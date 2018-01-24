24 января 2018, 16:15

Jeep представил особую очень черную версию Grand Cherokee

Компания Jeep представила специальную версию внедорожника Grand Cherokee, которая в ближайшее время появится на европейском рынке. Новинка получила в названии приставку S. Автомобиль отличается от стандартных машин спортивной подвеской и полностью черной отделкой экстерьера.
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Jeep Cherokee Trailhawk 2.4 АТ 4x4
2.4 л, 177 л.с
автоматическая, 9-ступенчатая
0-100 - 10.4 с, 187 км/ч
4623 x 1859 x 1669 мм
полный
АИ-95, 8.8 л на 100 км
2 419 000 руб
Все характеристики
Главной особенностью Jeep Grand Cherokee S станет то, что автомобиль будет окрашиваться только в черный цвет. Спецверсию поставили на 20-дюймовые диски также черного цвета. Автомобиль получил затемненную решетку воздухозаборника, тонированные стекла с окантовкой под черный хром и двойной патрубок выпускной системы.

В список стандартного оснащения спецверсии внедорожника входит информационно-развлекательная система с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 506-ваттная аудиосистема Alpine с функцией активного шумоподавления, панорамная крыша, сиденья с подогревом и вентиляцией.

Помимо этого автомобиль оснащается новейшими системами активной безопасности: система предупреждения о столкновении, система поддерживающая движение в полосе, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.

Базовым мотором для Jeep Grand Cherokee S является 3,0-литровый дизель, развивающий 250 л.с. Также автомобиль предлагается с атмосферным 3,6-литровым агрегатом мощностью 286 л.с. Топовым двигателем для черного внедорожника стал 5,7-литровый V8 с отдачей в 352 л.с. Все моторы работают совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Форум Jeep Cherokee
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Тарас
Jeep начинает продажи Cherokee с дизелем
Дизель ставиться только в комплектации Limited. Для асфальтированной Европы это хорошо. А в России он до зарезу нужен в комплектации Trailhawk.
Docker78
Тест Jeep Cherokee: потеря лица
...обеих бамперов...
Миша
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Jeep представил особую очень черную версию Grand Cherokee
{{params_56764}}Главной особенностью Jeep Grand Cherokee S станет то, что автомобиль будет окрашиваться только в черный цвет. Спецверсию поставили на 20-дюймовые диски также черного цвета. Автомобиль получил затемненную решетку воздухозаборника, тонированные стекла с окантовкой под черный хром и двойной патрубок выпускной системы.В список стандартного оснащения спецверсии внедорожника входит информационно-развлекательная система с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 506-ваттная аудиосистема Alpine с функцией активного шумоподавления, панорамная крыша, сиденья с подогревом и вентиляцией.Помимо этого автомобиль оснащается новейшими системами активной безопасности: система предупреждения о столкновении, система поддерживающая движение в полосе, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон. Базовым мотором для Jeep Grand Cherokee S является 3,0-литровый дизель, развивающий 250 л.с. Также автомобиль предлагается с атмосферным 3,6-литровым агрегатом мощностью 286 л.с. Топовым двигателем для черного внедорожника стал 5,7-литровый V8 с отдачей в 352 л.с. Все моторы работают совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
2018-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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