Jeep представил обновленный Wrangler
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Фото: Jeep
В салоне обновили медиасистему до Uconnect 5, которая обзавелась 12,3-дюймовым экраном, доступным уже в «базе». В штатной навигационной системе появился раздел Trails Offroad, в котором прописаны самые популярные внедорожные маршруты США, включая легендарный Rubicon Trail. Кроме того, все Jeep Wrangler получили надувные шторки безопасности.
В моторной гамме изменений не произошло, только исчезли версии с дизельными двигателями. Покупатели могут выбирать между 2,0-литровым турбмотором на 274 силы и 3,6-литровым атмосферным V6 на 289 сил. Сторонникам экологии предлагают гибридный Wrangler 4xe мощностью 380 л.с., а экстремальный Rubicon 392 оснащен 6,4-литровым V8 на 477 сил. Продажи обновленных Jeep Wrangler в США стартуют летом 2023 года.
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Владельцы Jeep 4xe возмущены тем, что электрический режим не работает на морозе
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Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) США подвел итоги 2022 года и опубликовал подборку из пяти наиболее часто просматриваемых видеороликов с краш-тестами. Осколки стекла и пластика разлетаются под легкую джазовую музыку.Читать далее
-
09.11.2022, 16:21
Jeep CJ возродился как электрический. По крайней мере, как шоу-кар
Концепт Jeep CJ Surge стал главной достопримечательностью только что завершившейся выставки SEMA 2022. Автомобиль представлен тюнинговой фирмой Mopar, также специализирующейся на запасных частях и аксессуарах. Читать далее
-
03.10.2022, 12:25
Коллекция роскошных спорткаров погибла из-за наводнения (грустные фото)
Тайфун Хиннамнор обрушился на Южную Корею еще в августе. В результате разгула стихии и сильнейшего наводнения погибли 9 человек. А недавно стало известно и о других «жертвах» урагана, нескольких элитных суперкарах. Гараж в Сеуле, где они хранились, оказался полностью затоплен.Читать далее
-
08.09.2022, 17:57
Jeep показал новый внедорожник Recon: фото и подробности
На мероприятии Jeep 4xe Day американский автопроизводитель рассказал о планах на ближайшие пару лет и показал прототип нового небольшого внедорожника по имени Recon. Серийную версию обещают выпустить в 2024 году.Читать далее
-
03.06.2022, 09:50
Внедорожник Jeep провалил краш-тест. Снова (видео)
В 2019 году Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) проверил на краш-тесте безопасность четырехдверного внедорожника Jeep Wrangler и поставил ему низкие оценки. Инженеры попытались внести изменения, но на днях модель вновь потерпела неудачу.Читать далее
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