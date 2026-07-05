Кроссовер с пропиской в Петербурге: чем новый Jeland C5 удивит российских водителей?

5 июля 2026, 13:22
Jeland C5 выходит на российский рынок: детали премьеры нового кроссовера
Jeland C5 выходит на российский рынок: детали премьеры нового кроссовера
На VK Fest в Санкт-Петербурге представили Jeland C5 - первый кроссовер С-серии, который вызвал интерес у автолюбителей. Модель обещает стать заметным игроком в сегменте благодаря полной локализации производства и знакомым техническим решениям. Стоит ли ждать новинку в салонах и какие нюансы скрывает запуск - разбираемся в материале.
На фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге состоялась российская премьера Jeland C5 - первого представителя новой С-серии бренда. Модель сразу привлекла внимание публики, ведь речь идет о кроссовере, который фактически является локализованной версией Omoda C5. По данным 110km.ru, отличия между машинами минимальны: изменено только название, а техническая часть и комплектации полностью повторяют оригинал.
Jeland C5 оснащается проверенным 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Покупателям предложат варианты как с передним, так и с полным приводом. Такой подход позволяет сохранить узнаваемость и доверие к платформе, уже знакомой российским водителям.
Производство новинки стартует на заводе холдинга «АГР» в Петербурге. Здесь Jeland C5 будут собирать по полному циклу: сварка, окраска кузова и дальнейшая локализация компонентов. В перспективе планируется внедрение отечественного двигателя и других российских деталей, что может снизить зависимость от импорта и повысить привлекательность модели для покупателей, ориентированных на локальный продукт.
После дебюта в Санкт-Петербурге Jeland C5 покажут и в Москве - на VK Fest, который пройдет на ВДНХ с 18 по 19 июля. Такой маршрут презентаций выбран неслучайно: организаторы делают ставку на широкое знакомство с моделью в ключевых городах страны, чтобы оценить реакцию потенциальных клиентов и собрать обратную связь.
Если Вы не знали, бренд Jeland появился на российском рынке сравнительно недавно, но уже успел заявить о себе как о производителе, ориентированном на локализацию и адаптацию зарубежных моделей под требования отечественного потребителя. На автозаводе в Шушарах уже наладили сборку двух моделей моделей бренда Jeland: J6 и J7, на очереди - J8.
Omoda C5, на базе которой создан Jeland C5, ранее зарекомендовала себя как надежный и технологичный кроссовер, что позволило новинке быстро получить доверие аудитории. Холдинг «АГР» активно инвестирует в развитие производственных мощностей, а ставка на полный цикл сборки и постепенное увеличение доли российских компонентов может стать важным трендом для всего автопрома страны.
Стоит отметить, что запуск Jeland C5 - это не просто очередная новинка, а часть более широкой стратегии по развитию локального автопроизводства. Такой шаг может указывать на изменение баланса сил на рынке и усиление позиций отечественных предприятий в условиях ограниченного доступа к зарубежным брендам. Судя по имеющимся данным, интерес к модели уже проявили как частные покупатели, так и корпоративные клиенты, что создает предпосылки для успешного старта продаж.
Похожие материалы
-
05.07.2026, 19:26
Вагон 1Б на маршруте Москва - Санкт-Петербург: новый стандарт ночных поездок
На маршруте Москва - Санкт-Петербург появился вагон 1Б класса, который предлагает каждому пассажиру отдельное купе по цене ниже, чем в СВ. Это решение может изменить привычный взгляд на ночные поездки между двумя столицами, делая их более комфортными и приватными. Важно понять, чем этот формат отличается от других и почему он актуален именно сейчас.Читать далее
-
05.07.2026, 19:15
Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: полный привод, отечественные детали и три комплектации
На российском рынке появился автодом, созданный на платформе УАЗ Патриот и полностью собранный из отечественных компонентов. Модель выделяется проходимостью, продуманной конструкцией и широким набором опций, что особенно актуально для российских дорог и условий.Читать далее
-
05.07.2026, 15:26
Bentley Flying Spur Shooting Brake: универсал, который мог бы изменить рынок
Bentley Flying Spur Shooting Brake - неофициальный проект, который вызывает интерес у поклонников марки. В условиях растущей популярности кроссоверов, такой универсал мог бы предложить уникальное сочетание роскоши и практичности. Разбираемся, почему эта идея обсуждается именно сейчас.Читать далее
-
05.07.2026, 07:32
Почему автогиганты не успевают за Китаем и стартапами в гонке за ИИ на рынке авто
Пока крупные автоконцерны только осваивают программные платформы, китайские производители и новые игроки уже внедряют ИИ в машины. Это меняет расстановку сил на мировом рынке и влияет на будущее привычных брендов.Читать далее
-
05.07.2026, 06:36
Lada Granta Drive Active Cross: пять ключевых преимуществ на рынке 2026 года
Lada Granta Drive Active Cross выделяется на фоне новых моделей благодаря сочетанию доступной цены, высокого клиренса и практичного кузова. В условиях роста цен и ограниченного выбора на рынке эта версия становится особенно актуальной для покупателей, ищущих надежность и экономичность.Читать далее
-
05.07.2026, 06:12
Volga планирует реализовать до 27 тысяч авто до конца года - насколько это реально
Volga, новый российский бренд, объявил о намерении продать 25-27 тысяч автомобилей за оставшиеся месяцы года. Такой план вызывает вопросы: насколько он достижим и что может помешать реализации этих амбиций на фоне конкуренции и инфраструктурных вызовов.Читать далее
-
05.07.2026, 05:55
Пятиместный Tenet T8: старт продаж, новые опции и особенности для России
В России начались продажи пятиместной версии кроссовера Tenet T8, адаптированной под местные условия и запросы покупателей. Новинка отличается не только компоновкой салона, но и рядом технологических решений, которые могут изменить восприятие сегмента.Читать далее
-
05.07.2026, 05:49
Москвич М70: рекордные продажи, но до массового успеха далеко
Москвич М70 за месяц разошелся тиражом 88 экземпляров, что стало новым рекордом для модели. Однако даже этот результат не приближает бренд к массовым продажам - эксперты отмечают проблемы с ценообразованием и продвижением. Почему ситуация сложилась именно так - в материале.Читать далее
-
04.07.2026, 20:16
Завод Aurus в Елабуге: что происходит с производством и почему это важно
Вокруг завода Aurus в Елабуге разгорелись споры: одни говорят о скором закрытии, другие уверяют, что производство идет по плану. На фоне снижения спроса и сокращения выпуска автомобилей ситуация становится особенно актуальной для рынка премиальных машин в России.Читать далее
-
04.07.2026, 07:12
LADA Vesta 5.0: финальная версия с климат-контролем и новыми опциями уже в июле 2026
В июле 2026 года АвтоВАЗ выводит на рынок финальную версию LADA Vesta 5.0 с возвращением климат-контроля и рядом новых опций. Это событие может повлиять на расстановку сил среди российских моделей и изменить ожидания покупателей.Читать далее
Похожие материалы
-
05.07.2026, 19:26
Вагон 1Б на маршруте Москва - Санкт-Петербург: новый стандарт ночных поездок
На маршруте Москва - Санкт-Петербург появился вагон 1Б класса, который предлагает каждому пассажиру отдельное купе по цене ниже, чем в СВ. Это решение может изменить привычный взгляд на ночные поездки между двумя столицами, делая их более комфортными и приватными. Важно понять, чем этот формат отличается от других и почему он актуален именно сейчас.Читать далее
-
05.07.2026, 19:15
Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: полный привод, отечественные детали и три комплектации
На российском рынке появился автодом, созданный на платформе УАЗ Патриот и полностью собранный из отечественных компонентов. Модель выделяется проходимостью, продуманной конструкцией и широким набором опций, что особенно актуально для российских дорог и условий.Читать далее
-
05.07.2026, 15:26
Bentley Flying Spur Shooting Brake: универсал, который мог бы изменить рынок
Bentley Flying Spur Shooting Brake - неофициальный проект, который вызывает интерес у поклонников марки. В условиях растущей популярности кроссоверов, такой универсал мог бы предложить уникальное сочетание роскоши и практичности. Разбираемся, почему эта идея обсуждается именно сейчас.Читать далее
-
05.07.2026, 07:32
Почему автогиганты не успевают за Китаем и стартапами в гонке за ИИ на рынке авто
Пока крупные автоконцерны только осваивают программные платформы, китайские производители и новые игроки уже внедряют ИИ в машины. Это меняет расстановку сил на мировом рынке и влияет на будущее привычных брендов.Читать далее
-
05.07.2026, 06:36
Lada Granta Drive Active Cross: пять ключевых преимуществ на рынке 2026 года
Lada Granta Drive Active Cross выделяется на фоне новых моделей благодаря сочетанию доступной цены, высокого клиренса и практичного кузова. В условиях роста цен и ограниченного выбора на рынке эта версия становится особенно актуальной для покупателей, ищущих надежность и экономичность.Читать далее
-
05.07.2026, 06:12
Volga планирует реализовать до 27 тысяч авто до конца года - насколько это реально
Volga, новый российский бренд, объявил о намерении продать 25-27 тысяч автомобилей за оставшиеся месяцы года. Такой план вызывает вопросы: насколько он достижим и что может помешать реализации этих амбиций на фоне конкуренции и инфраструктурных вызовов.Читать далее
-
05.07.2026, 05:55
Пятиместный Tenet T8: старт продаж, новые опции и особенности для России
В России начались продажи пятиместной версии кроссовера Tenet T8, адаптированной под местные условия и запросы покупателей. Новинка отличается не только компоновкой салона, но и рядом технологических решений, которые могут изменить восприятие сегмента.Читать далее
-
05.07.2026, 05:49
Москвич М70: рекордные продажи, но до массового успеха далеко
Москвич М70 за месяц разошелся тиражом 88 экземпляров, что стало новым рекордом для модели. Однако даже этот результат не приближает бренд к массовым продажам - эксперты отмечают проблемы с ценообразованием и продвижением. Почему ситуация сложилась именно так - в материале.Читать далее
-
04.07.2026, 20:16
Завод Aurus в Елабуге: что происходит с производством и почему это важно
Вокруг завода Aurus в Елабуге разгорелись споры: одни говорят о скором закрытии, другие уверяют, что производство идет по плану. На фоне снижения спроса и сокращения выпуска автомобилей ситуация становится особенно актуальной для рынка премиальных машин в России.Читать далее
-
04.07.2026, 07:12
LADA Vesta 5.0: финальная версия с климат-контролем и новыми опциями уже в июле 2026
В июле 2026 года АвтоВАЗ выводит на рынок финальную версию LADA Vesta 5.0 с возвращением климат-контроля и рядом новых опций. Это событие может повлиять на расстановку сил среди российских моделей и изменить ожидания покупателей.Читать далее