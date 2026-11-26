Jeland C4 против Omoda 4: почему российская версия окажется крупнее и что будет в салоне

Jeland C4 планируют локализовать на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. Для модели сертифицирован 1,5-литровый турбомотор с передним приводом, а продажи должны стартовать в начале 2027 года. Мощность двигателя пока не раскрыта.

Jeland C4 планируют локализовать на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. Для модели сертифицирован 1,5-литровый турбомотор с передним приводом, а продажи должны стартовать в начале 2027 года. Мощность двигателя пока не раскрыта.

По габаритам будущий Jeland C4 окажется крупнее своего китайского прообраза Omoda 4. Длина локализованной версии составит около 4505 мм против 4420 мм. Ширина достигнет 1863 мм, колесная база - 2700 мм. Высота заявлена на уровне 1,58 м. Российский кроссовер позиционируют как адаптированную версию Omoda C4 от Chery/Omoda, связанной с глобальной линейкой Omoda 4. Серийное производство Omoda C4 в Китае началось весной 2026 года.

Производство кроссовера планируют наладить на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, где выпускаются и другие модели Jeland.

Для модели сертифицированы передний привод и 1,5-литровый бензиновый турбомотор экологического класса «Евро-6». В отраслевых публикациях двигатель описывают как четырехцилиндровый, а его мощность оценивают примерно в 147 л. с. Для Jeland C4 это значение пока официально не объявлено. В паре с мотором ожидается шестиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. В отдельных обзорах приводят ориентировочные показатели: разгон до 100 км/ч примерно за 9,8 секунды, расход топлива около 7,2 л на 100 км.

В салоне Jeland C4 заявлены вертикальный центральный экран диагональю 13,2 дюйма и двухзонный климат-контроль. Для смартфона предусмотрена беспроводная зарядка, за звук отвечает аудиосистема с восемью динамиками. Передние кресла должны получить вентиляцию и электроприводы. Также упоминаются панорамная крыша с регулируемым затемнением и расширенный зимний пакет. Объем багажника заявлен на уровне 346 л, а при сложенных спинках заднего ряда - 1126 л. Дверь багажника оснастят электроприводом.

В пресс-службе компании запрос о локализации не прокомментировали, но сообщили срок начала продаж: кроссоверы должны выйти на рынок в начале 2027 года. Цены пока не объявлены.

С учетом позиционирования C4 можно предположить, что он окажется дешевле старшего Jeland C5, бывшей Omoda C5. Сейчас цена этой модели начинается от 2,4 млн рублей. Это обеспечивает лишь ориентир: стоимость новинки производитель еще не раскрыл.

Если прогноз о цене подтвердится, Jeland C4 придется конкурировать с новой Lada Azimut. Старт продаж кроссовера запланирован на 1 декабря. Для базовой версии заявлены турбомотор и автоматизированная коробка передач.