Omoda C5 сменил шильдик на Jeland: что потерял и приобрел кроссовер с ценой от 2,3 млн

Jeland C5: российский дебют кроссовера с китайскими корнями и новым логотипом

Jeland C5 выходит на российский рынок как первый представитель C-семейства марки Jeland. Модель интересна сочетанием знакомых технических решений и локальной сборки, что может повлиять на расстановку сил среди кроссоверов в своем сегменте.

Jeland C5 выходит на российский рынок как первый представитель C-семейства марки Jeland. Модель интересна сочетанием знакомых технических решений и локальной сборки, что может повлиять на расстановку сил среди кроссоверов в своем сегменте.

Jeland C5 привлекает внимание автолюбителей как первый автомобиль C-семейства российской марки Jeland. На самом деле речь идет о хорошо знакомом россиянам кроссовере Omoda C5, который теперь выходит под новым брендом, сохраняя все ключевые технические параметры.

Внешне и по оснащению Jeland C5 практически не отличается от своего китайского «донора». Основные перемены — это смена эмблем и оформления, позволяющая моделям вписываться в линейку Jeland. Под капотом остался прежний 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с., а в качестве трансмиссии доступны два направления: 6-ступенчатый роботизированный агрегат с передним приводом или 7-ступенчатый «робот» с полным приводом.

Сборка Jeland C5 будет организована на одном из предприятий «АГР Холдинг» в России. Такой подход может облегчить логистику и снизить стоимость обслуживания для будущих владельцев. Ожидается, что комплектации и цены будут объявлены ближе к старту продаж, однако уже сейчас ориентироваться можно на текущую версию Omoda C5, стоимость которой начинается от 2 349 000 рублей.

Для российского рынка появление Jeland C5 может означать расширение выбора среди доступных кроссоверов, особенно с учетом локальной сборки и адаптации под местные условия. Судя по имеющимся данным, модель рассчитана на тех, кто ценит проверенные технологии и не готов переплачивать за бренд. Важно отметить, что подобная стратегия - выпуск автомобилей под популярными марками на базе китайских моделей - становится все более заметной тенденцией последних лет.

Jeland C5 может заинтересовать покупателей, ищущих баланс между ценой, оснащением и сервисной поддержкой.