21 июля 2017, 19:09

Jeep представит новый Wrangler 1 декабря

Очередные подробности о следующей генерации внедорожника Jeep Wrangler просочились в Сеть. Компания представит миру свою новинку на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет 1 декабря текущего года.
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  Jeep представит новый Wrangler 1 декабря Jeep Wrangler Jeep представит новый Wrangler 1 декабря
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Jeep Wrangler Sahara 3.6 AT 4x4
3.6 л, 284 л.с
автоматическая, 5-ступенчатая
0-100 - 8.9 с, 180 км/ч
4751 x 1877 x 1800 мм
полный
АИ-92, 11.4 л на 100 км
3 060 000 руб
Все характеристики
Автомобиль получит индекс JL вместо нынешнего JK. Внешне машина будет иметь много общего с текущей версией модели. Правда, у внедорожника 2018 модельного года появится сдвижной жесткий верх с электроприводом.

А вот передняя часть внедорожника будет выполнена в классической стилистике Wrangler, но при этом она имеет отличительные черты модели Renegade, в том числе X-образную оптику в фарах. Задняя часть практически полностью повторит внедорожник нынешнего поколения.

Главной особенностью новинки станет широкая линейка моторов. По умолчанию внедорожник укомплектуют атмосферной «шестеркой», также покупателям предложат вариант с 4-цилиндровым турбомотором и, наконец, с дизелем. На старте продаж новый Wrangler будет доступен с модернизированным бензиновым V6 Pentastar объемом 3,6 литра и механической либо автоматической трансмиссией, а также c новым 2-литровым турбомотором, который будет сочетаться исключительно с «автоматом».

Производство следующего поколения будет осуществляться одновременно с его предшественником. Старый Wrangler получит приставку Classic и задержится на конвейере еще на год.На модернизацию предприятия альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) выделит «Джипу» 700 млн долларов.

Новинки и концепт кары Джип Вранглер

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Jeep представит новый Wrangler 1 декабря
{{params_56776}} Автомобиль получит индекс JL вместо нынешнего JK. Внешне машина будет иметь много общего с текущей версией модели. Правда, у внедорожника 2018 модельного года появится сдвижной жесткий верх с электроприводом.А вот передняя часть внедорожника будет выполнена в классической стилистике Wrangler, но при этом она имеет отличительные черты модели Renegade, в том числе X-образную оптику в фарах. Задняя часть практически полностью повторит внедорожник нынешнего поколения.Главной особенностью новинки станет широкая линейка моторов. По умолчанию внедорожник укомплектуют атмосферной «шестеркой», также покупателям предложат вариант с 4-цилиндровым турбомотором и, наконец, с дизелем. На старте продаж новый Wrangler будет доступен с модернизированным бензиновым V6 Pentastar объемом 3,6 литра и механической либо автоматической трансмиссией, а также c новым 2-литровым турбомотором, который будет сочетаться исключительно с «автоматом». Производство следующего поколения будет осуществляться одновременно с его предшественником. Старый Wrangler получит приставку Classic и задержится на конвейере еще на год.На модернизацию предприятия альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) выделит «Джипу» 700 млн долларов.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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