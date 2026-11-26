Плюсы и минусы нового кроссовера Jeland J6 из Шушар: разбор комплектаций

Александр Виноградов разобрал сильные и слабые стороны кроссовера. Цена версии Актив ниже 2,5 млн рублей. Полный цикл сборки налажен в Шушарах. У полноприводного J6 клиренс составляет 175 мм.

Александр Виноградов разобрал сильные и слабые стороны кроссовера. Цена версии Актив ниже 2,5 млн рублей. Полный цикл сборки налажен в Шушарах. У полноприводного J6 клиренс составляет 175 мм.

Для версии Актив с передним приводом в разборе указана цена ниже 2,5 млн рублей. Полноприводный Престиж оценен менее чем в 3 млн. Александр Виноградов связывает стоимость с российской сборкой: Jeland J6 выпускают по полному циклу на заводе АГР в Шушарах под Санкт-Петербургом. Площадка расположена на бывшем предприятии General Motors. Бренд Jeland создан российским холдингом совместно с китайской компанией Defetoo.

При длине кузова ровно 4,5 м в салоне достаточно места, особенно на втором ряду: пассажирам хватает места для ног и над головой. Точные габариты J6: длина составляет 4509 мм, ширина - 1860 мм. Высота достигает 1650 мм, колесная база составляет 2610 мм. Багажник вмещает 480 л, а при сложенных задних сиденьях его объем увеличивается до 1180 л; под полом предусмотрено вместительное отделение. Обогреваются все сиденья. Предусмотрен обогрев лобового стекла, руль также подогревается. Двухзонный климат-контроль установлен во всех комплектациях, кроме базовой.

Базовый двигатель объемом 1,5 л - рядный четырехцилиндровый турбомотор с распределенным впрыском мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Н·м при 1750-4000 об/мин. Он работает с шестиступенчатой роботизированной коробкой. Средний расход в реальной эксплуатации укладывается в 9 л на 100 км. Производитель допускает бензин с октановым числом не ниже 92. Для переднеприводной версии Comfort заявлены разгон до 100 км/ч за 10 секунд и смешанный расход 7,5 л/100 км. Объем бака составляет 51 л. Дорожный просвет равен 176 мм, снаряженная масса - 1439 кг.

Эксперт журнала За рулем Александр Виноградов оценивает двигатель как относительно надежный, а насчет ресурса робота высказывается осторожнее. В основе коробки лежит шестиступенчатая механика Getrag. Сцепления работают в масле.

На полноприводные J6 устанавливают двигатель объемом 1598 см³ и семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Мощность составляет 150 л.с., крутящий момент - 275 Н·м против 210 Н·м у двигателя 1,5 л. Для версии Prestige заявлены разгон до 100 км/ч за 9,9 секунды и максимальная скорость 185 км/ч. Смешанный расход составляет 7,9 л/100 км, объем бака - 57 л. В обычном режиме тяга преимущественно передается на переднюю ось, а задняя подключается автоматически. Предусмотрены режимы «Снег» и «Грязь», а также отдельный режим «4×4». Для этого мотора также допустим 92-й бензин, но Виноградов предостерегает от частого использования такого топлива в турбомоторе с непосредственным впрыском.

Управление большинством функций вынесено на центральный экран. Физических кнопок почти нет: остаются стеклоподъемники и аварийная сигнализация. Есть и подрулевые переключатели. На ходу взаимодействовать с экраном бывает неудобно.

Jeland J6 построен на платформе T1X. Задняя подвеска во всех версиях многорычажная, спереди установлены стойки McPherson. Однако кроссовер не ориентирован на активную езду: электроусилитель руля требует доработки, а усилие в нулевом положении остается тяжелым при любом режиме.

На плохом покрытии и вне асфальта приходится учитывать небольшой дорожный просвет. Для J6 указаны 176 мм, у полноприводной версии - 175 мм.