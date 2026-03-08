Критика безопасности осталась позади: Jeep Wrangler улучшил защиту пассажиров

8 марта 2026, 13:26
Jeep Wrangler стал безопаснее: результаты новых краш-тестов IIHS
Jeep Wrangler долгое время считался символом надежности, но имел репутацию не самого безопасного внедорожника. Теперь эксперты IIHS зафиксировали заметные улучшения, которые могут изменить отношение к модели. Почему это важно для рынка и что изменилось - разбираемся в деталях.
Jeep Wrangler всегда был автомобилем для тех, кто ценит приключения и готов мириться с компромиссами ради уникального стиля жизни. Однако долгие годы модель подвергалась критике за недостаточный уровень безопасности, особенно по результатам краш-тестов. Теперь ситуация меняется: по данным Страхового института дорожной безопасности (IIHS), один из самых острых вопросов наконец-то решен.
Американский рынок предъявляет высокие требования к безопасности, и Wrangler не раз становился предметом обсуждений экспертов. В предыдущих тестах IIHS выявлялись проблемы с устойчивостью кузова при опрокидывании и недостаточной защитой пассажиров. Это негативно сказывалось на рейтингах модели и вызывало опасения у покупателей, несмотря на стабильно высокий спрос.
Однако последние испытания показали, что внедорожник демонстрирует гораздо лучшие результаты в ключевых дисциплинах. Инженеры Stellantis внесли ряд конструктивных изменений, которые позволили повысить устойчивость автомобиля при боковых ударах и снизить риск переворота. По мнению специалистов IIHS, эти доработки существенно повысили общий уровень безопасности модели, что особенно важно на фоне ужесточения стандартов в США.
Подобные перемены могут повлиять не только на имидж Wrangler, но и на всю стратегию Stellantis на американском рынке. В условиях, когда конкуренты активно внедряют современные системы помощи водителю, своевременное обновление становится ключевым фактором для сохранения позиций. Аналитики отмечают, что спрос на Wrangler остается высоким, но теперь у покупателей появляется дополнительный веский аргумент в пользу его выбора.
Стоит отметить, что тема безопасности и обновлений культовых автомобилей регулярно вызывает оживленные дискуссии среди автолюбителей. Например, недавно внимание коллекционеров привлекло уникальное предложение о продаже редкого BMW X6 M с битурбо V8 в США почти за полцены. Такие случаи лишний раз подчеркивают, насколько важны для модели не только технические характеристики, но и её репутация, в том числе на вторичном рынке. Подробнее о подобных тенденциях можно узнать в материале о выгодных предложениях для ценителей мощных кроссоверов.
Возвращаясь к Jeep Wrangler, эксперты подчеркивают: обновления, подтвержденные IIHS, могут стать поворотным моментом для всей линейки. Теперь модель не только сохранит свой узнаваемый характер, но и отвечает современным требованиям безопасности, что особенно актуально для семейных покупателей и любителей дальних путешествий.
