Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 14:25

Сможет ли Jeland повторить успех Tenet: Новый бренд и его стратегия на российском рынке — какие модели ждать в 2026 году

В первой половине 2026 года на российском рынке появится новый бренд Jeland с линейкой кроссоверов, созданных на базе Jaecoo. Производство организует «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил в сегменте SUV.

Российский автомобильный рынок готовится к появлению нового игрока — бренда Jeland, который официально стартует в стране в начале 2026 года. Это событие может стать одним из ключевых для сегмента кроссоверов: компания «АГР Холдинг» намерена не просто привезти готовые автомобили, а наладить их выпуск на территории России. Такой подход обеспечит не только расширение выбора для покупателей, но и усиление конкуренции среди производителей внедорожников.

Jeland – не просто очередной китайский бренд, а результат сотрудничества «АГР Холдинг» с компанией Defetoo. Ранее этот альянс уже успешно вывел на рынок Tenet, построенный на базе Chery, а теперь делает акцент на кроссоверы, созданные на платформе Jaecoo. По информации компании, запуск Jeland — часть большей стратегии по формированию собственной автомобильной экосистемы, где ключевую роль играет локализация и технологическое партнерство.

Производство модели Jeland разворачивается на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге. Уже известно, что в линейку войдут как минимум две модели: Jeland VT7 и VT8, а в перспективе - и VT6. Все они представляют собой адаптированные для российского рынка версии популярных кроссоверов Jaecoo, но с учетом местных требований и предпочтений.

Модельный ряд: что предлагает Jeland

Jeland VT7 — это пятиместный кроссовер, созданный на базе Jaecoo J7. Его габариты – 4600 х 1898 х 1680 мм, что делает его конкурентом в классе среднеразмерных внедорожников. Внешне модель напоминает Range Rover Evoque, а в салоне установлен 13,2-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Под капотом — 1,6-литровый двигатель с двумя вариантами мощности: 150 л.с. для переднеприводной версии и 186 л.с. для полноприводной. Коробка роботизированная.

Фото: Jaecoo 

Jeland VT8 — более крупный кроссовер, построенный на базе Jaecoo J8. Его размеры - 4820 х 1930 х 1710 мм, колесная база - 2820 мм. Внутри - сдвоенный блок из двух 12,3-дюймовых экранов, что обеспечивает технологичность модели. Двигатель - 2,0 литра, 249 л.с., крутящий момент 385 Нм. Коробка - 7-ступенчатая роботизированная с сопротивлением сцеплению, привод - полный.

Третьей моделью может стать Jeland VT6, основанный на Jaecoo J6. Для российского рынка предусмотрен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатая роботизированная коробка, а также старшая версия с 1,6-литровым двигателем (150 л.с.), 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Габариты Jaecoo J6 - 4509 х 1860 х 1650 мм, колесная база - 2610 мм. Независимая задняя подвеска и передний привод в конкретной версии делают модель интересной для российских условий.

Стратегия и перспективы: почему это важно

Появление Jeland – не просто очередная попытка вывести на рынок новые автомобили. Это часть масштабной стратегии по развитию местного производства и технологической кооперации. «АГР Холдинг» делает ставку на адаптацию моделей под российские реалии, что может стать главным конкурентом на фоне ограничения импорта готовых машин.

Успех бренда Tenet, который за несколько месяцев реализовал более 33 тысяч автомобилей, показывает, что ни у таких проектов есть потенциал. Jeland, по замыслу создателей, должен не только повторить этот успех, но и закрепить за собой статус одного из лидеров в сегменте внедорожников. В условиях, когда российский рынок переживает трансформацию и ищет новые точки роста, такие инициативы способны изменить силовой баланс и установить новые стандарты для всей отрасли.

Первые автомобили Jeland появятся в продаже уже в 2026 году. Ожидается, что они будут востребованы благодаря сочетанию современных технологий, адаптации к российским условиям и конкурентной цене. В ближайшие месяцы будут представлены подробности о комплектациях, ценах и особенностях сервисного обслуживания.

Упомянутые модели: Jaecoo J8, Jaecoo J7, Jaecoo J5
Упомянутые марки: Jaecoo, TENET
Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
