6 июня 2018, 13:59

Jeep показал обновленный Renegade

Компания Jeep представила обновленный кроссовер Renegade. Публичный дебют состоялся в рамках Туринского автосалона. После рестайлинга модель получила слегка измененную внешность и новые моторы.
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Jeep показал обновленный Renegade Jeep Renegade
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Кроссовер Jeep Renegade перенес стандартную «подтяжку лица». Изменилась графика светодиодных фар и форма решетки радиатора. Передний бампер получил иные секции воздухозаборников и «противотуманок». А фирменный крест в задних фонарях сменил белый цвет на красный. В интерьере появилась усовершенствованная информационно-развлекательная система Uconnect с 8,4-дюймовым тачскрином и иной блок климатической установки.

После рестайлинга в моторную гамму вошел новый трехцилиндровый двигатель объемом 1,0 литр и отдачей 120 л.с. Также для кроссовера доступна 1,3-литровая «четверка» в двух вариантах мощности – 150 л.с. и 180 л.с.

В салонах российских дилеров для Jeep Renegade сейчас предлагается выбор из четырех двигателей: 1,6 литра (110 л.с.), 1,4 литра (140 л.с.), 1,4 литра (170 л.с.) и 2,4 литра (175 л.с.) в версии Trailhawk. Цена кроссовера в базовом оснащении Sport составляет от 1 325 000 рублей.
Новинки и концепт кары Джип Ренегат, Ренегад
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Отзывы по теме
Появилось фото нового Jeep Renegade
Не понимаю, какой смысл держать в секрете основные характеристики автомобиля? Они там что-то потрясающее готовят? Модель серийная, ходовые качества у нее вполне обычные, ничего особенно шокирующего там быть не может, какой смысл из них тайну делать? Фары -прекрасно, новая решетка радиатора значения не ...
Виталий
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Jeep показал обновленный Renegade
{{material_116573}}Кроссовер Jeep Renegade перенес стандартную «подтяжку лица». Изменилась графика светодиодных фар и форма решетки радиатора. Передний бампер получил иные секции воздухозаборников и «противотуманок». А фирменный крест в задних фонарях сменил белый цвет на красный. В интерьере появилась усовершенствованная информационно-развлекательная система Uconnect с 8,4-дюймовым тачскрином и иной блок климатической установки.После рестайлинга в моторную гамму вошел новый трехцилиндровый двигатель объемом 1,0 литр и отдачей 120 л.с. Также для кроссовера доступна 1,3-литровая «четверка» в двух вариантах мощности – 150 л.с. и 180 л.с.В салонах российских дилеров для Jeep Renegade сейчас предлагается выбор из четырех двигателей: 1,6 литра (110 л.с.), 1,4 литра (140 л.с.), 1,4 литра (170 л.с.) и 2,4 литра (175 л.с.) в версии Trailhawk. Цена кроссовера в базовом оснащении Sport составляет от 1 325 000 рублей.
2018-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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