4 июня 2018, 23:09
Jeep Renegade показал задний фонарь
Компания Jeep готовится представить обновленный кроссовер Renegade для европейского рынка. Публичная премьера новинки пройдет в рамках автосалона в Турине (Италия), который открывается в среду, 6 июня.
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Кроссовер оснастят модернизированной информационно-развлекательной системой Uconnect с большим 8,4-дюймовым тачскрином. Ранее мультимедиа предлагалась только с дисплеями меньшего размера – диагональю 5 или 6,5 дюйма.
В моторную гамму Jeep Renegade после рестайлинга войдут новые трех- и четырехцилиндровые турбомоторы: объемом 1,0 литр (120 л.с.) и 1,3 литра (150 л.с. и 180 л.с.). До сих пор кроссовер оснащался двигателями большего объема – от 1,4 до 2,4 литра, но похожей мощности. Все подробности узнаем через пару дней, когда откроется Туринский автосалон.
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