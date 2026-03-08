Критика безопасности осталась позади: Jeep Wrangler улучшил защиту пассажиров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 13:26

Jeep Wrangler стал безопаснее: результаты новых краш-тестов IIHS

Jeep Wrangler стал безопаснее: результаты новых краш-тестов IIHS

Критика безопасности осталась позади: Jeep Wrangler улучшил защиту пассажиров

Jeep Wrangler стал безопаснее: результаты новых краш-тестов IIHS

Jeep Wrangler долгое время считался символом надежности, но имел репутацию не самого безопасного внедорожника. Теперь эксперты IIHS зафиксировали заметные улучшения, которые могут изменить отношение к модели. Почему это важно для рынка и что изменилось - разбираемся в деталях.

Jeep Wrangler долгое время считался символом надежности, но имел репутацию не самого безопасного внедорожника. Теперь эксперты IIHS зафиксировали заметные улучшения, которые могут изменить отношение к модели. Почему это важно для рынка и что изменилось - разбираемся в деталях.

Jeep Wrangler всегда был автомобилем для тех, кто ценит приключения и готов мириться с компромиссами ради уникального стиля жизни. Однако долгие годы модель подвергалась критике за недостаточный уровень безопасности, особенно по результатам краш-тестов. Теперь ситуация меняется: по данным Страхового института дорожной безопасности (IIHS), один из самых острых вопросов наконец-то решен.

Американский рынок предъявляет высокие требования к безопасности, и Wrangler не раз становился предметом обсуждений экспертов. В предыдущих тестах IIHS выявлялись проблемы с устойчивостью кузова при опрокидывании и недостаточной защитой пассажиров. Это негативно сказывалось на рейтингах модели и вызывало опасения у покупателей, несмотря на стабильно высокий спрос.

Однако последние испытания показали, что внедорожник демонстрирует гораздо лучшие результаты в ключевых дисциплинах. Инженеры Stellantis внесли ряд конструктивных изменений, которые позволили повысить устойчивость автомобиля при боковых ударах и снизить риск переворота. По мнению специалистов IIHS, эти доработки существенно повысили общий уровень безопасности модели, что особенно важно на фоне ужесточения стандартов в США.

Подобные перемены могут повлиять не только на имидж Wrangler, но и на всю стратегию Stellantis на американском рынке. В условиях, когда конкуренты активно внедряют современные системы помощи водителю, своевременное обновление становится ключевым фактором для сохранения позиций. Аналитики отмечают, что спрос на Wrangler остается высоким, но теперь у покупателей появляется дополнительный веский аргумент в пользу его выбора.

Стоит отметить, что тема безопасности и обновлений культовых автомобилей регулярно вызывает оживленные дискуссии среди автолюбителей. Например, недавно внимание коллекционеров привлекло уникальное предложение о продаже редкого BMW X6 M с битурбо V8 в США почти за полцены. Такие случаи лишний раз подчеркивают, насколько важны для модели не только технические характеристики, но и её репутация, в том числе на вторичном рынке. Подробнее о подобных тенденциях можно узнать в материале о выгодных предложениях для ценителей мощных кроссоверов.

Возвращаясь к Jeep Wrangler, эксперты подчеркивают: обновления, подтвержденные IIHS, могут стать поворотным моментом для всей линейки. Теперь модель не только сохранит свой узнаваемый характер, но и отвечает современным требованиям безопасности, что особенно актуально для семейных покупателей и любителей дальних путешествий.

Упомянутые модели: Jeep Wrangler (от 3 060 000 Р)
Упомянутые марки: Jeep
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джип

Похожие материалы Джип

«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Московская область Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться