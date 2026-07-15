Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 20:17

Jeland J6 вытесняет Jaecoo J6: реальные цены, скидки и нюансы выбора на рынке

Jeland J6 вытесняет Jaecoo J6: реальные цены, скидки и нюансы выбора на рынке

Jaecoo J6 уходит с рынка России: почему его клон Jeland J6 стал главным выбором в 2026 году

Jeland J6 вытесняет Jaecoo J6: реальные цены, скидки и нюансы выбора на рынке

На российском рынке кроссоверов происходит заметная смена: Jeland J6 постепенно заменяет Jaecoo J6, предлагая идентичные характеристики, но с локальной сборкой и выгодными скидками. Разбираемся, что важно знать при выборе между этими моделями именно сейчас.

На российском рынке кроссоверов происходит заметная смена: Jeland J6 постепенно заменяет Jaecoo J6, предлагая идентичные характеристики, но с локальной сборкой и выгодными скидками. Разбираемся, что важно знать при выборе между этими моделями именно сейчас.

Переходный период на рынке кроссоверов в России привлекает внимание автолюбителей: недавно появившийся в продаже Jaecoo J6 уже уступает место своему аналогу Jeland J6. Причина проста: локальная сборка под Санкт-Петербургом и ощутимые скидки делают Jeland J6 более привлекательным для покупателей, особенно в условиях гибких цен и ограниченного выбора.

С технической точки зрения между Jaecoo J6 и Jeland J6 различий практически нет. Оба автомобиля имеют одинаковые комплектации, оснащение и даже цены. Отличие лишь в шильдиках: Jeland J6 выпускается на российском заводе, а Jaecoo J6 импортируется из Китая. Это позволяет дилерам предлагать Jeland J6 со скидками, которые в некоторых случаях достигают 250 000 рублей.

Комплектации данных моделей включают три направления: «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Базовая версия оснащена подушками безопасности, 17-дюймовыми колесами, светодиодной оптикой, кондиционером и выдвижной системой с 9-дюймовым люком. В более дорогих комплектациях предусмотрены багажник с электроприводом, панорамная крыша, круговой обзор, вентиляция сидений и расширенный набор электронных ассистентов. Цены варьируются от 2 290 000 до 2 699 000 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге Jaecoo J6 постепенно исчезает из салонов, уступая место Jeland J6, который активно поступает к дилерам. В регионах ситуация аналогичная: в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах Jaecoo J6 уже сложно найти, а Jeland J6 представлен во всех комплектациях и с разными скидками. Это создает дополнительный стимул для покупателей обратить внимание на локальную версию.

Вопрос полного привода остается открытым. Ранее ожидалось, что Jaecoo J6 получит полноприводную версию к концу года, однако дилеры пока не подтверждают наличие таких автомобилей. Аналогичная неопределенность сохраняется и по Jeland J6. В качестве альтернативы появился старший J7 с полным приводом, но его цена начинается от 3 349 000 рублей, что заметно выше.

В итоге для тех, кто подумывает о покупке компактного кроссовера в 2026 году, Jeland J6 выглядит более рациональным выбором: те же характеристики, что и у Jaecoo J6, но меньшие затраты благодаря скидкам и поддержке отечественного производства. При этом важно учитывать, что наличие полного привода пока остается под вопросом, а рынок продолжает меняться под влиянием новых игроков и локализации.

Интересно, что смена моделей и локализация производства – не единственная тенденция на рынке внедорожников. Как отмечают эксперты, подобные процессы уже меняли расстановку сил в этом сегменте, например, при возвращении Mitsubishi Pajero с обновленными технологиями и конструкцией, о чем недавно рассказывалось в материале о влиянии новых моделей на рынок

Упомянутые марки: Jaecoo, Chery
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