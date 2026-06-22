Новый JELAND J7: две комплектации по цене от 2,8 млн рублей - какой вариант выбрать?

22 июня 2026, 11:13
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
Новый российский бренд JELAND представил вторую модель. Кроссовер J7 получил две версии «Комфорт» и «Престиж». Цены и состав комплектаций уже известны. Подробности - в нашем материале.
Российский бренд JELAND официально представил комплектации и стоимость своего второго автомобиля - среднеразмерного кроссовера JELAND J7. Новинка ориентирована на тех, кто ценит современные технологии, уверенность на любых дорогах и классический стиль внедорожников. Минимальная рекомендованная цена стартует с отметки 2 849 000 рублей.
Покупателям предложат две версии: «Комфорт» и «Престиж». Последняя доступна как с передним, так и с полным приводом. Независимо от комплектации, под капотом установлен 1,6-литровый турбомотор, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Вариант с передним приводом развивает 150 л.с., а полноприводная модификация - 186 л.с.
В базовой комплектации «Комфорт» предусмотрены дистанционный запуск двигателя, система бесключевого доступа, а также набор электронных помощников: круиз-контроль, задние парктроники, автоматическое включение фар в темное время суток и ассистенты для старта и спуска на склонах. Для зимних условий предусмотрен расширенный пакет: подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Максимальная цена этой версии составляет 2 849 000 рублей.
Комплектация «Престиж» с передним приводом отличается панорамным люком, многослойными стеклами для лучшей шумоизоляции, голосовым управлением и беспроводной зарядкой на 50 Вт. Водитель и пассажиры оценят дополнительные опции: задержку выключения фар, электроприводы регулировки сидений и багажника, а также подогрев второго ряда сидений. Безопасность и удобство обеспечивают система кругового обзора 540°, передние парктроники, датчик дождя и мониторинг слепых зон. Стоимость такой версии - 3 049 000 рублей.
Полноприводная «Престиж» оснащается интеллектуальной системой ARDIS, адаптивным круиз-контролем, ассистентами удержания в полосе и перестроения, автоматическим переключением света фар, а также системами помощи в пробках и предотвращения столкновений при движении задним ходом. За максимальную комплектацию просят 3 349 000 рублей.
Внешне JELAND J7 выделяется строгими линиями кузова, полностью светодиодной оптикой с шахматным рисунком и 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Для покупателей доступны три цвета: черный, белый и серо-голубой.
Внутри кроссовера установлен мультимедийный комплекс с восьмиядерным процессором и 13,2-дюймовым сенсорным экраном, с которого можно управлять основными функциями автомобиля. Комфорт в салоне обеспечивают двухзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений и отделка эко-кожей.
JELAND J7 - результат сотрудничества холдинга «АГР» и компании Defetoo. Производство организовано на заводе полного цикла в Шушарах под Санкт-Петербургом. Новинка уже готова к выходу на российский рынок.
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