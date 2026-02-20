Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 06:23

Jeep Wrangler Rubicon 392 с мотором V8 не смогли продать на аукционе за $44 500

Jeep Wrangler Rubicon 392 с мотором V8 не смогли продать на аукционе за $44 500

Редкий Jeep Wrangler Rubicon 392 с мощным V8 и доработками не ушел с молотка — почему продавец отказался от крупной суммы

Jeep Wrangler Rubicon 392 с мотором V8 не смогли продать на аукционе за $44 500

Jeep Wrangler Rubicon 392 2021 года с 6,4-литровым V8, чистой историей и пробегом почти 50 000 км выставили на онлайн-аукцион. Несмотря на максимальную ставку $44 500, владелец не согласился на продажу. В чем причина - разбираемся.

Jeep Wrangler Rubicon 392 2021 года с 6,4-литровым V8, чистой историей и пробегом почти 50 000 км выставили на онлайн-аукцион. Несмотря на максимальную ставку $44 500, владелец не согласился на продажу. В чем причина - разбираемся.

Ситуация с продажей Jeep Wrangler Rubicon 392 2021 года на онлайн-аукционе наглядно демонстрирует, как изменился рынок мощных внедорожников. Еще недавно такие автомобили считались настоящей находкой для коллекционеров и энтузиастов, но сегодня даже уникальные версии с двигателем V8 HEMI не всегда находят новых владельцев по желаемой цене. Это особенно заметно на фоне растущего интереса к подержанным автомобилям с пробегом и техническими доработками.

Данный экземпляр представляет собой не только редкую комплектацию, но и образец с характерными особенностями эксплуатации. Внедорожник окрашен в эффектный синий цвет Hydro Blue Pearl, салон выполнен в черном цвете. Согласно отчету Carfax, автомобиль не попадал в аварии и не имел проблем с пробегом: с момента покупки он был зарегистрирован только на юге США. На момент выставления на торги одометр показывал почти 50 000 км, что для подобной техники считается вполне приемлемым пробегом. Из недостатков отмечаются лишь неоригинальные сиденья и небольшой износ некоторых элементов интерьера.

В список доработок входят третий стоп-сигнал, встроенный в запасное колесо, и 18-дюймовые колесные диски. Оснащение Jeep Wrangler Rubicon 392 включает подогрев передних сидений, кожаную отделку, аудиосистему Alpine, жесткую крышу в цвет кузова, премиальный черный мягкий верх, блокировку дифференциалов Tru-Lok на обеих осях и главную пару 3.73. Под капотом установлен атмосферный V8 HEMI объемом 6,4 литра, выдающий 470 л.с. и 637 Нм крутящего момента, в паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Такой внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и преодолевает четверть мили за 13 секунд.

Обслуживание автомобиля проводилось регулярно: последний раз — на пробеге 36 791 миля в октябре 2024 года, когда были заменены масло и фильтр, а также проведена ротация шин. Аналогичные процедуры выполнялись и ранее, что подтверждается сервисной документацией. Продавец приобрел этот Jeep в 2025 году и с тех пор проехал на нем около 13 500 км. К автомобилю прилагаются руководство пользователя и два ключа-переключателя, а из документов видно, что первый владелец заплатил за него 77 215 долларов.

Самое интересное — итоги аукциона. Максимальная ставка составила $44 500, но продавец так и не согласился расстаться с машиной за эти деньги, несмотря на то, что первоначальная стоимость нового автомобиля превышала $77 000. Эта ситуация ярко отражает изменившиеся ожидания продавцов и покупателей на рынке мощных внедорожников. Кстати, похожие истории случаются и с другими культовыми моделями, например владелец нового Corvette Z06 2024 года потерял $50 000 всего за 8 000 км пробега , что также вызвало немало обсуждений среди автолюбителей.

Jeep Wrangler Rubicon 392 продолжает искать нового владельца, а его история становится всё запутаннее. Сегодня сложно объективно оценить реальную стоимость уникальных внедорожников с пробегом. Вопрос о том, оправдывает ли этот автомобиль цену в $44 500, остается открытым — рынок диктует свои условия, которые далеко не всегда совпадают с ожиданиями продавцов.

Упомянутые модели: Jeep Wrangler (от 3 060 000 Р)
Упомянутые марки: Jeep
