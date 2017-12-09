9 декабря 2017, 14:53
Jeep запатентовал дизайн нового 7-местного внедорожника
В Сети появились патентные изображения нового, самого большого, внедорожника Jeep с тремя рядами сидений и названием Grand Commander. Зарегистрированные в Китайском национальном патентном офисе эскизы опубликовало издание Autohome.
Ранее мы писали
Не успели отгреметь новинки Нью-Йоркского автошоу, как автопроизводители начали уже подогревать интерес к ...Читать далее
Напомним, что концептуальный Jeep Yuntu был укомплектован гибридной силовой установкой с возможностью пополнения запаса батарей от бытовой розетки (plug-in). Как ожидается, серийная модель будет предлагаться с бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 2 литра, а также с 3-литровым V6. Предсерийный экземпляр дебютирует в 2018 году.
Ранее сообщалось, что Jeep разработает премиальный внедорожник, для которого могут возродить название классической модели Grand Wagoneer. Эта модель, предположительно, будет построена на базе Grand Cherokee следующего поколения, который, в свою очередь, разделит архитектуру с некоторыми моделями марки Alfa Romeo.
Первые Jeep Grand Commander появятся на китайском авторынке в следующем году, дальнейшая география поставок пока что неизвестна.
Читайте по теме
Jeep Territory: медвежье логово
22.11.2013, 07:41
Chrysler Group: Московское досье
12.11.2012, 12:15
Jeep Patriot от Led Zeppelin стоит вдвое дороже
09.01.2008, 21:48
Читайте по теме
Jeep Territory: медвежье логово
22.11.2013, 07:41
Chrysler Group: Московское досье
12.11.2012, 12:15
Jeep Patriot от Led Zeppelin стоит вдвое дороже
09.01.2008, 21:48
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Столкнулся с неразрешимой проблемой. Вдруг перестали подниматься окна, отрубились дворники, и гуделка. Ехать, когда дождь нельзя. В гараже уже тестируют неделю. Поменял одну электропанель, выписывал из америки, ничего не изменилось. Кто знает, что делать?
Новость хоть и старая, но "Среднеразмерный внедорожник Jeep Grand Cherokee впервые появился в 1999 году" а как же "Гранды" в лихие 90-е??? с 92-го года??!!!
Хехе...до мозга костей логично, черт побери:) Лучше Land Cruiser, раз тойотавод
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное