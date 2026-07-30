Робот с мокрым сцеплением и турбо 1.6: чем удивляют новые кроссоверы Jeland на старте продаж

30 июля 2026, 19:11
Jeland J6 с полным приводом и новый J7: подробности для российского рынка
Jeland J6 с полным приводом и новый J7: подробности для российского рынка
Бренд Jeland расширяет линейку кроссоверов: теперь J6 доступен с полным приводом, а J7 выходит на рынок с двумя вариантами трансмиссии. Новинки выделяются техническими решениями и оснащением, что особенно актуально на фоне роста интереса к SUV в России.
Российский рынок кроссоверов пополнился сразу двумя новинками от Jeland. Компания представила полноприводную версию J6 и объявила о начале продаж среднеразмерного J7, что может привести к смене акцентов в сегменте SUV.
Jeland J6 теперь доступен с системой полного привода, что расширяет его возможности на сложных дорогах и в условиях российской зимы. В отличие от переднеприводной версии, J6 AWD оснащен 1,6-литровым турбомотором, мощностью 150 л.с. с. и крутящим моментом 275 Нм. Коробка передач - семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями, задняя ось поддерживается через электромагнитную многодисковую муфту. Это позволяет автомобилю автоматически перераспределять тягу при потере сцепления, а также использовать электронную имитацию блокировки заднего дифференциала. Водителю доступно шесть режимов движения: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и Offroad.
На старте продаж J6 AWD новинка доступна только в топовой комплектации «Престиж». Сюда входят легкосплавные колесные диски, цифровая приборная панель 8,88 дюйма, панорамная крыша, подогрев всех сидений, вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка на 50 Вт и система кругового обзора. Цена и дата показа в дилерских центрах пока не разглашаются.
Параллельно Jeland выводит на рынок кроссовер J7, который представляет собой адаптированную для России версию Jaecoo J7. Модель доступна с передним или полным приводом, оба варианта комплектуются 1,6-литровым турбомотором и семиступенчатым роботом, но мощность варьируется: 150 л. с. для переднеприводной версии и 186 л. с. для полноприводной.
Базовая комплектация «Комфорт» включает в себя два климат-контроля, медиасистему с поддержкой Apple CarPlayzone и Android Auto, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электропривод багажника, камеру заднего вида, задние парктроники и зимний пакет. В исполнение «Престиж» добавлены панорамная крыша, вентиляция передних сидений, обогрев второго ряда, беспроводная зарядка, аудиосистема с восемью динамиками, система кругового обзора 540°, мониторинг слепых зон и комплекс электронных ассистентов. Для полноприводного J7 предусмотрено семь режимов работы трансмиссии.
Стоимость Jeland J7 начинается с 2 849 000 рублей за «Комфорт». «Престиж» с передним приводом оценивается в 3 049 000 рублей, полноприводная версия — в 3 349 000 рублей. Гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тысяч километров, после чего осуществляется дополнительная поддержка еще два года или до 150 тысяч километров пробега.
Если сравнивать с конкурентами, Jeland предлагает богатое оснащение и современные технологии в базовых версиях, которые могут привлечь покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и функциональности. В условиях российского климата, наличие полного привода и улучшенного зимнего пакета выглядит особенно актуально. Спрос на внедорожники в России продолжает расти, а новые модели Jeland могут усилить конкуренцию в сегменте, где традиционно доминируют зарубежные бренды.
Jeland — российский бренд, ориентированный на местных производителей, и адаптирующий модели под специфику эксплуатации в стране. Введение новых комплектаций кроссоверов говорит о стремлении компаний укрепить позиции на внутреннем рынке и предложить альтернативу импортным аналогам.
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