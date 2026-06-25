J‑линейка уже в заказе, С‑линейка на подходе: разбираем модельный ряд Jeland и планы бренда в России

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 июня 2026, 08:36

Journey, Emotion, Land: что стоит за именем и философией российской марки Jeland

Journey, Emotion, Land: что стоит за именем и философией российской марки Jeland

J‑линейка уже в заказе, С‑линейка на подходе: разбираем модельный ряд Jeland и планы бренда в России

Journey, Emotion, Land: что стоит за именем и философией российской марки Jeland

В 2026 году российский рынок автомобилей пополнился новым игроком - Jeland. Компания уже начала формировать дилерскую сеть и предлагает свежий взгляд на привычные вещи. Какие модели доступны, что обещают производители и почему запуск этого бренда может изменить рынок - разбираемся в деталях.

В 2026 году российский рынок автомобилей пополнился новым игроком - Jeland. Компания уже начала формировать дилерскую сеть и предлагает свежий взгляд на привычные вещи. Какие модели доступны, что обещают производители и почему запуск этого бренда может изменить рынок - разбираемся в деталях.

Появление бренда Jeland на российском рынке - событие, которое может заметно повлиять на привычный расклад сил среди автопроизводителей. Для многих автомобилистов это не просто очередная новинка, а реальный шанс получить современный автомобиль, собранный в России, с учетом местных особенностей и запросов.

фото: 110km.ru

Jeland - это не просто новое имя. Философия марки строится вокруг идей путешествий, эмоций и связи с родной землей. Название бренда складывается из слов Journey, Emotion и Land, что подчеркивает стремление компании создавать автомобили для тех, кто ценит открытия и не боится выходить за рамки привычного. Операционный директор «Джейлэнд РУС» Андрей Чирков отмечает, что марка ориентируется на людей, ищущих новые впечатления и готовых к переменам.

Модельный ряд Jeland делится на два направления. J-линейка, нацеленная на любителей приключений, собирается в Санкт-Петербурге и включает три модели: J6, J7 и J8. С-линейка, рассчитанная на творческих и неординарных покупателей, скорее всего, будет выпускаться на втором петербургском заводе АГР. Уже сейчас можно заказать автомобили J-линейки: J6 стартует от 2 290 000 рублей, предлагается в трех комплектациях и отличается классическим дизайном, оцинкованным кузовом, надежными агрегатами и практичными решениями - от панорамной крыши до сертифицированного фаркопа и усиленной конструкции для перевозки животных.

фото: 110km.ru

Вторая модель, J7, будет стоить от 2 849 000 рублей и сохранит основные черты дизайна и безопасности, добавляя адаптивную подвеску и продуманный интерьер. Флагман J8 будет доступен в трех версиях: «Актив», «Комфорт Плюс» и «Престиж Плюс». В топовых комплектациях обещают 10 подушек безопасности, массажные кресла с оттоманками, систему ароматерапии и инновационную подвеску с управляемым вектором тяги.

По словам представителей компании, успех Jeland строится на пяти опорах: высокое качество продукта, профессиональная команда, партнерство с Defetoo, развитая дилерская сеть и локальное производство. Производственные мощности создавались практически с нуля: еще в мае 2025 года на месте будущего завода были только стены, а уже через восемь месяцев инфраструктура была полностью восстановлена. В марте началось тестовое производство, а в апреле стартовал серийный выпуск.

фото: 110km.ru

Сейчас на предприятии трудятся 2500 человек, средний возраст - 35 лет. Формирование команды началось еще в 2025 году, будущих специалистов обучали на других площадках холдинга. Производственный цикл полный: от сварки и окраски до финальной сборки. Каждые три минуты с конвейера сходит новый автомобиль.

Высокий уровень автоматизации - отличительная черта завода. В сварочном цехе работают 122 робота, а покрасочный участок прошел глубокую модернизацию: теперь палитра включает до 10 цветов, а технология «мокрое по мокрому» позволяет наносить грунт и эмаль в одной камере без промежуточной сушки. Сборка организована на пяти взаимосвязанных линиях, а контроль качества многоуровневый, включая уличный трек для испытаний и аудит глазами клиента.

фото: 110km.ru

Локализация уже на высоком уровне, что позволяет моделям соответствовать требованиям для работы в такси. Используются российские компоненты - ГЛОНАСС, аккумуляторы, топливные баки, телематика и выхлопная система. В будущем планируется локализовать производство 1,6-литрового двигателя, подушек безопасности, ремней безопасности, щеток стеклоочистителей и системы ESC. Пока штамповка кузовных деталей поступает из-за рубежа, но в регионе есть предприятия, которые могут быть привлечены к этому процессу. Стратегическая цель - достичь 4000 баллов по локализации и это уже сопоставимо с моделями Lada.

Уже в июле в линейке J6 появится полный привод. Готовятся к запуску две «старшие» модели. Сейчас завод работает в две смены, но в ближайшее время планируется переход на три смены, что позволит выйти на максимальный объем - 100 тысяч автомобилей в год. При необходимости рядом с действующей площадкой есть свободная территория, на которой можно будет возвести вторую очередь завода.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Тульская область Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться