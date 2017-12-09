9 декабря 2017, 14:53

Jeep запатентовал дизайн нового 7-местного внедорожника

В Сети появились патентные изображения нового, самого большого, внедорожника Jeep с тремя рядами сидений и названием Grand Commander. Зарегистрированные в Китайском национальном патентном офисе эскизы опубликовало издание Autohome.
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  Jeep запатентовал дизайн нового 7-местного внедорожника Jeep Commander Jeep запатентовал дизайн нового 7-местного внедорожника
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Судя по представленным чертежам, передняя часть кузова большого внедорожника выполнена в стиле нынешний модели Grand Cherokee. Предполагается, что новинка станет серийной версией концепт-кара Jeep Yuntu (на верхнем фото и видео), который был показан в апреле т.г. на Шанхайском автосалоне. Экспериментальный автомобиль получил шесть раздельных сидений, однако для серийной версии, скорее всего, будет применена посадочная формула «2+3+2».

Напомним, что концептуальный Jeep Yuntu был укомплектован гибридной силовой установкой с возможностью пополнения запаса батарей от бытовой розетки (plug-in). Как ожидается, серийная модель будет предлагаться с бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 2 литра, а также с 3-литровым V6. Предсерийный экземпляр дебютирует в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Jeep разработает премиальный внедорожник, для которого могут возродить название классической модели Grand Wagoneer. Эта модель, предположительно, будет построена на базе Grand Cherokee следующего поколения, который, в свою очередь, разделит архитектуру с некоторыми моделями марки Alfa Romeo.

Первые Jeep Grand Commander появятся на китайском авторынке в следующем году, дальнейшая география поставок пока что неизвестна.
Дизайн и тюнинг Джип Коммандер

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Отзывы по теме
Форум Jeep Commander
Столкнулся с неразрешимой проблемой. Вдруг перестали подниматься окна, отрубились дворники, и гуделка. Ехать, когда дождь нельзя. В гараже уже тестируют неделю. Поменял одну электропанель, выписывал из америки, ничего не изменилось. Кто знает, что делать?
Евгений
Chrysler отзывает 28 000 кроссоверов!
Новость хоть и старая, но "Среднеразмерный внедорожник Jeep Grand Cherokee впервые появился в 1999 году" а как же "Гранды" в лихие 90-е??? с 92-го года??!!!
Шурик
Что лучше Commander или Cherokee?
Хехе...до мозга костей логично, черт побери:) Лучше Land Cruiser, раз тойотавод
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Jeep запатентовал дизайн нового 7-местного внедорожника
{{material_118809}}Судя по представленным чертежам, передняя часть кузова большого внедорожника выполнена в стиле нынешний модели Grand Cherokee. Предполагается, что новинка станет серийной версией концепт-кара Jeep Yuntu (на верхнем фото и видео), который был показан в апреле т.г. на Шанхайском автосалоне. Экспериментальный автомобиль получил шесть раздельных сидений, однако для серийной версии, скорее всего, будет применена посадочная формула «2+3+2».Напомним, что концептуальный Jeep Yuntu был укомплектован гибридной силовой установкой с возможностью пополнения запаса батарей от бытовой розетки (plug-in). Как ожидается, серийная модель будет предлагаться с бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 2 литра, а также с 3-литровым V6. Предсерийный экземпляр дебютирует в 2018 году.Ранее сообщалось, что Jeep разработает премиальный внедорожник, для которого могут возродить название классической модели Grand Wagoneer. Эта модель, предположительно, будет построена на базе Grand Cherokee следующего поколения, который, в свою очередь, разделит архитектуру с некоторыми моделями марки Alfa Romeo.Первые Jeep Grand Commander появятся на китайском авторынке в следующем году, дальнейшая география поставок пока что неизвестна.
2017-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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