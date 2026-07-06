Одних Tenet мало: Полная оцинковка, ДВС 2.0 л., 4WD — в России стартовал выпуск Jeland J8

6 июля 2026, 14:11
Jeland J8 выходит на рынок: старт производства и особенности российской сборки
Jeland J8 выходит на рынок: старт производства и особенности российской сборки
В 2026 году в России стартует выпуск кроссовера Jeland J8, который обещает стать заметным игроком на рынке благодаря локализации производства, современным технологиям и адаптации под российские условия. Модель уже вызывает интерес у автолюбителей и экспертов.
Российский рынок кроссоверов в 2026 году переживает перемены: отечественный бренд Tenet за короткое время ворвался в тройку лидеров, а теперь на бывшем заводе GM начинается выпуск модели Jeland J8. Эта новинка уже на старте вызвала интерес благодаря сочетанию локального производства, современных технологий и адаптации к реалиям российского рынка.
Jeland J8 — это крупный кроссовер, созданный на базе китайского Jaecoo J8, но с рядом доработок для России. В отличие от многих конкурентов, кузов Jeland J8 полностью оцинкован, включая крышку багажника, сборка осуществляется мелкоузловым методом с качественной сваркой и окраской. Российская версия получила усиленную антикоррозионную обработку и расширенный пакет зимних опций, что особенно актуально для наших дорог и климата.
Внешне Jeland J8 выделяется массивной решеткой радиатора, скрытыми дверными ручками и футуристическим дизайном. В салоне — минимум физических органов управления, настройки выведены на задний экран, а материалы отделки варьируются от искусственной до натуральной кожи. Среди опций — электроприводы, вентиляция и массаж сидений, двухзонный климат-контроль, проекция на лобовое стекло, камера кругового обзора и даже функция ароматерапии в некоторых комплектациях.
Практичность тоже на высоте: объем багажника составляет 717 литров, а складывающийся второй ряд увеличивает пространство до 2021 литра. Предусмотрен электропривод пятой двери с бесконтактным открыванием. Второй ряд просторен, оснащен подогревом и разъемами для зарядки. В оснащение входит полный набор современных систем безопасности: от адаптивного круиз-контроля до контроля усталости водителя и удержания в полосе.
Технически Jeland J8 оснащен 2-литровым двигателем мощностью 249 л.с. с крутящим моментом 385 Нм, 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями и интеллектуальным полным приводом. Двигатель уже локализован в России, а в ближайшее время будет локализована и коробка передач. Дорожный просвет — 210 мм, подвеска с регулировкой жесткости, что важно для российских дорог.
Цены на Jeland J8 пока не объявлены, но, судя по стоимости Jaecoo J8 (от 4 219 000 до 4 979 000 рублей), новинка окажется в том же ценовом диапазоне. Несмотря на заявления о снижении цен после локализации, пока тенденции к удешевлению не прослеживается. Это вызывает вопросы у покупателей и экспертов, поскольку ожидания были иными.
В целом запуск Jeland J8 — это не просто очередная новинка, а показатель того, как российские автопроизводители стремятся занять новые ниши и предложить конкурентоспособные решения. Локализация, адаптация под местные условия и расширение ассортимента — ключевые тенденции, которые будут определять будущее рынка. Для покупателей это означает больший выбор, но вопросы ценообразования и сервисного обслуживания остаются открытыми.
На фоне этих изменений стоит учесть, что другие производители также активизируют локализацию и обновляют модельные ряды. Например, Mercedes-Benz недавно завершил испытания обновленного GLC и готовит выпуск модели в США, что может стать новым подходом к премиальным кроссоверам — подробнее об этом можно узнать в материале о рестайлинге GLC 2027 года .
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