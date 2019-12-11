11 декабря 2019, 12:33
Jeep рассказал о новинках для России в 2020 году
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В российском офисе FCA рассказали, чем порадует нас марка Jeep в следующем году. Отечественным покупателям планируют предложить обновленный Wrangler и новый пикап Gladiator, а также кроссовер Compass с новым мотором.
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Кроме того, моторная гамма кроссовера Jeep Compass может пополниться новым агрегатом. На первом этапе автомобиль нового поколения предложили с бензиновой 2,4-литровой атмосферной «четверкой», доступной в двух вариантах мощности – 150 л.с. (229 Нм) и 175 л.с. (237 Нм). Но в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) изначально внесли еще и дизельный мотор.
Сейчас модельный ряд Jeep в России представлен шестью вседорожниками. Самый доступный из них – компактный кроссовер Renegade стоит минимум 1 499 000 рублей. Самый дорогой – «заряженный» Grand Cherokee SRT предлагается по цене от 5 725 000 рублей. С января по ноябрь 2019 года дилеры реализовали 1 653 автомобилей Jeep или на 17% больше, чем годом ранее.
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Отзывы по теме
Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Потрясный авто! Покатали на таком по глубокому снегу, впечатлений море, едет ни смотря ни на что!
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