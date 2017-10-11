11 октября 2017, 19:14
Jeep поделилась подробностями оснащения Compass для РФ
Российская версия внедорожника Jeep Compass будет представлена на отечественном рынке с двумя двигателями. В концу текущего года предприятие марки в Мексике начнет поставки данной модели в Россию.
|Jeep Compass 2.4 AT
|2.4 л, 170 / 125 при 6000 л.с
|автомат 6
|0-100 - 10.7 с, 187 км/ч
|4448 x 1812 x 1663 мм
|полный
|АИ-95, 9 л на 100 км
|Все характеристики
Силовая установка агрегатируется 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также доступна 6-скоростная «механика». По предварительной информации, в России поступит только полноприводная версия, а «механика» будет доступна только в начальном исполнении.
Базовая комплектация включает кондиционер (в более «богатых» версиях предусмотрен климат-контроль), датчик давления в шинах, датчик дождя, иммобилайзер, систему стабилизации, а также мультимедийную систему Uconnect, передающую изображения с боковых и фронтальных камер. Стоимость автомобиля пока неизвестна.
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Отзывы по теме
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Авто на любителя. А я в числе этих любителей. Неприхотлив, удобен, практичен. Кто бы и что про него не говорил - это моя машина и моя марка.
Автомобиль не оставляет равнодушным никого! Работа двигателя в купе с вариатором на 5+, очень радует система ESP провоцирует раскружить машину на скользкой площадке, увы это сделать сложно! Салон довольно теплый, зимой выстужается не мгновенно (в сравнении с предшественницей) . Настоящий городской автомобиль ...
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