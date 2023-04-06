Jeep представил обновленный Wrangler

Ранее мы писали Jeep потроллил кроссоверы с передним приводом Компания Jeep – легендарный производитель внедорожников, который никогда не выпускал обычных легковушек. Новая ... Читать далее

Безошибочно опознать рестайлинговый Wrangler JL можно по более узкой решетке радиатора с черными пластиковыми вставками и более массивному переднему бамперу. Антенну убрали с правого крыла, теперь она встроена в рамку лобового стекла. Появились колесные диски нового дизайна, а список опций пополнила лебедка Warn с тяговым усилием 3,6 тонны, которую можно установить в переднем бампере.

В салоне обновили медиасистему до Uconnect 5, которая обзавелась 12,3-дюймовым экраном, доступным уже в «базе». В штатной навигационной системе появился раздел Trails Offroad, в котором прописаны самые популярные внедорожные маршруты США, включая легендарный Rubicon Trail. Кроме того, все Jeep Wrangler получили надувные шторки безопасности.

Фото: Jeep

В моторной гамме изменений не произошло, только исчезли версии с дизельными двигателями. Покупатели могут выбирать между 2,0-литровым турбмотором на 274 силы и 3,6-литровым атмосферным V6 на 289 сил. Сторонникам экологии предлагают гибридный Wrangler 4xe мощностью 380 л.с., а экстремальный Rubicon 392 оснащен 6,4-литровым V8 на 477 сил. Продажи обновленных Jeep Wrangler в США стартуют летом 2023 года.

Упомянутые модели: Jeep Wrangler (от 3 060 000 Р )

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