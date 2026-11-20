Новый кроссовер JELAND C4 удивил крышей-хамелеоном и рулем как у приставки

JELAND назвал габариты C4 и раскрыл оснащение салона. В центре внимания панорамная крыша с регулируемой степенью затемнения и багажник объемом до 1126 литров. Эти данные показывают, как устроен кроссовер. Цены и комплектации объявят позже.

JELAND назвал габариты C4 и раскрыл оснащение салона. В центре внимания панорамная крыша с регулируемой степенью затемнения и багажник объемом до 1126 литров. Эти данные показывают, как устроен кроссовер. Цены и комплектации объявят позже.

В обычной конфигурации багажник C4 вмещает 346 литров. Если сложить спинку второго ряда в пропорции 1/3 к 2/3, объем увеличится до 1126 литров. Дверь багажника оснащена электроприводом.

JELAND раскрыл подробности о городском кроссовере и его оснащении. Длина машины составляет 4505 мм, ширина составляет 1863 мм. Колесная база равна 2700 мм. По заявлению бренда, увеличенная база обеспечивает больше места для ног на втором ряду, рассчитанном на трех пассажиров среднего телосложения. Короткие свесы, как утверждает бренд, должны облегчить маневрирование во дворах и на парковках.

Передние кресла получили выраженную боковую поддержку. Водительское сиденье регулируется электрически в шести направлениях, пассажирское в четырех. Предусмотрены вентиляция и подогрев. Руль по форме напоминает геймпад. На передней панели размещены разъемы USB Type-A и Type-C. Беспроводная зарядка выдает мощность до 50 Вт. На центральном тоннеле установлены два подстаканника с фиксаторами.

Фото: JELAND

Панорамная крыша площадью 2,1 м² занимает почти весь потолок. Ее затемнение регулируется через меню мультимедиа. Российские автомобильные издания называют крышу электрохромной.

Сзади предусмотрен подогрев сидений. Подлокотник откидывается, в нем есть подстаканники. Для одежды предусмотрены крючки, а обдув обеспечивают дефлекторы. Для зарядки установлены два порта USB, Type-A и Type-C. В потолке размещен светодиодный светильник, а для детских кресел предусмотрены крепления ISOFIX. Ряд рассчитан на трех пассажиров среднего телосложения.

По предварительным данным, C4 оснастят 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод будет передним. Разгон до 100 км/ч оценивается примерно в 9,8 секунды, расход топлива в смешанном цикле составляет около 7,2 л на 100 км.

Кроссовер создан на базе китайской Omoda. В публикации о выходе Votour V5 разбирались стартовая цена и гарантия модели. Для C4 цены и комплектации пока не названы. JELAND обещает позже сообщить эти данные и дату начала продаж.