4 августа 2017, 08:55

Jeep увеличил продажи в России в июле

По итогам прошлого месяца продажи Jeep выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дилеры марки продали за месяц 102 автомобиля.
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Наиболее значительный рост — на 92 % по сравнению с тем же периодом прошлого года — показал флагман бренда Jeep Grand Cherokee. За первые семь месяцев текущего года было продано 504 автомобиля этой модели. Второе место Cherokee с продажами на уровне около 170 штук. Также было реализовано 65 внедорожников Wrangler и 111 компактных SUV Renegade.

В июле российские дилеры Jeep начали принимать заказы на новый компактный кроссовер Compass. Автомобиль будет доступен с полным приводом и автоматической трансмиссией. Под капотом российской версии обновленного вседорожника находится бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Jeep Cherokee
И снова о дизайне. Нынешнее поколение Jeep, то бишь, Cherokee KL ну уж явно страдает косоглазием и это меня отпугивает. Как потом такой продавать, кто его купит? Остается надеяться, что в 2016 году, во время рестайлинга, «офтальмологи» Chrysler этот родовой дефект исправят. А дальше …..будет невероятное ...
Docker78
Форум Jeep Grand Cherokee
потерял ключи гранд черооки 93 г.в. там стоит экволайзер вопрос можно ли завести машину оббойдя или отключив экволайзер кто может помогите пожайлуста в решении этого вопроса заранее благодарен
сергей
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
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Jeep увеличил продажи в России в июле
Наиболее значительный рост — на 92 % по сравнению с тем же периодом прошлого года — показал флагман бренда Jeep Grand Cherokee. За первые семь месяцев текущего года было продано 504 автомобиля этой модели. Второе место Cherokee с продажами на уровне около 170 штук. Также было реализовано 65 внедорожников Wrangler и 111 компактных SUV Renegade. В июле российские дилеры Jeep начали принимать заказы на новый компактный кроссовер Compass. Автомобиль будет доступен с полным приводом и автоматической трансмиссией. Под капотом российской версии обновленного вседорожника находится бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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