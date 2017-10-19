Jeep вывела измененный Cherokee на тесты
Радиаторная решетка стала больше, а колесные арки приобрели более квадратную форму. Под капотом кроссовера размещен 2-литровый турбодвигатель, работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Первое появление на публике у нового поколения Jeep Cherokee состоялось еще в 2013 году. Основой кроссовера стала платформа, использовавшаяся при создании «четырехдверки» Dodge Dart. Разработчики создали несколько систем полного привода для этой модели. Самая экстремальная вариация Trailhawk получила систему принудительной блокировки дифференциала, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.
Компания сообщает, что дизайн кроссовера создавался для 2019 года. Почему за два года до выпуска было решено внести изменения в экстерьер, пока не известно. Есть основания предполагать, что перемены связаны с критикой, которая обрушилась на Cherokee после публикации первых изображений. Автолюбители резко высказались о дизайне новой модели, поклонникам марки новинка также пришлась не по душе.
Ожидается, что премьера автомобиля состоится в конце текущего года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
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