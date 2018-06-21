21 июня 2018, 10:29
Jeep Renegade: больше фото и подробностей
Компания Jeep поделилась официальными фотографиями и раскрыла больше технических данных об обновленном Renegade, публичный дебют которого состоялся в начале июня в Италии, на автосалоне в Турине. Европейские продажи кроссовера начнутся в сентябре. В салонах российских дилеров Jeep первые автомобили появятся ближе к декабрю.
Рестайлинговый Renegade отличается светодиодной головной оптикой в стиле Wrangler, видоизмененными бамперами с противотуманными фарами и иной решеткой радиатора. Фирменный «крест» в задних фонарях стал красным, а не белым, как ранее. В салоне изменилась конфигурация центральной консоли, появилась новая информационно-развлекательная система и встроенное крепление для смартфона.
Jeep Renegade
Выпускается с 2014 г.
Новый от 1 235 000 до 1 955 000 Р
Отзывов: 2
Кроме того, Jeep подготовил и дизельные версии Renegade. Покупателям предложат 1,6-литровый агрегат мощностью 120 л.с. (сочетается с роботизированной коробкой) и пару 2,0-литровых моторов, выдающих 140 л.с. и 170 л.с., которые работают вместе с «автоматом».
Обновленному Renegade добавили электронных помощников – адаптивный круиз-контроль и систему автоматической парковки. Список систем активной безопасности пополнился системой предупреждения фронтальных столкновений с функцией распознавания дорожных знаков, системой слежения за рядностью и системой контроля мертвых зон.
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