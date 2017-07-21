Jeep представит новый Wrangler 1 декабря
|Jeep Wrangler Sahara 3.6 AT 4x4
|3.6 л, 284 л.с
|автоматическая, 5-ступенчатая
|0-100 - 8.9 с, 180 км/ч
|4751 x 1877 x 1800 мм
|полный
|АИ-92, 11.4 л на 100 км
|3 060 000 руб
|Все характеристики
А вот передняя часть внедорожника будет выполнена в классической стилистике Wrangler, но при этом она имеет отличительные черты модели Renegade, в том числе X-образную оптику в фарах. Задняя часть практически полностью повторит внедорожник нынешнего поколения.
Главной особенностью новинки станет широкая линейка моторов. По умолчанию внедорожник укомплектуют атмосферной «шестеркой», также покупателям предложат вариант с 4-цилиндровым турбомотором и, наконец, с дизелем. На старте продаж новый Wrangler будет доступен с модернизированным бензиновым V6 Pentastar объемом 3,6 литра и механической либо автоматической трансмиссией, а также c новым 2-литровым турбомотором, который будет сочетаться исключительно с «автоматом».
Производство следующего поколения будет осуществляться одновременно с его предшественником. Старый Wrangler получит приставку Classic и задержится на конвейере еще на год.На модернизацию предприятия альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) выделит «Джипу» 700 млн долларов.
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