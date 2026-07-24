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Автор: Элина Градова

24 июля 2026, 14:13

Jeland J6 вывел бренд в топ-10 автопроизводителей России по продажам

Jeland J6 вывел бренд в топ-10 автопроизводителей России по продажам

Как новый российский кроссовер за 2,29 млн покорил рынок летом 2026 года

Jeland J6 вывел бренд в топ-10 автопроизводителей России по продажам

Российские автомобильные бренды по-разному стартовали на рынке. Но один из них всех удивил результатами. Инфраструктура и стратегия стали ключом к успеху. Подробности - в нашем материале.

Российские автомобильные бренды по-разному стартовали на рынке. Но один из них всех удивил результатами. Инфраструктура и стратегия стали ключом к успеху. Подробности - в нашем материале.

В 2026 году российский автомобильный рынок пополнился сразу пятью новыми брендами, и каждый из них выбрал собственную стратегию развития. Однако именно Jeland сумел быстро занять лидирующие позиции, оставив конкурентов далеко позади. По состоянию на 20 июля в стране зарегистрировано 3886 автомобилей этих новых марок, причем более двух третей из них - это машины Jeland, выяснил Автостат.

Jeland сделал ставку на активное расширение дилерской сети и доступную стоимость своего кроссовера J6, который поступил в продажу по цене от 2,29 миллиона рублей. Уже к середине лета компания открыла 175 дилерских центров в 95 городах, что позволило охватить практически всю страну. За одну неделю, с 13 по 19 июля, было реализовано 396 автомобилей, что впервые вывело Jeland в десятку крупнейших автопроизводителей России по объему продаж.

Остальные новые бренды стартовали менее уверенно. UMO занял вторую строчку с 852 регистрациями, а Volga, несмотря на узнаваемое имя, смогла реализовать только 389 машин. Причиной стали ограниченные возможности: на начало июля у Volga работало всего 40 дилерских центров в 20 городах, а основные модели поступили к дилерам лишь в конце июня. Atom и Esteo показали минимальные результаты - 24 и 17 автомобилей соответственно. Особенно сложно пришлось Esteo: продажи их кроссовера MX стартовали только 16 июля, а высокая цена - от 3,89 миллиона рублей - сузила круг покупателей.

Эксперты отмечают, что успех Jeland обусловлен не только привлекательной стоимостью, но и своевременным выходом на рынок, а также развитой сетью сервисных центров. Такой подход позволил бренду быстро завоевать доверие покупателей и обеспечить высокий уровень продаж на старте. Теперь перед всеми новыми игроками стоит задача удержать интерес аудитории и доказать конкурентоспособность своих моделей в долгосрочной перспективе.

Дальнейшее развитие ситуации покажет, смогут ли остальные марки догнать лидера или рынок окончательно закрепится за Jeland. В ближайшие месяцы станет ясно, кто из новых брендов сумеет не только привлечь внимание, но и удержать позиции в условиях растущей конкуренции.

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