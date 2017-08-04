4 августа 2017, 08:55
Jeep увеличил продажи в России в июле
По итогам прошлого месяца продажи Jeep выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дилеры марки продали за месяц 102 автомобиля.
Наиболее значительный рост — на 92 % по сравнению с тем же периодом прошлого года — показал флагман бренда Jeep Grand Cherokee. За первые семь месяцев текущего года было продано 504 автомобиля этой модели. Второе место Cherokee с продажами на уровне около 170 штук. Также было реализовано 65 внедорожников Wrangler и 111 компактных SUV Renegade.
В июле российские дилеры Jeep начали принимать заказы на новый компактный кроссовер Compass. Автомобиль будет доступен с полным приводом и автоматической трансмиссией. Под капотом российской версии обновленного вседорожника находится бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
И снова о дизайне. Нынешнее поколение Jeep, то бишь, Cherokee KL ну уж явно страдает косоглазием и это меня отпугивает. Как потом такой продавать, кто его купит? Остается надеяться, что в 2016 году, во время рестайлинга, «офтальмологи» Chrysler этот родовой дефект исправят. А дальше …..будет невероятное ...
потерял ключи гранд черооки 93 г.в. там стоит экволайзер вопрос можно ли завести машину оббойдя или отключив экволайзер кто может помогите пожайлуста в решении этого вопроса заранее благодарен
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
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