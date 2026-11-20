20 ноября 2026, 01:05
Какими необычными фишками удивил водителей новый российский кроссовер
Какими необычными фишками удивил водителей новый российский кроссовер
Камеры кругового обзора 540° с прозрачным шасси и дистанционный запуск двигателя вошли в перечень оснащения JELAND C5. Бренд раскрыл также возможности салона и зимний пакет. Цены и сроки начала продаж в сообщении не названы.
В плотном городском потоке JELAND C5 поддерживает водителя адаптивным круиз-контролем с режимом движения в пробках. При перестроении предусмотрены мониторинг слепых зон и отдельная система помощи. Во время выезда задним ходом с парковки может сработать защита от столкновения с поперечным транспортом.
Еще один ассистент предупреждает о помехах при открывании дверей. В перечне оборудования указаны ABS и система курсовой устойчивости ESC, а также экстренное торможение. Давление в шинах контролирует TPMS, а электронный стояночный тормоз дополнен функцией автоматического удержания автомобиля. Комплекс включает шесть подушек безопасности.
JELAND C5 - фастбэк-кроссовер российского бренда, созданного в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Автомобиль выпускается на заводе «АГР» в Калуге. В салоне заявлено пять посадочных мест. Длина автомобиля составляет 4 545 мм, ширина - 1 824 мм. Колесная база равна 2 630 мм, а багажник вмещает 422 литра; со сложенными спинками второго ряда объем увеличивается до 1 149 литров.
Для JELAND C5 заявлен бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Н·м. Он сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями.
Водительское кресло регулируется электроприводом в шести направлениях, переднее пассажирское - в четырех. Оба сиденья выполнены в спортивном стиле и имеют многослойное наполнение. Их дополняют подогрев и вентиляция. Руль можно настроить по высоте и вылету, а его форма напоминает актуальный геймпад.
В салоне установлены два экрана. Перед водителем - цифровая приборная панель диагональю 8,88 дюйма с данными о движении и работе автомобильных систем. Центральный дисплей мультимедиа имеет диагональ до 15,6 дюйма. Через него доступны настройки автомобиля и функции мультимедиа, а смартфоны подключаются без провода через Apple CarPlay и Android Auto.
На центральный экран выводится изображение с камер кругового обзора 540° с функцией прозрачного шасси. Система показывает автомобиль и пространство вокруг него, в том числе визуализирует зону под кузовом. Часть команд можно отдавать голосом: достаточно нажать кнопку на руле или сказать «Привет, JELAND». Помощника можно попросить позвонить в офис либо переключить музыкальный трек.
Для смартфона предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с охлаждением. По заявлению бренда, она заряжает устройство с 20% до 80% за 40 минут. Пассажирам второго ряда доступны USB-разъемы Type-A и Type-C: по два находятся спереди и сзади.
К холодному сезону подготовлен отдельный пакет. Двигатель можно запустить дистанционно до выхода из дома. В оснащение входят подогрев руля и сидений обоих рядов, обогрев ветрового и заднего стекол. Также предусмотрен подогрев боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя. Двухзонный климат-контроль дает возможность водителю и переднему пассажиру отдельно выбирать температуру.
В дождь стеклоочистителями управляет датчик осадков, а датчик света включает фары при изменении освещения. Электрохромное зеркало заднего вида затемняется от ярких фар автомобиля сзади. После парковки функция светового сопровождения оставляет фары включенными на некоторое время.
Для водителя и пассажиров предусмотрены шесть подушек безопасности. После срабатывания они сохраняют 50% давления в течение 6 секунд. По описанию производителя, это должно снизить риск травм при вторичном столкновении. На втором ряду есть крепления ISOFIX, а задние двери оснащены детскими замками.
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