13 марта 2018, 09:40
Jeep построит компактный кроссовер
Глава Jeep Майкл Мэнли намекнул журналистам на Женевском автосалоне, что его компания разрабатывает новый компактный кроссовер, который займет место на ступеньку ниже Renegade. Ожидается, что официальные подробности о новинке появятся в июне нынешнего года.
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Майкл Мэнли пообещал, что в июне компания расскажет о планах на ближайшие пять лет. И именно на этом мероприятии станут известны первые официальные подробности о новом кроссовере. Единственное, что пока сообщил глава Jeep – инженеры компании столкнулись с серьезными трудностями, пытаясь вместить все оборудование в модель меньшего размера.
Производство компактного Jeep, скорее всего, наладят на итальянском заводе FCA в Неаполе. Модель, хотя и будет иметь глобальный статус, вряд ли вызовет большой интерес на американском рынке. Поэтому, в первую очередь, ее адресуют европейским покупателями.
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