Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Автор: Дарья Климова

30 октября 2026, 08:21

Руль как геймпад и кнопка под крышкой: чем еще удивил новый российский кроссовер

Руль как геймпад и кнопка под крышкой: чем еще удивил новый российский кроссовер

Обзор 540°, панорама и полный зимний пакет: что за кроссовер Jeland C4 начнут собирать в Петербурге

Руль как геймпад и кнопка под крышкой: чем еще удивил новый российский кроссовер

В C4 установлен вертикальный экран диагональю 13,2 дюйма, а для холодного сезона предусмотрен зимний пакет. Известны детали оснащения второго ряда. Jeland пока не назвала дату начала продаж и цены.

В C4 установлен вертикальный экран диагональю 13,2 дюйма, а для холодного сезона предусмотрен зимний пакет. Известны детали оснащения второго ряда. Jeland пока не назвала дату начала продаж и цены.

Рулевое колесо C4 напоминает геймпад, а двигатель запускается красной кнопкой под откидной защитной крышкой. Эти детали вошли в салон нового кроссовера Jeland в стиле Cyber Mecha. Эту же стилистику продолжают угловатые кузовные элементы и резкие грани. Полускрытые дверные ручки соседствуют с рублеными накладками колесных арок и световой графикой. Автомобиль получил двухцветные 18-дюймовые диски и сплошной задний световой блок с надписью Jeland; для кузова заявлено шесть цветов, среди них синий и красный. Есть и желтый.

Перед водителем установлена цифровая приборная панель диагональю 8,88 дюйма. Центральный дисплей расположен вертикально, его размер составляет 13,2 дюйма. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а аудиосистема включает восемь динамиков. Климат-контроль двухзонный, функциями автомобиля можно управлять голосом. В глобальной версии Omoda 4 также заявлены камеры кругового обзора с обзором 540° и до 16 систем помощи водителю. Также, предусмотрены голосовой ассистент на базе большой языковой модели и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

В отделке использованы экокожа и пластик. Декоративные вставки под карбон дополняет многоцветная атмосферная подсветка. Для интерьера предусмотрены физические кнопки, а над ним установлена панорамная крыша.

Передние сиденья получили подогрев и вентиляцию. Водительское кресло регулируется электрически в шести направлениях, пассажирское в четырех. Сзади есть подлокотник с подстаканниками и отдельные дефлекторы вентиляции. Потолочную подсветку дополняют два USB-порта, Type-A и Type-C. Для салона также заявлены гипоаллергенный фильтр и система очистки воздуха PM0.3, рассчитанная на задержание частиц диаметром от 0,3 мкм.

Для холодной погоды предусмотрен зимний пакет. Он включает обогрев руля и сидений. Обогреваются также лобовое и заднее стекла, форсунки стеклоомывателя и наружные зеркала. Предусмотрен дистанционный запуск двигателя.

Jeland C4 связывают с глобальным кроссовером Omoda 4 и моделью Omoda C3: российский автомобиль представлен как адаптированная версия Chery/Omoda. Бренд Jeland запустил в России в начале 2026 года совместный проект холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Omoda 4 рассчитана и на зарубежные рынки. В Японии старт продаж глобальной модели ожидается в 2027 году, первым вариантом должна стать гибридная версия. Для мировой линейки заявлены бензиновая и гибридная модификации, а также электромобиль. Гибридная система развивает 224 л.с.; электромобиль оснащен мотором мощностью 218 л.с. и батареей емкостью 67 кВт·ч. Эти показатели относятся к глобальной Omoda 4.

На 110km.ru ранее опубликовали тест Jeland J6 AWD. Для C4 Jeland также обозначила шесть вариантов окраски кузова. Как сообщает Auto Mail, в глобальной модели Omoda 4 колесная база составляет 2,7 м, а объем багажника достигает 1126 л.

Точные сроки начала продаж C4 и цены пока не объявлены.

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