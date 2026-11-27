Раскрыты комплектации нового российского фастбэк-кроссовера из Петербурга

Jeland C5 выйдет с передним и полным приводом. Турбомотор развивает 147 л. с. и 210 Н·м. Полноприводная версия получила семиступенчатый робот. Производство организовано по полному циклу в Шушарах.

Jeland C5 выйдет с передним и полным приводом. Турбомотор развивает 147 л. с. и 210 Н·м. Полноприводная версия получила семиступенчатый робот. Производство организовано по полному циклу в Шушарах.

Jeland C5 создан на базе китайского фастбэк-кроссовера Omoda C5, который продолжает официально продаваться в России. Новинка повторяет его конструкцию, дизайн и технические характеристики, но выпускается под российским брендом. Кроссовер относится к C-сегменту: его длина составляет 4545 мм, ширина - 1824 мм, высота - 1588 мм, колесная база - 2630 мм. Profile.ru сообщил, что российский бренд Jeland раскрыл четыре комплектации модели.

Во всех комплектациях установлен бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, мощностью 147 л. с. и с крутящим моментом 210 Н·м. Об этом сообщила пресс-служба Jeland. По данным Autonews.ru, переднеприводные «Актив», «Драйв» и «Стиль» оснащены шестиступенчатым роботом, а полноприводная «Стиль AWD» - семиступенчатым.

В базовое оснащение входят светодиодная оптика и зеркала с электроприводом и обогревом. Есть повторители поворотников, передние кресла с боковой поддержкой и регулировками, дефлекторы вентиляции для заднего ряда и дополнительные USB-порты. Базовая версия получила 17-дюймовые легкосплавные колеса, мультимедийную систему с экраном диагональю 12,3 дюйма и цифровую приборную панель размером 8 дюймов.

В версии «Актив» установлены мультимедийная система с экраном 12,3 дюйма и цифровая приборная панель диагональю 8 дюймов. В оснащение входят кондиционер, бесключевой доступ и аудиосистема с четырьмя динамиками. За безопасность отвечают четыре подушки, «ЭРА-ГЛОНАСС», камера заднего вида с динамической разметкой и парковочные датчики. Также предусмотрены круиз-контроль, система стабилизации, ABS, помощники при старте в гору и спуске, контроль давления и температуры в шинах.

«Драйв» отличается шестью подушками и камерами кругового обзора с углом 540°. В комплект электронных помощников входят мониторинг слепых зон и предупреждения об опасности при открытии дверей, угрозе столкновения сзади и поперечном трафике при выезде задним ходом. Здесь предусмотрены 18-дюймовые колеса, электропривод багажника, двухзонный климат-контроль и атмосферная подсветка. Медиасистема получила экран 15,6 дюйма, а диагональ приборной панели составляет 8,88 дюйма. Передние сиденья отделаны экокожей, кресло водителя регулируется электроприводом. Смартфон можно заряжать без провода: мощность зарядки составляет 50 Вт, предусмотрено охлаждение.

Топовые «Стиль» и «Стиль AWD» получили люк, вентиляцию передних сидений и многослойные передние стекла. Полноприводной версии также положены адаптивный круиз-контроль, помощник в пробках и удержание в полосе. В пакет входят автоматическое переключение дальнего света, предупреждение о фронтальном столкновении и экстренное торможение, помощь при смене полосы и перестроении. Полный привод доступен только в наиболее оснащенной версии «Стиль AWD».

Для эксплуатации в России кузов обрабатывают воском, включая скрытые полости, днище покрывают антигравийными и шумоизоляционными материалами. Во всех версиях доступны дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, обогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя и передних сидений. Кузов можно заказать в одном из пяти цветов: «искрящийся белый», «черная жемчужина», «мокрый асфальт», «красный» или «пудровый серый».

Бренд Jeland представили в 2026 году как совместный проект российского «АГР Холдинга» и китайской компании Defetoo. Автомобили выпускают по полному циклу в Шушарах, на петербургском предприятии холдинга, которое ранее принадлежало General Motors. Первый предсерийный экземпляр сошел с конвейера весной 2026 года, а прототип C5 показали публике летом на VK Fest.

Объем багажника зависит от привода. У переднеприводных версий он составляет 422 л и увеличивается до 1149 л со сложенными спинками заднего ряда. Для полноприводной модификации заявлены 372 л и до 1079 л соответственно.