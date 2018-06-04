4 июня 2018, 23:09

Jeep Renegade показал задний фонарь

Компания Jeep готовится представить обновленный кроссовер Renegade для европейского рынка. Публичная премьера новинки пройдет в рамках автосалона в Турине (Италия), который открывается в среду, 6 июня.
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Накануне премьеры рестайлингового кроссовера Jeep Renegade в Сети появился первый официальный тизер. Очевидно, что автомобиль получит новую оптику, причем обновятся не только задние фонари, но и фары головного света, выполненные в стиле нового Wrangler. Кроме того, как ожидается, претерпит изменения решетка радиатора и бамперы. В целом, классический набор фейслифтинга.

Кроссовер оснастят модернизированной информационно-развлекательной системой Uconnect с большим 8,4-дюймовым тачскрином. Ранее мультимедиа предлагалась только с дисплеями меньшего размера – диагональю 5 или 6,5 дюйма. 

В моторную гамму Jeep Renegade после рестайлинга войдут новые трех- и четырехцилиндровые турбомоторы: объемом 1,0 литр (120 л.с.) и 1,3 литра (150 л.с. и 180 л.с.). До сих пор кроссовер оснащался двигателями большего объема – от 1,4 до 2,4 литра, но похожей мощности. Все подробности узнаем через пару дней, когда откроется Туринский автосалон.
Новинки и концепт кары Джип Ренегат, Ренегад
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Отзывы по теме
Появилось фото нового Jeep Renegade
Не понимаю, какой смысл держать в секрете основные характеристики автомобиля? Они там что-то потрясающее готовят? Модель серийная, ходовые качества у нее вполне обычные, ничего особенно шокирующего там быть не может, какой смысл из них тайну делать? Фары -прекрасно, новая решетка радиатора значения не ...
Виталий
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Владею Ренегатом с конца 2017 года. Автомобильчик знатный много разных ощущений. Внешний вид не похож ни на одно другое авто, что придает автомобилю постоянный спрос на внимание окружающих водителей.Присев на переднее сиденье нужно признать, что сидится в нем достаточно комфортно, возможно не хватает ...
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Jeep Renegade показал задний фонарь
{{material_116573}}Накануне премьеры рестайлингового кроссовера Jeep Renegade в Сети появился первый официальный тизер. Очевидно, что автомобиль получит новую оптику, причем обновятся не только задние фонари, но и фары головного света, выполненные в стиле нового Wrangler. Кроме того, как ожидается, претерпит изменения решетка радиатора и бамперы. В целом, классический набор фейслифтинга.Кроссовер оснастят модернизированной информационно-развлекательной системой Uconnect с большим 8,4-дюймовым тачскрином. Ранее мультимедиа предлагалась только с дисплеями меньшего размера – диагональю 5 или 6,5 дюйма. В моторную гамму Jeep Renegade после рестайлинга войдут новые трех- и четырехцилиндровые турбомоторы: объемом 1,0 литр (120 л.с.) и 1,3 литра (150 л.с. и 180 л.с.). До сих пор кроссовер оснащался двигателями большего объема – от 1,4 до 2,4 литра, но похожей мощности. Все подробности узнаем через пару дней, когда откроется Туринский автосалон.
2018-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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