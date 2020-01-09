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9 января 2020, 07:59

Jeep Wrangler подключат к розетке

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Компания Jeep представила плагин-гибридную версию рамного внедорожника Wrangler. Новинку продемонстрировали в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES 2020. Серийное производство обещают запустить уже в этом году.
Jeep Wrangler подключат к розетке

 

Jeep Wrangler подключат к розетке

 

Jeep Wrangler подключат к розетке

 

Jeep Wrangler подключат к розетке

 

Jeep Wrangler подключат к розетке

 

Jeep Wrangler подключат к розетке
Jeep Wrangler подключат к розетке
Jeep Wrangler подключат к розетке
Jeep Wrangler подключат к розетке
Jeep Wrangler подключат к розетке
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Гибридный внедорожник построили на базе самой экстремальной версии Wrangler Rubicon. Электромотор должен существенно улучшить внедорожные качества автомобиля, ведь такой агрегат может развивать максимальный крутящий момент уже с нулевых оборотов. Гибридный довесок был у Jeep Wrangler и ранее. В виде стартер-генератора в системе mild hybrid он добавлял 2,0-литровому бензиновому двигателю тяги при резком ускорении или помогал экономить топливо при равномерном движении по шоссе. Сейчас Wrangler обзавелся полноценной плагин-гибридной модификацией PHEV.

Технические подробности о гибридной силовой установке пока не разглашаются. Представленный в Лас-Вегасе прототип – это декларация о намерениях. Известно лишь, что в Jeep решили отказаться от классической схемы с отдельным электромотором на одной из осей, как у дебютировавших ранее гибридных кроссоверов Renegade и Compass. Внедорожник Wrangler сохранит рамную конструкцию с неразрезным задним мостом и раздаткой. 

Более подробные характеристики пообещали опубликовать ближе к началу серийного производства, которое запланировано на конец 2020 года. В соответствии с планом электрификации Jeep, в 2021 году гибридные версии должны появиться у всех моделей бренда. А в 2022 году компания обещает покупателям четыре полноценных электрокара.

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Форум Jeep Wrangler 4-d
Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
Иваныч
Тест-драйв Jeep Wrangler: гроссмейстер в поддавки не играет
Потрясный авто! Покатали на таком по глубокому снегу, впечатлений море, едет ни смотря ни на что!
anna7791
Тест Jeep Wrangler: Взрослая игрушка
НЕ последний.. Дефендер еще жив, курилка"
Saimaa
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Jeep Wrangler подключат к розетке
{{material_128363}}Гибридный внедорожник построили на базе самой экстремальной версии Wrangler Rubicon. Электромотор должен существенно улучшить внедорожные качества автомобиля, ведь такой агрегат может развивать максимальный крутящий момент уже с нулевых оборотов. Гибридный довесок был у Jeep Wrangler и ранее. В виде стартер-генератора в системе mild hybrid он добавлял 2,0-литровому бензиновому двигателю тяги при резком ускорении или помогал экономить топливо при равномерном движении по шоссе. Сейчас Wrangler обзавелся полноценной плагин-гибридной модификацией PHEV.Технические подробности о гибридной силовой установке пока не разглашаются. Представленный в Лас-Вегасе прототип – это декларация о намерениях. Известно лишь, что в Jeep решили отказаться от классической схемы с отдельным электромотором на одной из осей, как у дебютировавших ранее гибридных кроссоверов Renegade и Compass. Внедорожник Wrangler сохранит рамную конструкцию с неразрезным задним мостом и раздаткой. Более подробные характеристики пообещали опубликовать ближе к началу серийного производства, которое запланировано на конец 2020 года. В соответствии с планом электрификации Jeep, в 2021 году гибридные версии должны появиться у всех моделей бренда. А в 2022 году компания обещает покупателям четыре полноценных электрокара.
2020-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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