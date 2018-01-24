Jeep представил особую очень черную версию Grand Cherokee
|Jeep Cherokee Trailhawk 2.4 АТ 4x4
|2.4 л, 177 л.с
|автоматическая, 9-ступенчатая
|0-100 - 10.4 с, 187 км/ч
|4623 x 1859 x 1669 мм
|полный
|АИ-95, 8.8 л на 100 км
|2 419 000 руб
|Все характеристики
В список стандартного оснащения спецверсии внедорожника входит информационно-развлекательная система с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 506-ваттная аудиосистема Alpine с функцией активного шумоподавления, панорамная крыша, сиденья с подогревом и вентиляцией.
Помимо этого автомобиль оснащается новейшими системами активной безопасности: система предупреждения о столкновении, система поддерживающая движение в полосе, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.
Базовым мотором для Jeep Grand Cherokee S является 3,0-литровый дизель, развивающий 250 л.с. Также автомобиль предлагается с атмосферным 3,6-литровым агрегатом мощностью 286 л.с. Топовым двигателем для черного внедорожника стал 5,7-литровый V8 с отдачей в 352 л.с. Все моторы работают совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
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