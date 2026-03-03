Jeland J8 пришел на смену Jaecoo: Что известно о новом флагманском кроссовере для РФ

Кроссовер Jeland J8 официально сертифицирован для российского рынка

Кроссовер Jeland J8 прошел все этапы сертификации и получил ОТТС для России. Модель обещает стать флагманом бренда и уже вызвала интерес у экспертов. Почему именно сейчас этот автомобиль может изменить рынок SUV, и что скрывает его техническая начинка - разбираемся подробно.

Российский рынок кроссоверов пополнился новинкой: Jeland J8 официально получил Одобрение типа транспортного средства и завершил процедуру сертификации. Это событие значимо для всех, кто следит за развитием отечественного автопрома и интересуется новыми моделями, ведь новый J8 станет не просто очередным внедорожником, а флагманом серии Jeland, созданным в партнерстве с компаниями Defetoo и холдингом AGR. Для покупателей это означает расширение выбора среди современных кроссоверов, а для рынка — усиление конкуренции в сегменте D-SUV.

Под названием Jeland J8 на российском рынке дебютирует локализованная версия модели Jaecoo J8. Как сообщает «Российская газета», ОТТС оформлено на ограниченную партию — всего 120 автомобилей. Все экземпляры оснащаются 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 249 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода, и эти параметры полностью соответствуют актуальной версии Jaecoo J8, уже знакомой автолюбителям.

Габариты Jeland J8 впечатляют: длина составляет 4820 миллиметров, ширина — 1930 миллиметров, высота — 1710 миллиметров, а колесная база — 2820 миллиметров. Автомобиль относится к классу D-SUV и рассчитан на тех, кто ценит просторный салон и современные технологии. Эксперты отмечают, что появление J8 может изменить расстановку сил среди конкурентов, ведь модель сочетает актуальный дизайн, мощный двигатель и полный привод, что пока редко встречается в этом ценовом сегменте.

Интересно, что бренд Jeland был представлен в России только в начале 2026 года, но уже успел заявить о себе сразу несколькими моделями: J6, J7 и J8. Все они являются аналогами кроссоверов Jaecoo, адаптированными под российские условия и локальную эксплуатацию. Ранее ОТТС уже были выданы для J6 и J7, а теперь к ним присоединился и флагман J8, и такой подход позволяет бренду быстро реагировать на запросы рынка и предлагать автомобили, отвечающие самым высоким требованиям российских водителей.

Стоит отметить, что интерес к новым кроссоверам в России стабильно высок. Например, недавно эксперты подробно разобрали, как обновленная Mazda CX-5 после возвращения на рынок быстро завоевала популярность среди покупателей, несмотря на сильную конкуренцию в сегменте внедорожников

Появление Jeland J8 — это не просто очередная новинка, а настоящий прорыв в сегменте кроссоверов в России. Локальная сборка, полная адаптация к суровым местным условиям и использование передовых технологий превращают эту модель в ключ к новым горизонтам. Старт продаж не за горами, и уже совсем скоро мы узнаем, сможет ли J8 оправдать высокие ожидания и занять достойное место среди лидеров рынка.