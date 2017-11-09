9 ноября 2017, 10:07

Jeep представит новый Wrangler в конце месяца

Внедорожник Jeep Wrangler получит обновленную внешность, более экономичные силовые агрегаты, расширенные возможности для любителей езды с открытым верхом. Премьера автомобиля 2018 модельного года состоится 29 ноября на Лос-анджелесском автосалоне.
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Jeep Wrangler
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 955 000 до 3 330 000 Р
Отзывов: 3
Полностью переработанный интерьер сохранит все «фамильные черты» Jeep. Материалы отделки станут более качественными. Новый Wrangler отличит узнаваемая радиаторная решетка, круглые фары и квадратные задние фонари.

Также модель будет отличаться улучшенной аэродинамикой, легко откидывающимся лобовым стеклом для поклонников внедорожной езды. Как говорит производитель, новинка получит десятки различных комбинаций дверей, крыши и ветрового стекла.

Официальные технические характеристики пока не обнародованы. Они станут известны ближе к дате премьеры. Ожидается, что Wrangler получит полноприводную систему и рамную конструкцию.

Новинки и концепт кары Джип Вранглер

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Jeep представит новый Wrangler в конце месяца
{{model_1688}} Полностью переработанный интерьер сохранит все «фамильные черты» Jeep. Материалы отделки станут более качественными. Новый Wrangler отличит узнаваемая радиаторная решетка, круглые фары и квадратные задние фонари.Также модель будет отличаться улучшенной аэродинамикой, легко откидывающимся лобовым стеклом для поклонников внедорожной езды. Как говорит производитель, новинка получит десятки различных комбинаций дверей, крыши и ветрового стекла.Официальные технические характеристики пока не обнародованы. Они станут известны ближе к дате премьеры. Ожидается, что Wrangler получит полноприводную систему и рамную конструкцию.
2017-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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