Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

21 июля 2026, 10:49

Jeland впервые в топ-10: как изменился рынок новых авто в России на 29-й неделе

Jeland впервые в топ-10: как изменился рынок новых авто в России на 29-й неделе

Почему Jeland попал в десятку лидеров и что думают эксперты о перспективах бренда

Jeland впервые в топ-10: как изменился рынок новых авто в России на 29-й неделе

Российский рынок новых автомобилей удивил: Jeland впервые вошел в топ-10 самых продаваемых марок. Мало кто ожидал такого результата, ведь конкуренция среди брендов усиливается с каждым месяцем. Какие перемены произошли, что это значит для покупателей и почему сейчас важно следить за динамикой продаж - объясняем с деталями и экспертными оценками.

Российский рынок новых автомобилей удивил: Jeland впервые вошел в топ-10 самых продаваемых марок. Мало кто ожидал такого результата, ведь конкуренция среди брендов усиливается с каждым месяцем. Какие перемены произошли, что это значит для покупателей и почему сейчас важно следить за динамикой продаж - объясняем с деталями и экспертными оценками.

Появление Jeland в числе десяти самых популярных автомобильных брендов России стало неожиданным сигналом для рынка. Для отечественных автолюбителей это не просто очередная статистика - речь идет о реальных изменениях в структуре спроса и предпочтениях покупателей. В условиях, когда конкуренция между марками усиливается, даже незначительное смещение в рейтинге может повлиять на выбор тысяч россиян.

По итогам 29-й недели 2026 года, с 13 по 19 июля, Jeland реализовал 396 новых автомобилей, впервые заняв место среди лидеров продаж. Как сообщает Автостат со ссылкой на данные АО «ППК», это позволило бренду обойти ряд известных марок и закрепиться в десятке самых востребованных. Лидером по-прежнему остается Lada с внушительным результатом - 6109 проданных машин. На втором месте - Haval (3205 авто), а третью строчку занимает Tenet (2362 экземпляра). Более тысячи автомобилей также реализовали Geely (1780) и Changan (1138), что подтверждает устойчивый интерес к китайским производителям.

В десятку вошли и другие заметные игроки: Jetour (917), Belgee (879), а также японские Toyota (773) и Mazda (696). Всего за неделю в России было продано 25 104 новых автомобиля - это на 3,1% меньше, чем неделей ранее, но на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика говорит о том, что рынок постепенно восстанавливается после сложных лет и становится все более разнообразным.

Интересно, что на фоне роста конкуренции некоторые бренды возвращают себе позиции. Например, недавно Solaris вновь оказался в топ-10, что подробно разбиралось в материале о том, как изменились предпочтения покупателей и почему эксперты считают это важным событием для рынка - подробности в нашем обзоре.

Появление Jeland в рейтинге может указывать на то, что российские покупатели все чаще обращают внимание на отечественные новинки, особенно в сегменте кроссоверов. Ранее в стране стартовали продажи модели Jeland J7, что, вероятно, и стало драйвером роста интереса к бренду. Эксперты отмечают: если тенденция сохранится, Jeland сможет укрепить свои позиции и в дальнейшем. Для сравнения, в прошлом году доля отечественных марок в топ-10 была заметно ниже, а китайские производители занимали большую часть рейтинга. Сейчас ситуация меняется, и это создает новые возможности для российских компаний.

В целом, результаты 29-й недели подтверждают: рынок новых автомобилей в России становится все более конкурентным и непредсказуемым. Покупатели получают больше выбора, а производители вынуждены реагировать на быстро меняющиеся запросы. Для тех, кто планирует покупку машины, важно следить за подобными изменениями - они могут повлиять как на цены, так и на доступность популярных моделей. В ближайшие месяцы эксперты ожидают дальнейших перестановок в рейтинге, особенно если отечественные бренды продолжат наращивать темпы продаж.

Упомянутые марки: Haval, Geely, Changan, Jetour, Belgee, Toyota, Mazda, TENET
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