31 марта 2018, 09:07
Jeep Wrangler оснастили кофемашиной
Крупная международная сеть недорогих отелей Super 8 удивила посетителей Нью-Йоркского автосалона необычным экспонатом. Обычный Jeep Wrangler переоборудовали в гостиничный номер со встроенной кофемашиной и мини-холодильником.
Таким нестандартным способом в Super 8 решили прорекламировать завершившееся тотальное обновление и редизайн отелей на территории США и Канады. В общей сложности проект реновации стоил компании около 100 млн долларов. Внушительная сумма. Чтобы отпраздновать окончание тотального ремонта, Super 8 не пожалела сил и средств на уникальный тюнинг для внедорожника Wrangler.
|Jeep Wrangler 3.6 МТ 4х4
|3.6 л, 285 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|4237 x 1875 x 1868 мм
|полный
|АИ-95, 12.4 л на 100 км
|Все характеристики
Процесс перевоплощения внедорожника в гостиничный номер потребовал 2 500 часов и около сотни уникальных деталей. Дизайн автомобиля повторяет стилистику номеров Super 8: особая обивка сидений и отделка деревом, из которого изготовлена мебель в отелях. А черно-белая картина на обратной стороне капота напоминает об обязательных черно-белых картинах на стенах комнат. Желто-красная окраска кузова выполнена в фирменных цветах сети Super 8.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
НЕ последний.. Дефендер еще жив, курилка"
Правильно вам сказали. классные ребята там. причем один диагност сам ездит только на джипах. Прямо влюблен в эту марку. Езжайте туда смело, не прогадаете.
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