J‑линейка уже в заказе, С‑линейка на подходе: разбираем модельный ряд Jeland и планы бренда в России

Journey, Emotion, Land: что стоит за именем и философией российской марки Jeland

В 2026 году российский рынок автомобилей пополнился новым игроком - Jeland. Компания уже начала формировать дилерскую сеть и предлагает свежий взгляд на привычные вещи. Какие модели доступны, что обещают производители и почему запуск этого бренда может изменить рынок - разбираемся в деталях.

В 2026 году российский рынок автомобилей пополнился новым игроком - Jeland. Компания уже начала формировать дилерскую сеть и предлагает свежий взгляд на привычные вещи. Какие модели доступны, что обещают производители и почему запуск этого бренда может изменить рынок - разбираемся в деталях.

Появление бренда Jeland на российском рынке - событие, которое может заметно повлиять на привычный расклад сил среди автопроизводителей. Для многих автомобилистов это не просто очередная новинка, а реальный шанс получить современный автомобиль, собранный в России, с учетом местных особенностей и запросов.

фото: 110km.ru

Jeland - это не просто новое имя. Философия марки строится вокруг идей путешествий, эмоций и связи с родной землей. Название бренда складывается из слов Journey, Emotion и Land, что подчеркивает стремление компании создавать автомобили для тех, кто ценит открытия и не боится выходить за рамки привычного. Операционный директор «Джейлэнд РУС» Андрей Чирков отмечает, что марка ориентируется на людей, ищущих новые впечатления и готовых к переменам.

Модельный ряд Jeland делится на два направления. J-линейка, нацеленная на любителей приключений, собирается в Санкт-Петербурге и включает три модели: J6, J7 и J8. С-линейка, рассчитанная на творческих и неординарных покупателей, скорее всего, будет выпускаться на втором петербургском заводе АГР. Уже сейчас можно заказать автомобили J-линейки: J6 стартует от 2 290 000 рублей, предлагается в трех комплектациях и отличается классическим дизайном, оцинкованным кузовом, надежными агрегатами и практичными решениями - от панорамной крыши до сертифицированного фаркопа и усиленной конструкции для перевозки животных.

фото: 110km.ru

Вторая модель, J7, будет стоить от 2 849 000 рублей и сохранит основные черты дизайна и безопасности, добавляя адаптивную подвеску и продуманный интерьер. Флагман J8 будет доступен в трех версиях: «Актив», «Комфорт Плюс» и «Престиж Плюс». В топовых комплектациях обещают 10 подушек безопасности, массажные кресла с оттоманками, систему ароматерапии и инновационную подвеску с управляемым вектором тяги.

По словам представителей компании, успех Jeland строится на пяти опорах: высокое качество продукта, профессиональная команда, партнерство с Defetoo, развитая дилерская сеть и локальное производство. Производственные мощности создавались практически с нуля: еще в мае 2025 года на месте будущего завода были только стены, а уже через восемь месяцев инфраструктура была полностью восстановлена. В марте началось тестовое производство, а в апреле стартовал серийный выпуск.

фото: 110km.ru

Сейчас на предприятии трудятся 2500 человек, средний возраст - 35 лет. Формирование команды началось еще в 2025 году, будущих специалистов обучали на других площадках холдинга. Производственный цикл полный: от сварки и окраски до финальной сборки. Каждые три минуты с конвейера сходит новый автомобиль.

Высокий уровень автоматизации - отличительная черта завода. В сварочном цехе работают 122 робота, а покрасочный участок прошел глубокую модернизацию: теперь палитра включает до 10 цветов, а технология «мокрое по мокрому» позволяет наносить грунт и эмаль в одной камере без промежуточной сушки. Сборка организована на пяти взаимосвязанных линиях, а контроль качества многоуровневый, включая уличный трек для испытаний и аудит глазами клиента.

фото: 110km.ru

Локализация уже на высоком уровне, что позволяет моделям соответствовать требованиям для работы в такси. Используются российские компоненты - ГЛОНАСС, аккумуляторы, топливные баки, телематика и выхлопная система. В будущем планируется локализовать производство 1,6-литрового двигателя, подушек безопасности, ремней безопасности, щеток стеклоочистителей и системы ESC. Пока штамповка кузовных деталей поступает из-за рубежа, но в регионе есть предприятия, которые могут быть привлечены к этому процессу. Стратегическая цель - достичь 4000 баллов по локализации и это уже сопоставимо с моделями Lada.

Уже в июле в линейке J6 появится полный привод. Готовятся к запуску две «старшие» модели. Сейчас завод работает в две смены, но в ближайшее время планируется переход на три смены, что позволит выйти на максимальный объем - 100 тысяч автомобилей в год. При необходимости рядом с действующей площадкой есть свободная территория, на которой можно будет возвести вторую очередь завода.