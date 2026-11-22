22 ноября 2026, 13:18
Jeland J6: что представляет собой новый кроссовер с бывшего завода General Motors в Шушарах
Jeland J6: что представляет собой новый кроссовер с бывшего завода General Motors в Шушарах
Первый серийный кроссовер марки Jeland появился на рынке в 2026 году. J6 выпускают в Санкт-Петербурге по полному циклу; покупателю доступны передний и полный привод, а багажник вмещает до 1180 литров со сложенным задним рядом.
На бывшей площадке General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом наладили полный цикл производства Jeland J6. Здесь сваривают и красят кузов, затем собирают автомобиль. Бренд создали холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo, а сам кроссовер появился на рынке в 2026 году. Предприятие, по заявленным данным, может выпускать до 100 тыс. автомобилей в год. Первым с конвейера сошел Jeland J6.
Jeland J6 не стал отдельной разработкой. Это локализованная версия Jaecoo J6: модели технически и внешне идентичны, различаются только шильдиками. Для покупателя это дает понятный ориентир по конструкции, но ничего не говорит о ресурсе узлов или стоимости обслуживания. На заводе в Шушарах устанавливают систему ЭРА-ГЛОНАСС и отечественные аккумуляторы; здесь же монтируют топливные баки и выхлопные системы.
Модификацию прежде всего выбирают по типу привода. Переднеприводный вариант оснащают турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом». Для версии AWD предусмотрены двигатель 1,6 литра мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями. Крутящий момент полноприводной версии составляет 275 Н·м, до 100 км/ч она разгоняется за 9,9 секунды. Снаряженная масса AWD - около 1579 кг, переднеприводной версии - 1439 кг. Интеллектуальная система полного привода предлагает шесть режимов: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и 4x4.
Практическое оснащение зависит от комплектации. В линейке три уровня: «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Для старших версий заявлены панорамная крыша и электронные ассистенты ADAS; также доступны адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора с углом 540°. В систему входит функция «прозрачного шасси»: камеры показывают пространство под передней частью автомобиля. В оснащение AWD также входят многослойные передние стекла и вентиляция передних сидений. За звук отвечает аудиосистема с восемью динамиками. Среди отмеченных достоинств - двухзонный климат-контроль и развитый зимний пакет; автомобиль также может работать на бензине АИ-92. Для российского рынка предусмотрены обогрев передних сидений и рулевого колеса, подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также дистанционный запуск двигателя.
Габариты Jeland J6 AWD составляют 4509 × 1860 × 1680 мм, колесная база - 2610 мм. Багажник рассчитан на повседневные задачи: при поднятых задних сиденьях его объем составляет 480 литров, а после их складывания увеличивается до 1180 литров. В статье о модели также указан дорожный просвет 176 мм. Среди недостатков отмечают умеренный клиренс и заметную разницу в оснащении между базовой и топовыми версиями. Поэтому при сравнении стоит смотреть не только на название комплектации, но и на конкретный набор оборудования.
В классе компактных кроссоверов Jeland J6 соперничает с Haval Jolion и Geely Coolray; среди конкурентов также Belgee X50+ и Jetour Dashing. Jolion особенно часто сравнивают с новичком: Haval лучше знают на рынке, а цены на полноприводные и топовые версии сопоставимы с Jeland J6. Осенью 2026 года дилер сообщил, что суммарные продажи автомобилей марки достигли 10 тыс. Юбилейным стал полноприводный Jeland J6 AWD.
Еще один ориентир - Tenet T4L. У него та же платформа T1X от Chery, двигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатая роботизированная коробка. По дорожному просвету Tenet выигрывает: 203 мм против 176 мм у Jeland J6. Полного привода у T4L нет.
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