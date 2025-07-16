Jeep Wrangler 2025 года в Австралии: стартовая цена от 52 тысяч долларов

Jeep Australia объявила о начале продаж нового Jeep Wrangler 2025 модельного года с ценой от 79 990 австралиских долларов (около 52 215 долларов США). Модель получила новые цвета и сохранила ключевые внедорожные характеристики для австралийского рынка.

Австралийское подразделение Jeep, входящее в состав международного концерна Stellantis, сообщило о скором появлении в продаже нового Jeep Wrangler 2025 модельного года. В дилерских центрах по всей стране внедорожник появится уже в июле 2025 года.

В США базовая цена Jeep Wrangler 2025 года начинается с отметки $32 690 без учета доставки, при этом доступно семь различных комплектаций. Гибридная версия Wrangler 4xe стартует с $50 695 и предлагает восемь вариантов исполнения. Однако в Австралии цены на Wrangler значительно выше.

Это связано с дополнительными расходами на доставку, адаптацию автомобиля под левостороннее движение и другие особенности рынка. В итоге стартовая цена Jeep Wrangler 2025 года в Австралии составляет 79 990 австралийских долларов (AUD), что эквивалентно примерно $52 215 по текущему курсу.

В продаже будут представлены двухдверные и четырехдверные версии Rubicon, которые в США стоят $47 550 и $52 050 соответственно. Таким образом, разница в цене между рынками не столь велика, учитывая особенности локализации и логистики.

Jeep Wrangler 2025 года сохранил свои основные технические характеристики и внедорожные возможности. В Австралии модель доступна с прежним 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 268 лошадиных сил, а также с классической системой полного привода Rock-Trac 4x4 с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Подвеска включает прочные оси Dana, а также четыре защитных пластины. Внедорожник оснащен съемными панелями крыши, что обеспечивает возможность езды с открытым верхом. В салоне установлена современная мультимедийная система Uconnect 5 с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а также системой TrailCam, помогающей водителю при движении по бездорожью.

Интересно, что по сравнению с прошлогодними моделями цены на Wrangler в Австралии немного снизились. Так, двухдверный Rubicon теперь стоит AUD 79 990 вместо AUD 82 950, а четырехдверный — AUD 82 990 против AUD 89 450 ранее. Это делает модель более доступной для австралийских покупателей без потери внедорожных качеств и фирменного стиля.