Кроссовер с пропиской в Петербурге: чем новый Jeland C5 удивит российских водителей?

Jeland C5 выходит на российский рынок: детали премьеры нового кроссовера

На VK Fest в Санкт-Петербурге представили Jeland C5 - первый кроссовер С-серии, который вызвал интерес у автолюбителей. Модель обещает стать заметным игроком в сегменте благодаря полной локализации производства и знакомым техническим решениям. Стоит ли ждать новинку в салонах и какие нюансы скрывает запуск - разбираемся в материале.

На VK Fest в Санкт-Петербурге представили Jeland C5 - первый кроссовер С-серии, который вызвал интерес у автолюбителей. Модель обещает стать заметным игроком в сегменте благодаря полной локализации производства и знакомым техническим решениям. Стоит ли ждать новинку в салонах и какие нюансы скрывает запуск - разбираемся в материале.

На фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге состоялась российская премьера Jeland C5 - первого представителя новой С-серии бренда. Модель сразу привлекла внимание публики, ведь речь идет о кроссовере, который фактически является локализованной версией Omoda C5. По данным 110km.ru, отличия между машинами минимальны: изменено только название, а техническая часть и комплектации полностью повторяют оригинал.

Jeland C5 оснащается проверенным 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Покупателям предложат варианты как с передним, так и с полным приводом. Такой подход позволяет сохранить узнаваемость и доверие к платформе, уже знакомой российским водителям.

Производство новинки стартует на заводе холдинга «АГР» в Петербурге. Здесь Jeland C5 будут собирать по полному циклу: сварка, окраска кузова и дальнейшая локализация компонентов. В перспективе планируется внедрение отечественного двигателя и других российских деталей, что может снизить зависимость от импорта и повысить привлекательность модели для покупателей, ориентированных на локальный продукт.

Фото: Jeland

После дебюта в Санкт-Петербурге Jeland C5 покажут и в Москве - на VK Fest, который пройдет на ВДНХ с 18 по 19 июля. Такой маршрут презентаций выбран неслучайно: организаторы делают ставку на широкое знакомство с моделью в ключевых городах страны, чтобы оценить реакцию потенциальных клиентов и собрать обратную связь.

Если Вы не знали, бренд Jeland появился на российском рынке сравнительно недавно, но уже успел заявить о себе как о производителе, ориентированном на локализацию и адаптацию зарубежных моделей под требования отечественного потребителя. На автозаводе в Шушарах уже наладили сборку двух моделей моделей бренда Jeland: J6 и J7, на очереди - J8.

Omoda C5, на базе которой создан Jeland C5, ранее зарекомендовала себя как надежный и технологичный кроссовер, что позволило новинке быстро получить доверие аудитории. Холдинг «АГР» активно инвестирует в развитие производственных мощностей, а ставка на полный цикл сборки и постепенное увеличение доли российских компонентов может стать важным трендом для всего автопрома страны.

Стоит отметить, что запуск Jeland C5 - это не просто очередная новинка, а часть более широкой стратегии по развитию локального автопроизводства. Такой шаг может указывать на изменение баланса сил на рынке и усиление позиций отечественных предприятий в условиях ограниченного доступа к зарубежным брендам. Судя по имеющимся данным, интерес к модели уже проявили как частные покупатели, так и корпоративные клиенты, что создает предпосылки для успешного старта продаж.