nissan Карлоса Гона. Роланд Крюгер, прежний президент Infiniti, считался «человеком Гона» и в январе покинул компанию ради «новых возможностей». Позднее стало известно, что он возглавил вновь созданное автомобильное направление компании Dyson. 

На пост президента Infiniti пригласили «варяга» - француза Кристиана Менье, который до этого работал преимущественно на североамериканском континенте. Менье, по образному выражению главы Nissan Хирото Сайкавы, стал для компании «глотком свежего воздуха». Однако новый президент Infiniti успел проработать лишь четыре месяца. Наиболее значимым его решением стал уход премиальной марки с европейского рынка. 

Собственного президента у Jeep не было с лета 2018 года, когда руководитель марки Майк Мэнли встал во главе всего альянса FCA после скоропостижной смерти Серджио Маркионне. Теперь «Джипу» предстоит закрепиться на глобальном рынке так же успешно, как и в Северной Америке. Залогом этому станет солидный опыт работы Кристиана Менье в крупных транснациональных автомобильных компаниях.


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Jeep переманил топ-менеджера у Infiniti
{{material_125973}}Частая смена руководства в Infiniti косвенно связана с преследованием бывшего главы Renault-Nissan Карлоса Гона. Роланд Крюгер, прежний президент Infiniti, считался «человеком Гона» и в январе покинул компанию ради «новых возможностей». Позднее стало известно, что он возглавил вновь созданное автомобильное направление компании Dyson. На пост президента Infiniti пригласили «варяга» - француза Кристиана Менье, который до этого работал преимущественно на североамериканском континенте. Менье, по образному выражению главы Nissan Хирото Сайкавы, стал для компании «глотком свежего воздуха». Однако новый президент Infiniti успел проработать лишь четыре месяца. Наиболее значимым его решением стал уход премиальной марки с европейского рынка. Собственного президента у Jeep не было с лета 2018 года, когда руководитель марки Майк Мэнли встал во главе всего альянса FCA после скоропостижной смерти Серджио Маркионне. Теперь «Джипу» предстоит закрепиться на глобальном рынке так же успешно, как и в Северной Америке. Залогом этому станет солидный опыт работы Кристиана Менье в крупных транснациональных автомобильных компаниях.
2019-05-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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