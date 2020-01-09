9 января 2020, 07:59
Jeep Wrangler подключат к розетке
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Компания Jeep представила плагин-гибридную версию рамного внедорожника Wrangler. Новинку продемонстрировали в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES 2020. Серийное производство обещают запустить уже в этом году.
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Технические подробности о гибридной силовой установке пока не разглашаются. Представленный в Лас-Вегасе прототип – это декларация о намерениях. Известно лишь, что в Jeep решили отказаться от классической схемы с отдельным электромотором на одной из осей, как у дебютировавших ранее гибридных кроссоверов Renegade и Compass. Внедорожник Wrangler сохранит рамную конструкцию с неразрезным задним мостом и раздаткой.
Более подробные характеристики пообещали опубликовать ближе к началу серийного производства, которое запланировано на конец 2020 года. В соответствии с планом электрификации Jeep, в 2021 году гибридные версии должны появиться у всех моделей бренда. А в 2022 году компания обещает покупателям четыре полноценных электрокара.
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