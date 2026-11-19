Чем новый российский кроссовер из Петербурга удивил еще до старта продаж

JELAND раскрыл состав комплектаций кроссовера С7: в линейке два турбомотора и версия с полным приводом. Для российских условий заявлены обогревы и дистанционный запуск. Цены обещают назвать в самое ближайшее время.

JELAND раскрыл состав комплектаций кроссовера С7: в линейке два турбомотора и версия с полным приводом. Для российских условий заявлены обогревы и дистанционный запуск. Цены обещают назвать в самое ближайшее время.

Покупателям JELAND С7 предложат на выбор турбомотор мощностью 150 л.с. с распределенным впрыском или агрегат на 186 л.с. с непосредственным впрыском. Российский бренд JELAND, созданный в рамках партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, представил состав комплектаций нового среднеразмерного кроссовера. Официальный релиз JELAND называет модель флагманом городской линейки C-серии.

В пресс-релизе сказано, что автомобиль появится у официальных дилеров по всей стране. Начальную версию назвали «Драйв», следующую - «Стиль», а полноприводную - «Стиль AWD». Цены в сообщении не указаны. Ранее в отраслевых публикациях называли прогнозный диапазон 2,7-3,1 млн рублей, но это не официальный прайс-лист.

Два двигателя и роботизированная трансмиссия

В исполнениях «Драйв» и «Стиль» установлен 1,6-литровый турбированный двигатель с распределенным впрыском топлива мощностью 150 л.с. Для «Стиль AWD» предусмотрен мотор того же объема на 186 л.с., с непосредственным впрыском, и интеллектуальная система полного привода. Полный привод и более мощный двигатель доступны только в старшей версии.

Обе силовые установки сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Производитель обещает быстрое и плавное переключение передач, а также экономичный расход топлива. Конкретные показатели расхода в сообщении не приведены.

Что входит в начальную версию

Комплектация «Драйв» включает 18-дюймовые легкосплавные диски и полностью светодиодную оптику. Наружные зеркала регулируются и складываются электроприводом, оснащены обогревом и повторителями поворотников. В салоне предусмотрены двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и система Start/Stop.

Водителю доступны многофункциональное рулевое колесо с регулировкой в четырех направлениях, датчики дождя и света. Форма руля напоминает геймпад. Интерьер дополняет атмосферная подсветка. Передние и задние стеклоподъемники снабжены защитой от защемления.

Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. За ее работу отвечает 8-ядерный процессор. Информация бортового компьютера выводится на цветной дисплей диагональю 10,25 дюйма. Также предусмотрены голосовое управление «Свободные руки» через Bluetooth, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, разъемы USB Type-C и Type-A и розетка на 12 Вт.

Передние спортивные кресла с боковой поддержкой отделаны экокожей. Сиденье водителя регулируется электроприводом в шести направлениях, пассажирское - в четырех. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные дефлекторы климатической системы, USB-разъемы и подлокотник с двумя подстаканниками.

Багажник с электроприводом рассчитан на 639 литров. Длина кроссовера составляет 4660 мм, ширина - 1875 мм, высота - 1670 мм, колесная база - 2720 мм. Дорожный просвет равен 176 мм.

Во всех версиях для зимней эксплуатации заявлены дистанционный запуск двигателя и прогрев салона. Обогрев предусмотрен для рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и сидений обоих рядов.

В базовое оснащение также входят многослойные передние стекла, обработка кузова и скрытых полостей воском. Днище защищено антигравийными и шумоизоляционными материалами. Среди систем безопасности указаны «Эра Глонасс», шесть подушек, круговой обзор 540° и передние с задними датчиками парковки. Установлены электрический стояночный тормоз с автоматическим удержанием, круиз-контроль и крепления Isofix.

Электронные помощники начальной версии включают ESC и ABS, а также ассистенты спуска с горы и старта в гору. Система TPMS контролирует давление и температуру в шинах. Предусмотрен и датчик превышения заданной скорости с режимом ограничителя.

Оснащение «Стиль» и «Стиль AWD»

Внешнее отличие исполнения «Стиль» - панорамная крыша. По сравнению с начальной версией здесь добавлены акустическое лобовое стекло и электрохромное зеркало заднего вида, проекционный дисплей HUD и память настроек зеркал. Передние кресла получили вентиляцию и возможность запоминать несколько положений.

В этой комплектации появляется центральная подушка безопасности между сиденьями и расширенный набор ADAS. В него входят адаптивный круиз-контроль ACC, автоматическое переключение ближнего и дальнего света IHC, контроль слепых зон BSD и помощь при смене полосы LCA. Также заявлены удержание в полосе LDP, аварийное удержание ELK и предупреждение о выходе из полосы LDW. Система DOW предупреждает об опасности при открытии дверей. Набор дополняют ассистент движения в пробках TJA/ICA, предупреждение о фронтальном столкновении FCW, автономное экстренное торможение AEB и предупреждение о заднем перекрестном столкновении RCTB.

В максимальном исполнении «Стиль AWD» полный привод автоматически распределяет крутящий момент между осями. Водителю доступны режимы «Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь» и «4х4». Версию также отличают 19-дюймовые легкосплавные диски, полноразмерное запасное колесо, GPS-навигация и телематический блок. Через мобильное приложение можно дистанционно прогреть или охладить салон и получить координаты автомобиля.

JELAND С7 предложат в четырех цветах: «Искрящийся белый», «Черная жемчужина», «Лунная пыль» и «Мятное облако». Все оттенки доступны уже для комплектации «Драйв».