Зачем новому пикапу Jeep Wrangler независимая подвеска и кресла-перевертыши? Разбираем безумный концепт с SEMA-2026

5 ноября 2026, 14:33
Jeep лишили святого: легендарный Wrangler впервые остался без переднего моста и получил 470-сильный V8
Jeep лишили святого: легендарный Wrangler впервые остался без переднего моста и получил 470-сильный V8
На SEMA-2026 в Лас-Вегасе показали внедорожный пикап Jeep Wrangler Scrambler SRT. У концепта необычная для Wrangler передняя подвеска и заявленный V8. И это не просто шоукар. Серийную версию ожидают в 2028 году.
Для Wrangler такая схема непривычна: передний мост уступил место независимой подвеске. Это главное техническое отличие концепта, представленного в Лас-Вегасе. Jeep Wrangler Scrambler SRT показали на выставке SEMA-2026; к разработке подвески привлекли американского автогонщика Кейси Карри. Перед нами экспериментальный двухдверный пикап SRT Performance, а не новое поколение Wrangler. Проект переосмысливает Jeep CJ-8 Scrambler, выпускавшийся с 1981 по 1986 год. По заявлению SRT Performance, новая схема должна сделать лучше точность рулевого управления, контроль колес и устойчивость на высокой скорости.
Внешность отсылает к Jeep CJ-8 Scrambler. Кузов получил более длинные двери; заднюю часть изменили, добавив борт и грузовую площадку с защитным напылением. Особый цвет называется Punk’n Orange. Концепт выполнен в современной двухдверной пикапной компоновке и получил отдельную грузовую площадку.
Крыша и двери снимаются. В конструкции также предусмотрены силовой каркас безопасности и расширители арок. Передок оформлен в стилистике спецверсии Easter Jeep Safari: круглые фары встроены в квадратную облицовку, откуда и берется тот самый «нахмуренный взгляд».
В салоне установлены кресла с выраженной боковой поддержкой. Задний ряд можно развернуть на 180 градусов, чтобы пассажиры смотрели назад, либо снять, освободив пространство для оборудования и снаряжения. Отделку выполнили кожей оттенка темный графит. Ее дополняют контрастная прострочка и оранжевые вставки, рядом с которыми разместили логотипы SRT.
Сзади установлен мост в стиле трофи-траков. На официальных снимках видны амортизаторы Fox с выносными резервуарами; также установлены диски KMC с бедлоками и шины BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3. Колесные диски имеют диаметр 17 дюймов, внедорожные шины - 37 дюймов. Независимая передняя подвеска имеет ход 14 дюймов, около 356 мм, задняя - 15 дюймов, около 381 мм. В сочетании с задним мостом в стиле trophy truck такая компоновка рассчитана на скоростное движение по пустынным трассам и неровностям.
Scrambler SRT оснащен атмосферным бензиновым V8 Hemi объемом 6,4 литра и мощностью 470 л.с. Это двигатель семейства 392 Hemi, а не компрессорный 6,2-литровый Hellcat. Automotive News указывает именно эту силовую установку. Подобный двигатель встречается и на Wrangler 392.
Кейси Карри уже работал с Jeep над моделью Striker, победившей в мексиканском ралли-рейде NORRA 500. Проект Striker участвовал в этой гонке; при настройке Scrambler SRT использовали опыт пустынных соревнований Карри. Концепт рассчитан прежде всего на быстрые проходы по пустынному грунту и неровностям, а не на медленное преодоление камней.
Как пишет Autonews, еще весной Stellantis включила такую модель в пятилетнюю стратегию компании и отвела ей роль флагмана марки. Серийный Scrambler SRT ожидается в 2028 году. Среди вероятных соперников - Ford Bronco Raptor и Toyota 4Runner TRD Pro; в этот ряд также входит Land Rover Defender Octa. О другой модели Toyota можно прочитать в материале об электрическом внедорожнике Lexus.
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