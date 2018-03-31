31 марта 2018, 09:07

Jeep Wrangler оснастили кофемашиной

Крупная международная сеть недорогих отелей Super 8 удивила посетителей Нью-Йоркского автосалона необычным экспонатом. Обычный Jeep Wrangler переоборудовали в гостиничный номер со встроенной кофемашиной и мини-холодильником.
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  Jeep Wrangler оснастили кофемашиной Jeep Wrangler Jeep Wrangler оснастили кофемашиной Jeep Wrangler Jeep Wrangler оснастили кофемашиной Jeep Wrangler Jeep Wrangler оснастили кофемашиной Jeep Wrangler Jeep Wrangler оснастили кофемашиной
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фото
  
Таким нестандартным способом в Super 8 решили прорекламировать завершившееся тотальное обновление и редизайн отелей на территории США и Канады. В общей сложности проект реновации стоил компании около 100 млн долларов. Внушительная сумма. Чтобы отпраздновать окончание тотального ремонта, Super 8 не пожалела сил и средств на уникальный тюнинг для внедорожника Wrangler. 

Jeep Wrangler 3.6 МТ 4х4
3.6 л, 285 л.с
Механическая 6-ступенчатая
4237 x 1875 x 1868 мм
полный
АИ-95, 12.4 л на 100 км
Все характеристики
Не каждый день встретишь стенд сети отелей на автомобильной выставке. Но логика рекламщиков, по-видимому, была следующей. Автомобили созданы для того, чтобы люди могли добраться из точки А в точку Б. Иногда эти точки оказываются достаточно удалены друг от друга, путешествие затягивается и встает вопрос о ночлеге. Тут-то на помощь приходит сеть бюджетных отелей Super 8, где клиентов всегда ждет стандартный дизайн и набор услуг. Это что-то вроде МакДональдса, только из мира отелей: одинаковое оформление номеров, предсказуемый сервис, невысокие цены и обязательная кофемашина в каждом номере. Именно поэтому кофемашина появилась и в Wrangler Roadm8.

Процесс перевоплощения внедорожника в гостиничный номер потребовал 2 500 часов и около сотни уникальных деталей. Дизайн автомобиля повторяет стилистику номеров Super 8: особая обивка сидений и отделка деревом, из которого изготовлена мебель в отелях. А черно-белая картина на обратной стороне капота напоминает об обязательных черно-белых картинах на стенах комнат. Желто-красная окраска кузова выполнена в фирменных цветах сети Super 8.
Дизайн и тюнинг Джип Вранглер
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Jeep Wrangler 4-d
Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
Иваныч
Тест Jeep Wrangler: Взрослая игрушка
НЕ последний.. Дефендер еще жив, курилка"
Saimaa
Посоветуйте хорошие автосервисы
Правильно вам сказали. классные ребята там. причем один диагност сам ездит только на джипах. Прямо влюблен в эту марку. Езжайте туда смело, не прогадаете.
yuri.antonov
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Jeep Wrangler оснастили кофемашиной
Таким нестандартным способом в Super 8 решили прорекламировать завершившееся тотальное обновление и редизайн отелей на территории США и Канады. В общей сложности проект реновации стоил компании около 100 млн долларов. Внушительная сумма. Чтобы отпраздновать окончание тотального ремонта, Super 8 не пожалела сил и средств на уникальный тюнинг для внедорожника Wrangler. {{params_58365}}Не каждый день встретишь стенд сети отелей на автомобильной выставке. Но логика рекламщиков, по-видимому, была следующей. Автомобили созданы для того, чтобы люди могли добраться из точки А в точку Б. Иногда эти точки оказываются достаточно удалены друг от друга, путешествие затягивается и встает вопрос о ночлеге. Тут-то на помощь приходит сеть бюджетных отелей Super 8, где клиентов всегда ждет стандартный дизайн и набор услуг. Это что-то вроде МакДональдса, только из мира отелей: одинаковое оформление номеров, предсказуемый сервис, невысокие цены и обязательная кофемашина в каждом номере. Именно поэтому кофемашина появилась и в Wrangler Roadm8.Процесс перевоплощения внедорожника в гостиничный номер потребовал 2 500 часов и около сотни уникальных деталей. Дизайн автомобиля повторяет стилистику номеров Super 8: особая обивка сидений и отделка деревом, из которого изготовлена мебель в отелях. А черно-белая картина на обратной стороне капота напоминает об обязательных черно-белых картинах на стенах комнат. Желто-красная окраска кузова выполнена в фирменных цветах сети Super 8.
2018-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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