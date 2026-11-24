24 ноября 2026, 13:51
Чем удивит новый российский кроссовер из Шушар и за что стоит доплатить?
Чем удивит новый российский кроссовер из Шушар и за что стоит доплатить?
JELAND J8 представлен в трех комплектациях, различающихся отделкой и набором функций. Производитель раскрыл параметры силовой установки и состав зимнего пакета. Отдельно описаны электронные помощники. Чем «Актив» отличается от «Престижа» - в деталях.
Крутящий момент 2-литрового турбомотора JELAND J8 достигает 385 Н·м при 1 750-4 000 об/мин, мощность составляет 249 л.с. Российский бренд JELAND раскрыл оснащение флагмана внедорожной J-серии в трех версиях. Базовая называется «Актив», следующая - «Комфорт», верхняя - «Престиж». JELAND создан холдингом «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo. Российское производство модели к концу августа 2026 года организовали на бывшем предприятии GM в Шушарах под Санкт-Петербургом.
Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT7. Заявленный разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды, расход в смешанном цикле составляет 8,1 литра. Полный привод предусмотрен во всех комплектациях. Сначала J8 планировали вывести на российский рынок в начале октября 2026 года, но позже сроки продаж перенесли.
Длина кузова составляет 4 820 мм, ширина - 1 930 мм, колесная база - 2 820 мм. Во всех версиях установлена адаптивная подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов.
Техника и оснащение
Семь режимов движения: ЭКО, КОМФОРТ, СПОРТ, СНЕГ, ГРЯЗЬ, 4х4 и ПЕСОК. Они меняют отклик на газ, усилие на руле, алгоритм переключения передач и распределение тяги. Внешность дополняют светодиодная оптика, декоративная подсветка и панорамная крыша с люком. Зеркала получили электропривод регулировки и обогрев, повторители поворотников, а также автоматическое складывание.
На крыше установлены рейлинги, выдерживающие нагрузку до 90 кг. В оснащение входят 20-дюймовые легкосплавные диски и выдвижные дверные ручки. По заявлению производителя, последние улучшают аэродинамику. JELAND J8 создан в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo; модель занимает флагманское место во внедорожной J-серии.
В салоне каждой версии есть бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и двухзонный климат-контроль. Перед водителем и пассажиром установлены два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый, объединенные в блок общей диагональю 24,6 дюйма. Для мультимедиа заявлены беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, голосовое управление, Bluetooth-система «Свободные руки» и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с охлаждением. Предусмотрены четыре USB-разъема Type-A и Type-C и блок телематики.
Зимний пакет включает обогрев всех сидений, рулевого колеса и лобового стекла. Форсунки стеклоомывателя также обогреваются. Днище и скрытые полости обрабатывают воском, а на кузов наносят дополнительные антикоррозийные материалы, включая антигравийное покрытие. Также производитель заявляет об улучшенной шумоизоляции.
Разница между комплектациями
В «Активе» сиденья обиты экокожей, аудиосистема оснащена 8 динамиками. Водительское кресло регулируется электроприводом в восьми направлениях, есть настройка поясничного подпора; пассажирское сиденье имеет четыре регулировки. Спинки второго ряда меняют угол наклона и складываются. Объем багажного отделения однако увеличивается с 717 до 2 021 литра. В багажнике предусмотрена компактная запаска.
Начиная с версии «Комфорт» устанавливается система управления вектором тяги Torque vectoring. Она распределяет крутящий момент между задними колесами. Передние кресла получают вентиляцию, водительское - память настроек. При открытии двери кресло отъезжает назад, а рулевое колесо приподнимается. В этой комплектации есть проекционный дисплей HUD и автоматически затемняемое зеркало заднего вида.
В салоне «Комфорта» можно выбрать один из 255 цветов фоновой подсветки. Аудиосистема включает 12 динамиков, мультимедиа дополнена онлайн-навигацией и сервисами «ВК Музыка» и «ВК Видео». Здесь вместо компактной устанавливается полноразмерная запаска.
«Престиж» отличается креслами с отделкой из натуральной кожи наппа и массажем с пятью режимами. Водительское сиденье регулирует длину подушки и поясничный упор с электроприводом в четырех направлениях; переднему пассажиру доступна оттоманка с выдвижной опорой для ног. Потолок отделан черной замшей. В салоне установлена система ароматизации: доступны три аромата, настройка интенсивности и выбор алгоритма работы.
В максимальной комплектации установлены 10 подушек безопасности: к шести базовым добавлены боковые подушки для пассажиров второго ряда, центральная подушка между водителем и передним пассажиром и коленная подушка водителя. В лобовое стекло встроен видеорегистратор. Аудиосистема включает 14 динамиков, два размещены в подголовнике водительского кресла; задние стекла тонированы.
JELAND создан в рамках партнерства холдинга «АГР» и Defetoo. JELAND J8 занимает флагманское место во внедорожной J-серии.
За безопасность отвечают система кругового обзора 540°, передние и задние парковочные датчики, системы стабилизации, ассистенты спуска с горы и старта на подъеме. В список электронных помощников входят адаптивный круиз-контроль ACC, мониторинг слепых зон BSD, помощь при смене полосы LCA и удержании в полосе LKA. Также заявлены предупреждение о фронтальном столкновении FCW и столкновении сзади RCW, автоматическое экстренное торможение AEB, ассистент движения в пробках TJA/ICA и автоматическое переключение ближнего и дальнего света IHC.
Выдвижные ручки дверей выдерживают усилие до 10 кг. По данным производителя, это помогает при обледенении. В описании JELAND J8 также указана палитра из трех оттенков, подготовленная к старту продаж.
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