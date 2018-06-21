21 июня 2018, 10:29

Jeep Renegade: больше фото и подробностей

Компания Jeep поделилась официальными фотографиями и раскрыла больше технических данных об обновленном Renegade, публичный дебют которого состоялся в начале июня в Италии, на автосалоне в Турине. Европейские продажи кроссовера начнутся в сентябре. В салонах российских дилеров Jeep первые автомобили появятся ближе к декабрю.
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  Jeep Renegade: больше фото и подробностей Jeep Renegade Jeep Renegade: больше фото и подробностей Jeep Renegade Jeep Renegade: больше фото и подробностей Jeep Renegade Jeep Renegade: больше фото и подробностей Jeep Renegade Jeep Renegade: больше фото и подробностей Jeep Renegade Jeep Renegade: больше фото и подробностей
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Рестайлинговый Renegade отличается светодиодной головной оптикой в стиле Wrangler, видоизмененными бамперами с противотуманными фарами и иной решеткой радиатора. Фирменный «крест» в задних фонарях стал красным, а не белым, как ранее. В салоне изменилась конфигурация центральной консоли, появилась новая информационно-развлекательная система и встроенное крепление для смартфона. 

Jeep Renegade
Выпускается с 2014 г.
Новый от 1 235 000 до 1 955 000 Р
Отзывов: 2
Главные изменения произошли в технической части. Кроссовер получил новый 1,3-литровый четырехцилиндровый турбомотор, предлагаемых в двух вариантах форсировки – 150 л.с. и 180 л.с. Максимальный крутящий момент в обоих случаях одинаков и равен 270 Нм. Базовой будет бензиновая наддувная «трешка» объемом 1.0 с отдачей 120 л.с. (190 Нм). Полный привод и 9-диапазонный «автомат» будет доступен только для кроссоверов с топовым 180-сильным двигателем. Остальные версии – переднеприводные. Младший мотор сочетается только с механической коробкой передач, а 150-сильный – с 6-ступенчатым «роботом».

Кроме того, Jeep подготовил и дизельные версии Renegade. Покупателям предложат 1,6-литровый агрегат мощностью 120 л.с. (сочетается с роботизированной коробкой) и пару 2,0-литровых моторов, выдающих 140 л.с. и 170 л.с., которые работают вместе с «автоматом».

Обновленному Renegade добавили электронных помощников – адаптивный круиз-контроль и систему автоматической парковки. Список систем активной безопасности пополнился системой предупреждения фронтальных столкновений с функцией распознавания дорожных знаков, системой слежения за рядностью и системой контроля мертвых зон.
Новинки и концепт кары Джип Ренегат, Ренегад
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Отзывы по теме
Появилось фото нового Jeep Renegade
Не понимаю, какой смысл держать в секрете основные характеристики автомобиля? Они там что-то потрясающее готовят? Модель серийная, ходовые качества у нее вполне обычные, ничего особенно шокирующего там быть не может, какой смысл из них тайну делать? Фары -прекрасно, новая решетка радиатора значения не ...
Виталий
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Jeep Renegade: больше фото и подробностей
Рестайлинговый Renegade отличается светодиодной головной оптикой в стиле Wrangler, видоизмененными бамперами с противотуманными фарами и иной решеткой радиатора. Фирменный «крест» в задних фонарях стал красным, а не белым, как ранее. В салоне изменилась конфигурация центральной консоли, появилась новая информационно-развлекательная система и встроенное крепление для смартфона. {{model_6150}}Главные изменения произошли в технической части. Кроссовер получил новый 1,3-литровый четырехцилиндровый турбомотор, предлагаемых в двух вариантах форсировки – 150 л.с. и 180 л.с. Максимальный крутящий момент в обоих случаях одинаков и равен 270 Нм. Базовой будет бензиновая наддувная «трешка» объемом 1.0 с отдачей 120 л.с. (190 Нм). Полный привод и 9-диапазонный «автомат» будет доступен только для кроссоверов с топовым 180-сильным двигателем. Остальные версии – переднеприводные. Младший мотор сочетается только с механической коробкой передач, а 150-сильный – с 6-ступенчатым «роботом».Кроме того, Jeep подготовил и дизельные версии Renegade. Покупателям предложат 1,6-литровый агрегат мощностью 120 л.с. (сочетается с роботизированной коробкой) и пару 2,0-литровых моторов, выдающих 140 л.с. и 170 л.с., которые работают вместе с «автоматом».Обновленному Renegade добавили электронных помощников – адаптивный круиз-контроль и систему автоматической парковки. Список систем активной безопасности пополнился системой предупреждения фронтальных столкновений с функцией распознавания дорожных знаков, системой слежения за рядностью и системой контроля мертвых зон.
2018-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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