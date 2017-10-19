19 октября 2017, 12:05

Jeep вывела измененный Cherokee на тесты

Компания Jeep приступила к дорожным испытания обновленного кроссовера Cherokee. На шпионских фотографиях видно, что автомобиль получил иную головную оптику.
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  Jeep вывела измененный Cherokee на тесты Jeep Cherokee Jeep вывела измененный Cherokee на тесты Jeep Cherokee Jeep вывела измененный Cherokee на тесты Jeep Cherokee Jeep вывела измененный Cherokee на тесты Jeep Cherokee Jeep вывела измененный Cherokee на тесты
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фото
  

Jeep Cherokee
Выпускается с 1984 г.
Новый от 1 969 000 до 2 819 000 Р
Отзывов: 3
Несмотря на то, что кузов модели закрыт камуфляжной пленкой, можно заметить, что новинка выполнена в единой стилистике с кроссовером Compass свежей генерации. Cherokee получил иную головную оптику взамен той, что предполагалась для него изначально. Изменились и задние фонари паркетника.

Радиаторная решетка стала больше, а колесные арки приобрели более квадратную форму. Под капотом кроссовера размещен 2-литровый турбодвигатель, работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Первое появление на публике у нового поколения Jeep Cherokee состоялось еще в 2013 году. Основой кроссовера стала платформа, использовавшаяся при создании «четырехдверки» Dodge Dart. Разработчики создали несколько систем полного привода для этой модели. Самая экстремальная вариация Trailhawk получила систему принудительной блокировки дифференциала, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.

Компания сообщает, что дизайн кроссовера создавался для 2019 года. Почему за два года до выпуска было решено внести изменения в экстерьер, пока не известно. Есть основания предполагать, что перемены связаны с критикой, которая обрушилась на Cherokee после публикации первых изображений. Автолюбители резко высказались о дизайне новой модели, поклонникам марки новинка также пришлась не по душе.

Ожидается, что премьера автомобиля состоится в конце текущего года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Новинки и концепт кары Джип Чероки

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Форум Jeep Cherokee
И снова о дизайне. Нынешнее поколение Jeep, то бишь, Cherokee KL ну уж явно страдает косоглазием и это меня отпугивает. Как потом такой продавать, кто его купит? Остается надеяться, что в 2016 году, во время рестайлинга, «офтальмологи» Chrysler этот родовой дефект исправят. А дальше …..будет невероятное ...
Docker78
Jeep начинает продажи Cherokee с дизелем
Дизель ставиться только в комплектации Limited. Для асфальтированной Европы это хорошо. А в России он до зарезу нужен в комплектации Trailhawk.
Docker78
Тест Jeep Cherokee: потеря лица
...обеих бамперов...
Миша
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Jeep вывела измененный Cherokee на тесты
{{model_595}}Несмотря на то, что кузов модели закрыт камуфляжной пленкой, можно заметить, что новинка выполнена в единой стилистике с кроссовером Compass свежей генерации. Cherokee получил иную головную оптику взамен той, что предполагалась для него изначально. Изменились и задние фонари паркетника.Радиаторная решетка стала больше, а колесные арки приобрели более квадратную форму. Под капотом кроссовера размещен 2-литровый турбодвигатель, работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.Первое появление на публике у нового поколения Jeep Cherokee состоялось еще в 2013 году. Основой кроссовера стала платформа, использовавшаяся при создании «четырехдверки» Dodge Dart. Разработчики создали несколько систем полного привода для этой модели. Самая экстремальная вариация Trailhawk получила систему принудительной блокировки дифференциала, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.Компания сообщает, что дизайн кроссовера создавался для 2019 года. Почему за два года до выпуска было решено внести изменения в экстерьер, пока не известно. Есть основания предполагать, что перемены связаны с критикой, которая обрушилась на Cherokee после публикации первых изображений. Автолюбители резко высказались о дизайне новой модели, поклонникам марки новинка также пришлась не по душе.Ожидается, что премьера автомобиля состоится в конце текущего года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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