13 марта 2018, 09:40

Jeep построит компактный кроссовер

Глава Jeep Майкл Мэнли намекнул журналистам на Женевском автосалоне, что его компания разрабатывает новый компактный кроссовер, который займет место на ступеньку ниже Renegade. Ожидается, что официальные подробности о новинке появятся в июне нынешнего года.
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На сегодняшний день самым маленьким кроссовером Jeep является модель Renegade, представленная в 2014 году в Женеве. Автомобиль построен на платформе SCCS, как и популярный в Европе Fiat 500L. Длина Renegade составляет всего 4 232 мм. Слухи о том, что Jeep готов пойти дальше и представить еще более миниатюрный кроссовер SUV циркулируют уже довольно давно. По всей вероятности, в основу новинки ляжет платформа Fiat 500 и Fiat Panda. 

Майкл Мэнли пообещал, что в июне компания расскажет о планах на ближайшие пять лет. И именно на этом мероприятии станут известны первые официальные подробности о новом кроссовере. Единственное, что пока сообщил глава Jeep – инженеры компании столкнулись с серьезными трудностями, пытаясь вместить все оборудование в модель меньшего размера.

Производство компактного Jeep, скорее всего, наладят на итальянском заводе FCA в Неаполе. Модель, хотя и будет иметь глобальный статус, вряд ли вызовет большой интерес на американском рынке. Поэтому, в первую очередь, ее адресуют европейским покупателями. 
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Jeep построит компактный кроссовер
{{material_122140}}На сегодняшний день самым маленьким кроссовером Jeep является модель Renegade, представленная в 2014 году в Женеве. Автомобиль построен на платформе SCCS, как и популярный в Европе Fiat 500L. Длина Renegade составляет всего 4 232 мм. Слухи о том, что Jeep готов пойти дальше и представить еще более миниатюрный кроссовер SUV циркулируют уже довольно давно. По всей вероятности, в основу новинки ляжет платформа Fiat 500 и Fiat Panda. Майкл Мэнли пообещал, что в июне компания расскажет о планах на ближайшие пять лет. И именно на этом мероприятии станут известны первые официальные подробности о новом кроссовере. Единственное, что пока сообщил глава Jeep – инженеры компании столкнулись с серьезными трудностями, пытаясь вместить все оборудование в модель меньшего размера.Производство компактного Jeep, скорее всего, наладят на итальянском заводе FCA в Неаполе. Модель, хотя и будет иметь глобальный статус, вряд ли вызовет большой интерес на американском рынке. Поэтому, в первую очередь, ее адресуют европейским покупателями. 
2018-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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