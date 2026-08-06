Наследники Nissan и Hyundai: как АГР вывела два бренда в лидеры продаж за один месяц

6 августа 2026, 11:05
Jeland и Solaris вошли в топ-15 продаж новых авто в России в июле 2026
Jeland и Solaris вошли в топ-15 продаж новых авто в России в июле 2026
Два петербургских бренда неожиданно оказались в числе лидеров российского авторынка. Jeland и Solaris заняли заметные места в июльском рейтинге продаж, что может изменить баланс сил среди производителей. Какие модели обеспечили им успех и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.
В июле 2026 года российский авторынок преподнес неожиданный сюрприз: сразу два бренда, выпускаемые в Санкт-Петербурге, вошли в число пятнадцати наиболее продаваемых марок страны. По данным AutoRun SPb, «Джеланд» занял 11-ю строчку рейтинга, а «Солярис» закрепился на 15-м месте. Совокупная доля этих марок составила 2,7% от общего объема продаж новых автомобилей за месяц.
«Джеланд», локализованный на заводе АГР в Шушарах, реализовал 1879 новых машин. В модельной линейке бренда сейчас представлены кроссоверы J6 и J7, доступные как с передним, так и с полным приводом. Наибольший спрос наблюдается на J6 — именно эта модель вышла на рынок первой и уже успела завоевать доверие покупателей. Такой результат выглядит особенно примечательно на фоне высокой конкуренции среди кроссоверов в России.
«Solaris», который также выпускается под управлением АГР, завершил производство на бывшем заводе Hyundai. Несмотря на это, дилеры продолжают предлагать три модели: кроссовер HC, седан KRS и кросс-хэтчбек KRX. Лидером продаж в «Solaris» стал кроссовер HC, что обеспечило устойчивый интерес россиян к этому сегменту. В июле было реализовано 1490 новых автомобилей «Solaris», что позволило бренду удержаться в топ-15.
Как отмечают специалисты, успех петербургских марок связан не только с грамотной локализацией производства, но и с адаптацией модельного ряда под запросы российских покупателей. В условиях ограниченного выбора и сложностей с обслуживанием ряда иностранных брендов отечественные производители смогли быстро занять освободившиеся ниши. Кроме того, ключевую роль в росте продаж сыграла поставка кроссоверов и доступных комплектаций.
Jeland — это сравнительно молодой бренд, появившийся на российском рынке после реструктуризации автопрома в 2023 году. Производство организовано на мощностях бывшего завода Nissan в Шушарах, который теперь принадлежит компании АГР. Solaris, в свою очередь, ранее был связан с Hyundai, но после ухода корейского концерна бренд перешел под управление российской структуры. Оба бренда занимают массовый сегмент и активно расширяют дилерскую сеть по всей стране. Их успех в июле может привести к возникновению новой конкурентной среды на рынке новых автомобилей России.
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