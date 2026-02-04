Сможет ли Jeland повторить успех Tenet: Новый бренд и его стратегия на российском рынке — какие модели ждать в 2026 году

4 февраля 2026, 14:25
Jeland выходит на российский рынок: новые кроссоверы и планы локализации
Jeland выходит на российский рынок: новые кроссоверы и планы локализации
В первой половине 2026 года на российском рынке появится новый бренд Jeland с линейкой кроссоверов, созданных на базе Jaecoo. Производство организует «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил в сегменте SUV.
Российский автомобильный рынок готовится к появлению нового игрока — бренда Jeland, который официально стартует в стране в начале 2026 года. Это событие может стать одним из ключевых для сегмента кроссоверов: компания «АГР Холдинг» намерена не просто привезти готовые автомобили, а наладить их выпуск на территории России. Такой подход обеспечит не только расширение выбора для покупателей, но и усиление конкуренции среди производителей внедорожников.
Jeland – не просто очередной китайский бренд, а результат сотрудничества «АГР Холдинг» с компанией Defetoo. Ранее этот альянс уже успешно вывел на рынок Tenet, построенный на базе Chery, а теперь делает акцент на кроссоверы, созданные на платформе Jaecoo. По информации компании, запуск Jeland — часть большей стратегии по формированию собственной автомобильной экосистемы, где ключевую роль играет локализация и технологическое партнерство.
Производство модели Jeland разворачивается на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге. Уже известно, что в линейку войдут как минимум две модели: Jeland VT7 и VT8, а в перспективе - и VT6. Все они представляют собой адаптированные для российского рынка версии популярных кроссоверов Jaecoo, но с учетом местных требований и предпочтений.
Модельный ряд: что предлагает Jeland
Jeland VT7 — это пятиместный кроссовер, созданный на базе Jaecoo J7. Его габариты – 4600 х 1898 х 1680 мм, что делает его конкурентом в классе среднеразмерных внедорожников. Внешне модель напоминает Range Rover Evoque, а в салоне установлен 13,2-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Под капотом — 1,6-литровый двигатель с двумя вариантами мощности: 150 л.с. для переднеприводной версии и 186 л.с. для полноприводной. Коробка роботизированная.
Jeland VT8 — более крупный кроссовер, построенный на базе Jaecoo J8. Его размеры - 4820 х 1930 х 1710 мм, колесная база - 2820 мм. Внутри - сдвоенный блок из двух 12,3-дюймовых экранов, что обеспечивает технологичность модели. Двигатель - 2,0 литра, 249 л.с., крутящий момент 385 Нм. Коробка - 7-ступенчатая роботизированная с сопротивлением сцеплению, привод - полный.
Третьей моделью может стать Jeland VT6, основанный на Jaecoo J6. Для российского рынка предусмотрен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатая роботизированная коробка, а также старшая версия с 1,6-литровым двигателем (150 л.с.), 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Габариты Jaecoo J6 - 4509 х 1860 х 1650 мм, колесная база - 2610 мм. Независимая задняя подвеска и передний привод в конкретной версии делают модель интересной для российских условий.
Стратегия и перспективы: почему это важно
Появление Jeland – не просто очередная попытка вывести на рынок новые автомобили. Это часть масштабной стратегии по развитию местного производства и технологической кооперации. «АГР Холдинг» делает ставку на адаптацию моделей под российские реалии, что может стать главным конкурентом на фоне ограничения импорта готовых машин.
Успех бренда Tenet, который за несколько месяцев реализовал более 33 тысяч автомобилей, показывает, что ни у таких проектов есть потенциал. Jeland, по замыслу создателей, должен не только повторить этот успех, но и закрепить за собой статус одного из лидеров в сегменте внедорожников. В условиях, когда российский рынок переживает трансформацию и ищет новые точки роста, такие инициативы способны изменить силовой баланс и установить новые стандарты для всей отрасли.
Первые автомобили Jeland появятся в продаже уже в 2026 году. Ожидается, что они будут востребованы благодаря сочетанию современных технологий, адаптации к российским условиям и конкурентной цене. В ближайшие месяцы будут представлены подробности о комплектациях, ценах и особенностях сервисного обслуживания.
Похожие материалы Джейку, Тенет
-
28.01.2026, 07:33
15 новых кроссоверов до 3 млн рублей: актуальные предложения на рынке
В 2026 году цены на автомобили в России резко выросли из-за изменений в налогах и утилизационном сборе. Однако на рынке все еще можно найти 15 новых кроссоверов иностранных брендов дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, какие модели доступны и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
26.01.2026, 02:33
Chery объявила масштабный отзыв Jaecoo J7 и Tiggo 7 в Китае из-за риска остановки мотора
Chery отзывает Jaecoo J7 и Tiggo 7 в Китае. Причина - возможная остановка двигателя. Владельцев ждут бесплатные проверки. Подробности о масштабной сервисной кампании. Неожиданные детали от производителя.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
14.01.2026, 05:01
Владение Jaecoo J8 за три года обойдется дороже 1,7 млн рублей
Содержание кроссовера Jaecoo J8 в столице за три года может удивить даже опытных водителей. Эксперты раскрыли, какие траты ждут владельца. Некоторые статьи расходов оказываются неожиданно высокими. Подсчитана каждая деталь - от шин до страховки.Читать далее
-
13.01.2026, 17:22
Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать
Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
30.12.2025, 18:29
Geely Monjaro против Jaecoo J8: какой кроссовер выбрать
Geely Monjaro и Jaecoo J8 - два крупных кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Результаты удивили даже опытных автолюбителей. Какой из них выбрать - решать вам.Читать далее
-
25.12.2025, 16:09
Jaecoo J8 сменит имя на Jeland VT8 и начнет производство в Петербурге
В России готовится запуск нового бренда Jeland. Jaecoo J8 получит новое имя и локальную сборку. Модель будет выпускаться на бывшем заводе GM. Подробности о ребрендинге и планах компании пока держатся в секрете.Читать далее
-
18.12.2025, 09:24
Покупатели JAECOO J8 стали выбирать более оснащенные комплектации
По итогам ноября самой популярной комплектацией кроссовера JAECOO J8 впервые за несколько месяцев стала средняя версия Supreme. Об этом рассказали в петербургском дилерском центре «JAECOO Аларм-Моторс».Читать далее
-
04.02.2026, 15:41
Adria Sonic Plus 700 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
Adria Sonic Plus 700 SL - интегрированный автодом, который выделяется продуманной эргономикой, премиальной отделкой и современными системами безопасности. Модель 2025 года уже доступна в столице и может стать отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и независимость в путешествиях.Читать далее
-
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее
Похожие материалы Джейку, Тенет
-
28.01.2026, 07:33
15 новых кроссоверов до 3 млн рублей: актуальные предложения на рынке
В 2026 году цены на автомобили в России резко выросли из-за изменений в налогах и утилизационном сборе. Однако на рынке все еще можно найти 15 новых кроссоверов иностранных брендов дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, какие модели доступны и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
26.01.2026, 02:33
Chery объявила масштабный отзыв Jaecoo J7 и Tiggo 7 в Китае из-за риска остановки мотора
Chery отзывает Jaecoo J7 и Tiggo 7 в Китае. Причина - возможная остановка двигателя. Владельцев ждут бесплатные проверки. Подробности о масштабной сервисной кампании. Неожиданные детали от производителя.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
14.01.2026, 05:01
Владение Jaecoo J8 за три года обойдется дороже 1,7 млн рублей
Содержание кроссовера Jaecoo J8 в столице за три года может удивить даже опытных водителей. Эксперты раскрыли, какие траты ждут владельца. Некоторые статьи расходов оказываются неожиданно высокими. Подсчитана каждая деталь - от шин до страховки.Читать далее
-
13.01.2026, 17:22
Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать
Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
30.12.2025, 18:29
Geely Monjaro против Jaecoo J8: какой кроссовер выбрать
Geely Monjaro и Jaecoo J8 - два крупных кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Результаты удивили даже опытных автолюбителей. Какой из них выбрать - решать вам.Читать далее
-
25.12.2025, 16:09
Jaecoo J8 сменит имя на Jeland VT8 и начнет производство в Петербурге
В России готовится запуск нового бренда Jeland. Jaecoo J8 получит новое имя и локальную сборку. Модель будет выпускаться на бывшем заводе GM. Подробности о ребрендинге и планах компании пока держатся в секрете.Читать далее
-
18.12.2025, 09:24
Покупатели JAECOO J8 стали выбирать более оснащенные комплектации
По итогам ноября самой популярной комплектацией кроссовера JAECOO J8 впервые за несколько месяцев стала средняя версия Supreme. Об этом рассказали в петербургском дилерском центре «JAECOO Аларм-Моторс».Читать далее
-
04.02.2026, 15:41
Adria Sonic Plus 700 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
Adria Sonic Plus 700 SL - интегрированный автодом, который выделяется продуманной эргономикой, премиальной отделкой и современными системами безопасности. Модель 2025 года уже доступна в столице и может стать отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и независимость в путешествиях.Читать далее
-
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее