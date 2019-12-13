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13 декабря 2019, 09:35

Jeep выпустит конкурента Suzuki Jimny

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Компания Jeep планирует к 2022 году выпустить «ультракомпактный» вседорожник, который расположится на ступень ниже Renegade. Новинка будет отличаться прекрасными внедорожными качествами и составит конкуренцию Suzuki Jimny.
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Будущий компактный вседорожник Jeep адресован, в первую очередь, европейскому рынку. В Америке клиенты традиционно отдают предпочтение более «крупным формам». Для них Jeep готовит пару трехрядных внедорожников – Wagoneer и Grand Wagoneer. Новый компактный автомобиль пока не имеет имени. До премьеры еще довольно далеко. Малыша обещают представить в 2022 году.

Как сообщает Auto Express со ссылкой на руководителя европейского подразделения Jeep по бренд-маркетингу Марко Пигоцци, новый вседорожник станет самым маленьким из ныне существующих автомобилей Jeep. Он будет компактнее Jeep Renegade и бестселлера сегмента в Европе - Nissan Juke, длина которых составляет 4,2 метра. При этом новинка окажется чуть крупнее своего основного конкурента - Suzuki Jimny (длина 3,5 метра).

По словам Марко Пигоцци, новый Jeep непременно будет соответствовать высоким стандартам в части внедорожных возможностей. С учетом особенностей европейского рынка автомобиль может быть электрифицирован. Гибридная версия у него будет обязательно. Вопрос о полностью электрической силовой установке пока остается открытым. Недавно глава компании Кристиан Менье заявил, что Jeep намерен стать «самым экологичным брендом внедорожников в мире», а его гибридные модели будут «лучшими Jeep за всю историю». К 2022 году американский автопроизводитель рассчитывает предложить гибридную версию для каждой своей модели.


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Форум Suzuki Jimny
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Jeep выпустит конкурента Suzuki Jimny
{{material_128363}}Будущий компактный вседорожник Jeep адресован, в первую очередь, европейскому рынку. В Америке клиенты традиционно отдают предпочтение более «крупным формам». Для них Jeep готовит пару трехрядных внедорожников – Wagoneer и Grand Wagoneer. Новый компактный автомобиль пока не имеет имени. До премьеры еще довольно далеко. Малыша обещают представить в 2022 году.Как сообщает Auto Express со ссылкой на руководителя европейского подразделения Jeep по бренд-маркетингу Марко Пигоцци, новый вседорожник станет самым маленьким из ныне существующих автомобилей Jeep. Он будет компактнее Jeep Renegade и бестселлера сегмента в Европе - Nissan Juke, длина которых составляет 4,2 метра. При этом новинка окажется чуть крупнее своего основного конкурента - Suzuki Jimny (длина 3,5 метра).По словам Марко Пигоцци, новый Jeep непременно будет соответствовать высоким стандартам в части внедорожных возможностей. С учетом особенностей европейского рынка автомобиль может быть электрифицирован. Гибридная версия у него будет обязательно. Вопрос о полностью электрической силовой установке пока остается открытым. Недавно глава компании Кристиан Менье заявил, что Jeep намерен стать «самым экологичным брендом внедорожников в мире», а его гибридные модели будут «лучшими Jeep за всю историю». К 2022 году американский автопроизводитель рассчитывает предложить гибридную версию для каждой своей модели.
2019-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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