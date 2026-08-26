Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Элина Градова

26 августа 2026, 14:01

Jeland J7 выходит в России в новой версии «Престиж +»: сколько он стоит

Jeland J7 выходит в России в новой версии «Престиж +»: сколько он стоит

Свежая комплектация кроссовера популярного российского кроссовера - новые опции и два типа привода

Jeland J7 выходит в России в новой версии «Престиж +»: сколько он стоит

В дилерских центрах стартовали продажи обновленного Jeland J7. Новая версия предлагает расширенный набор функций. Доступны варианты с передним и полным приводом. Узнайте, чем отличается комплектация.

В дилерских центрах стартовали продажи обновленного Jeland J7. Новая версия предлагает расширенный набор функций. Доступны варианты с передним и полным приводом. Узнайте, чем отличается комплектация.

В российских автосалонах начались продажи Jeland J7 в исполнении «Престиж +». Эта версия кроссовера теперь доступна с двумя вариантами привода: передним и полным. Стоимость автомобиля с передним приводом стартует от 3 миллионов рублей, а за полноприводную модификацию придется заплатить минимум 3,3 миллиона. Оба варианта уже можно найти у официальных дилеров, пишет Profile.ru.

Главные изменения коснулись комфорта и функциональности. В комплектацию вошли 19-дюймовые легкосплавные диски, электрическая регулировка поясничного подпора и система запоминания настроек водительского кресла вместе с положениями боковых зеркал. Для версии с передним приводом добавлены современные электронные помощники: автоматическое переключение света фар и ассистент движения в пробках, что особенно удобно в городских условиях.

Под капотом установлен 1,6-литровый турбированный двигатель. Вариант с передним приводом развивает 150 лошадиных сил и расходует в среднем 7,1 литра топлива на 100 километров. Полноприводная версия мощнее - 186 лошадиных сил, а средний расход топлива составляет 8,1 литра на сотню.

Фото: Jeland 

В списке оснащения - панорамная крыша, система бесконтактного открытия багажника, мультимедийный комплекс с 13,2-дюймовым экраном и камеры кругового обзора с расширенным охватом до 540 градусов. Для зимы предусмотрен полный пакет: подогрев всех сидений, рулевого колеса и стекол.

Для снижения уровня шума на высоких скоростях используются акустическое лобовое стекло и многослойные боковые стекла спереди. В салоне появилась атмосферная подсветка с несколькими сценариями, позволяющая менять настроение интерьера. Также в комплектации есть беспроводная зарядка для смартфона и аудиосистема с восемью динамиками.

Безопасность обеспечивают интеллектуальные ассистенты: адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и помощник удержания в полосе. Эти технологии делают поездки более спокойными и предсказуемыми, особенно на трассе и в плотном потоке.

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