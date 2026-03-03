Jeland J8 пришел на смену Jaecoo: Что известно о новом флагманском кроссовере для РФ

3 марта 2026, 18:36
Кроссовер Jeland J8 официально сертифицирован для российского рынка
Кроссовер Jeland J8 официально сертифицирован для российского рынка
Кроссовер Jeland J8 прошел все этапы сертификации и получил ОТТС для России. Модель обещает стать флагманом бренда и уже вызвала интерес у экспертов. Почему именно сейчас этот автомобиль может изменить рынок SUV, и что скрывает его техническая начинка - разбираемся подробно.
Российский рынок кроссоверов пополнился новинкой: Jeland J8 официально получил Одобрение типа транспортного средства и завершил процедуру сертификации. Это событие значимо для всех, кто следит за развитием отечественного автопрома и интересуется новыми моделями, ведь новый J8 станет не просто очередным внедорожником, а флагманом серии Jeland, созданным в партнерстве с компаниями Defetoo и холдингом AGR. Для покупателей это означает расширение выбора среди современных кроссоверов, а для рынка — усиление конкуренции в сегменте D-SUV.
Под названием Jeland J8 на российском рынке дебютирует локализованная версия модели Jaecoo J8. Как сообщает «Российская газета», ОТТС оформлено на ограниченную партию — всего 120 автомобилей. Все экземпляры оснащаются 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 249 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода, и эти параметры полностью соответствуют актуальной версии Jaecoo J8, уже знакомой автолюбителям.
Габариты Jeland J8 впечатляют: длина составляет 4820 миллиметров, ширина — 1930 миллиметров, высота — 1710 миллиметров, а колесная база — 2820 миллиметров. Автомобиль относится к классу D-SUV и рассчитан на тех, кто ценит просторный салон и современные технологии. Эксперты отмечают, что появление J8 может изменить расстановку сил среди конкурентов, ведь модель сочетает актуальный дизайн, мощный двигатель и полный привод, что пока редко встречается в этом ценовом сегменте.
Интересно, что бренд Jeland был представлен в России только в начале 2026 года, но уже успел заявить о себе сразу несколькими моделями: J6, J7 и J8. Все они являются аналогами кроссоверов Jaecoo, адаптированными под российские условия и локальную эксплуатацию. Ранее ОТТС уже были выданы для J6 и J7, а теперь к ним присоединился и флагман J8, и такой подход позволяет бренду быстро реагировать на запросы рынка и предлагать автомобили, отвечающие самым высоким требованиям российских водителей.
Стоит отметить, что интерес к новым кроссоверам в России стабильно высок. Например, недавно эксперты подробно разобрали, как обновленная Mazda CX-5 после возвращения на рынок быстро завоевала популярность среди покупателей, несмотря на сильную конкуренцию в сегменте внедорожников, подробнее можно узнать из материала о возвращении Mazda CX-5 на российский рынок .
Появление Jeland J8 — это не просто очередная новинка, а настоящий прорыв в сегменте кроссоверов в России. Локальная сборка, полная адаптация к суровым местным условиям и использование передовых технологий превращают эту модель в ключ к новым горизонтам. Старт продаж не за горами, и уже совсем скоро мы узнаем, сможет ли J8 оправдать высокие ожидания и занять достойное место среди лидеров рынка.
Похожие материалы Джейку, Чери
-
02.03.2026, 12:56
Шесть автопроизводителей изменили цены на свои модели в России в феврале 2026 года
В феврале сразу шесть известных брендов пересмотрели стоимость своих автомобилей на российском рынке. Некоторые модели подорожали, другие - неожиданно подешевели. Почему это произошло именно сейчас, какие марки затронули изменения и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как эти перемены скажутся на рынке и что важно знать тем, кто планирует покупку.Читать далее
-
01.03.2026, 08:42
Не только Belgee: шесть автопроизводителей изменили цены на новые модели в феврале 2026 года
В феврале 2026 года сразу шесть автомобильных брендов, официально работающих в России, скорректировали цены на новые машины. Четыре марки повысили стоимость отдельных моделей, а две - напротив, сделали их доступнее. Эксперты отмечают, что такие изменения могут повлиять на рынок и выбор покупателей.Читать далее
-
14.02.2026, 18:30
Chery Tiggo 9 официально в России: чем новинка удивит покупателей
Chery Tiggo 9 на российском рынке предлагает редкое сочетание полного привода и семиместного салона. В чем его отличия от Jaecoo J8 и почему он становится прямым конкурентом Geely Monjaro - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 14:25
Jeland выходит на российский рынок: новые кроссоверы и планы локализации
В первой половине 2026 года на российском рынке появится новый бренд Jeland с линейкой кроссоверов, созданных на базе Jaecoo. Производство организует «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил в сегменте SUV.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
14.01.2026, 05:01
Владение Jaecoo J8 за три года обойдется дороже 1,7 млн рублей
Содержание кроссовера Jaecoo J8 в столице за три года может удивить даже опытных водителей. Эксперты раскрыли, какие траты ждут владельца. Некоторые статьи расходов оказываются неожиданно высокими. Подсчитана каждая деталь - от шин до страховки.Читать далее
-
13.01.2026, 17:22
Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать
Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
30.12.2025, 18:29
Geely Monjaro против Jaecoo J8: какой кроссовер выбрать
Geely Monjaro и Jaecoo J8 - два крупных кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Результаты удивили даже опытных автолюбителей. Какой из них выбрать - решать вам.Читать далее
-
25.12.2025, 16:09
Jaecoo J8 сменит имя на Jeland VT8 и начнет производство в Петербурге
В России готовится запуск нового бренда Jeland. Jaecoo J8 получит новое имя и локальную сборку. Модель будет выпускаться на бывшем заводе GM. Подробности о ребрендинге и планах компании пока держатся в секрете.Читать далее
-
18.12.2025, 09:24
Покупатели JAECOO J8 стали выбирать более оснащенные комплектации
По итогам ноября самой популярной комплектацией кроссовера JAECOO J8 впервые за несколько месяцев стала средняя версия Supreme. Об этом рассказали в петербургском дилерском центре «JAECOO Аларм-Моторс».Читать далее
Похожие материалы Джейку, Чери
-
02.03.2026, 12:56
Шесть автопроизводителей изменили цены на свои модели в России в феврале 2026 года
В феврале сразу шесть известных брендов пересмотрели стоимость своих автомобилей на российском рынке. Некоторые модели подорожали, другие - неожиданно подешевели. Почему это произошло именно сейчас, какие марки затронули изменения и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как эти перемены скажутся на рынке и что важно знать тем, кто планирует покупку.Читать далее
-
01.03.2026, 08:42
Не только Belgee: шесть автопроизводителей изменили цены на новые модели в феврале 2026 года
В феврале 2026 года сразу шесть автомобильных брендов, официально работающих в России, скорректировали цены на новые машины. Четыре марки повысили стоимость отдельных моделей, а две - напротив, сделали их доступнее. Эксперты отмечают, что такие изменения могут повлиять на рынок и выбор покупателей.Читать далее
-
14.02.2026, 18:30
Chery Tiggo 9 официально в России: чем новинка удивит покупателей
Chery Tiggo 9 на российском рынке предлагает редкое сочетание полного привода и семиместного салона. В чем его отличия от Jaecoo J8 и почему он становится прямым конкурентом Geely Monjaro - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 14:25
Jeland выходит на российский рынок: новые кроссоверы и планы локализации
В первой половине 2026 года на российском рынке появится новый бренд Jeland с линейкой кроссоверов, созданных на базе Jaecoo. Производство организует «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил в сегменте SUV.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
14.01.2026, 05:01
Владение Jaecoo J8 за три года обойдется дороже 1,7 млн рублей
Содержание кроссовера Jaecoo J8 в столице за три года может удивить даже опытных водителей. Эксперты раскрыли, какие траты ждут владельца. Некоторые статьи расходов оказываются неожиданно высокими. Подсчитана каждая деталь - от шин до страховки.Читать далее
-
13.01.2026, 17:22
Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать
Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
30.12.2025, 18:29
Geely Monjaro против Jaecoo J8: какой кроссовер выбрать
Geely Monjaro и Jaecoo J8 - два крупных кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Результаты удивили даже опытных автолюбителей. Какой из них выбрать - решать вам.Читать далее
-
25.12.2025, 16:09
Jaecoo J8 сменит имя на Jeland VT8 и начнет производство в Петербурге
В России готовится запуск нового бренда Jeland. Jaecoo J8 получит новое имя и локальную сборку. Модель будет выпускаться на бывшем заводе GM. Подробности о ребрендинге и планах компании пока держатся в секрете.Читать далее
-
18.12.2025, 09:24
Покупатели JAECOO J8 стали выбирать более оснащенные комплектации
По итогам ноября самой популярной комплектацией кроссовера JAECOO J8 впервые за несколько месяцев стала средняя версия Supreme. Об этом рассказали в петербургском дилерском центре «JAECOO Аларм-Моторс».Читать далее