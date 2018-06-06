6 июня 2018, 13:59
Jeep показал обновленный Renegade
Компания Jeep представила обновленный кроссовер Renegade. Публичный дебют состоялся в рамках Туринского автосалона. После рестайлинга модель получила слегка измененную внешность и новые моторы.
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После рестайлинга в моторную гамму вошел новый трехцилиндровый двигатель объемом 1,0 литр и отдачей 120 л.с. Также для кроссовера доступна 1,3-литровая «четверка» в двух вариантах мощности – 150 л.с. и 180 л.с.
В салонах российских дилеров для Jeep Renegade сейчас предлагается выбор из четырех двигателей: 1,6 литра (110 л.с.), 1,4 литра (140 л.с.), 1,4 литра (170 л.с.) и 2,4 литра (175 л.с.) в версии Trailhawk. Цена кроссовера в базовом оснащении Sport составляет от 1 325 000 рублей.
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