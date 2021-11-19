19 ноября 2021, 17:58
Jeep рассказал о главных новинках 2022 года в России
Компания Jeep планирует предложить российским клиентам в 2022 году три новинки: два обновленных внедорожника и один – нового поколения. Все они поступят в продажу во второй половине следующего года.
Дарья Климова Фото: Jeep
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Фото: Jeep
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Фото: Jeep
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Фото: Jeep
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Фото: Jeep
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Фото: Jeep
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Фото: Jeep
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Фото: Jeep
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Фото: Jeep
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Кроме того, во второй половине 2022 года на российский рынок должны выйти рестайлинговые версии кроссовера Compass и внедорожника Wrangler. Причем про обновленный Wrangler пока ничего неизвестно, тогда как глобальная премьера Compass состоялась еще в апреле 2021-го. Кроссовер получил полностью переработанный салон с 10,25-дюймовой цифровой «приборкой» и большим 10,1-дюймовым экраном медиасистемы.
Упомянутые модели: Jeep Wrangler (от 3 060 000 Р), Jeep Compass (от 2 149 000 Р), Jeep Grand Cherokee (от 3 664 000 Р)
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