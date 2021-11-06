Jeep построил трехрядный Wrangler: хотели бы себе такой?
Фото: Jeep
В отличие от стандартного Wrangler, салон Overlook Concept простирается на дополнительные 12 дюймов (305 мм) – специально для сидений третьего ряда. Автомобиль имеет индивидуальную линию крыши, которая в своей задней части на 5 дюймов (127 мм) выше обычного – и здесь невольно вспоминаешь Land Rover Discovery первых двух поколений.
Приподнятая крыша имеет два боковых и три передних окошка, которые обеспечивают лучший обзор седокам второго и третьего ряда. Причем, эту оригинальную «кепку» с задней боковиной при желании модно демонтировать, получится нечто вроде «открывашки».
Внутри смонтированы черные кожаные сиденья Katzkin, в таком же варианте выполнена передняя приборная панель. Центральные вставки на сиденьях используют замшу Raven Black с шестигранной стежкой. На спинках передних креслах красуется логотип Jeep.
Облик Jeep Wrangler Overlook Concept очень даже гармоничный. Кузов посажен на большие 37-дюймовые шины BF Goodrich KM3 mud-terrain, сердцевиной которых являются 20-дюймовые колесные диски Black Rhino York черного цвета. Пятое (такое же полноценное) запасное колесо нашло себе место на задней двери. Для облегчения входа/выхода внедорожник оснащается трубчатыми боковыми ступенями с формованными вставками.
Хотя концепция Overlook была создана специально для участия в SEMA Show-2021, она дает нам хорошее представление о том, как может выглядеть трехрядный Jeep Wrangler. Подскажите, должна ли компания Jeep рассмотреть возможность его серийного производства? Или тот же вопрос, но иначе: готовы ли покупатели приобретать Wrangler с более чем двумя рядами сидений?
P.S. Трехрядных полноприводных машин в линейке Jeep сразу так и не вспомнишь. Исключение - недавно показанный Grand Cherokee L 2022, но пока нет точной информации, увидит ли его покупатель в таком исполнении.
- 2 150 000 РJeep Wrangler 2012 в Москве
- 5 300 000 РJeep Wrangler 2019 в Москве
- 3 856 000 РJeep Wrangler 2021 в Москве
- 2 200 000 РJeep Wrangler 2002 в Москве
- 4 037 000 РJeep Wrangler 2021 в Москве
- 2 550 000 РJeep Wrangler 2013 в Москве
- 1 990 000 РJeep Wrangler 2010 в Москве
- 3 335 000 РJeep Wrangler 2016 в Москве
- 4 040 000 РJeep Wrangler 2018 в Москве
- 3 477 000 РJeep Wrangler 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий