Смогут ли британцы удивить рынок — интрига вокруг нового GT

14 января 2026, 16:42
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.
В 2010 году британская компания Jensen International Automotive (JIA) заявила о себе как о «спасителе» классических моделей Interceptor. Её главной задачей тогда было вдохнуть новую жизнь в старые автомобили, превратив их в современные и практичные машины для повседневной эксплуатации. За прошедшие годы рестомоды от JIA стали настоящей находкой для ценителей британской классики, но, как выяснилось, амбиции компании были куда масштабнее.
В 2026 году JIA решила сделать шаг, способный изменить представление о марке Jensen. Компания официально объявила о планах создать совершенно новый автомобиль — лёгкий и яркий Grand Tourer, вдохновлённый легендарным Interceptor. Это не просто очередное обновление классики, а амбициозная заявка на возвращение бренда в высшую лигу мирового автопрома.
По информации AutoEvolution, новый проект обещает стать не данью прошлому, а настоящим вызовом для современных гран-туризмов. JIA намерена соединить узнаваемый силуэт и харизму оригинального Interceptor с передовыми технологиями и уровнем комфорта, соответствующими стандартам XXI века. В компании подчёркивают: речь идёт о совершенно новой разработке «с чистого листа», а не о глубокой модернизации старых платформ.
Пока технические детали держатся в секрете, но инсайдеры намекают на использование современных силовых агрегатов и инновационной платформы. JIA ориентируется на самых взыскательных клиентов, для которых важны не только динамика и стиль, но и эксклюзивность. Дизайн будущей новинки сохранит узнаваемые черты классики, но будет адаптирован к современным требованиям безопасности и аэродинамики.
Интересно, что Jensen Interceptor всегда был автомобилем для тех, кто не боится быть заметным. Его узнаваемый дизайн, мощные двигатели и британский шарм сделали его культовым ещё в 70-х. Теперь JIA хочет возродить этот дух, но уже на новом уровне. В компании уверены, что их новый Grand Tourer сможет составить конкуренцию именитым соперникам из Германии и Италии.
Поклонники марки уже гадают, каким получится новый Interceptor. Сможет ли он повторить успех легендарного предшественника или останется лишь красивой попыткой вернуть прошлое? Одно ясно: JIA не боится рисковать и готова удивлять. Ожидание премьеры подогревает интерес к бренду, который долгие годы оставался в тени. В 2026 году нас ждёт не просто новый автомобиль, а, возможно, новая глава в истории британского автопрома.
Похожие материалы Дженсен
-
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
14.01.2026, 16:08
Редкий кемпер Toyota Sunrader 1981 года: дом на колесах из прошлого
Уникальный кемпер на базе Toyota 80-х годов удивляет сохранностью. Внутри - кухня, ванная и спальное место. Пробег минимальный, а цена сопоставима с новым авто. Чем еще интересен этот ретроавтомобиль? Узнайте подробности.Читать далее
-
14.01.2026, 15:47
Harley-Davidson Road King против Dodge Challenger SRT и спортбайка на драг-стрипе Лас-Вегаса
На драг-стрипе в Лас-Вегасе встретились Harley-Davidson Road King, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и кастомный спортбайк. Схватка оказалась зрелищной и непредсказуемой. Один из участников удивил всех своим результатом. Кто оказался быстрее - узнаете в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 15:37
АвтоВАЗ перенес старт бренда SKM на 2026 год из-за рыночной ситуации
АвтоВАЗ готовит запуск бренда SKM, но сроки изменились. Причины сдвига не раскрываются. Ожидаются новые модели для бизнеса. Подробности о планах компании держатся в секрете. Интрига вокруг проекта сохраняется.Читать далее
-
14.01.2026, 15:20
Alfa Romeo возвращает Giulietta как виртуальный электрокар Quadrifoglio на базе Leapmotor
Alfa Romeo неожиданно оживляет Giulietta, но только в цифровом виде. Электрическая Quadrifoglio построена на платформе Leapmotor Lafa 5. Пока это лишь виртуальный концепт, но идея уже вызвала бурю обсуждений. Итальянцы явно не боятся экспериментировать.Читать далее
-
14.01.2026, 15:15
Легендарный автодом Airstream Excella 1982 года: как жили астронавты NASA
Airstream Excella 1982 года снова на слуху. Этот автодом использовали для карантина астронавтов. Внутри - уют, техника и атмосфера прошлого века. Мощный мотор и алюминиевый кузов. Цена удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
14.01.2026, 15:08
Единственная в России Волга ГАЗ-31105 с мотором Chrysler выставлена на продажу
В Ярославской области продают уникальный ГАЗ-31105 2008 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег минимальный, комплектация максимальная. Мотор Chrysler, редкость для России. Цена вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
-
14.01.2026, 15:04
Виртуальный Ferrari 849 Testarossa: современный взгляд на классику 80-х
Ferrari Testarossa - символ эпохи 80-х. Его узнаваемый силуэт и характерный Flat-12 сделали модель легендой. Виртуальная реинкарнация возвращает нас к истокам. Как изменился культовый суперкар? Неожиданные детали ждут вас в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 14:11
Сколько стоит Audi e-tron GT после 24 тысяч км и двух лет эксплуатации
Audi e-tron GT - альтернатива Taycan, но дешевле. Автомобиль с пробегом 24 000 км продается в Калифорнии. У него чистая история, эффектный серый цвет и спортивный характер. Сколько он стоит сейчас? Узнайте детали и нюансы сделки.Читать далее
Похожие материалы Дженсен
-
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
14.01.2026, 16:08
Редкий кемпер Toyota Sunrader 1981 года: дом на колесах из прошлого
Уникальный кемпер на базе Toyota 80-х годов удивляет сохранностью. Внутри - кухня, ванная и спальное место. Пробег минимальный, а цена сопоставима с новым авто. Чем еще интересен этот ретроавтомобиль? Узнайте подробности.Читать далее
-
14.01.2026, 15:47
Harley-Davidson Road King против Dodge Challenger SRT и спортбайка на драг-стрипе Лас-Вегаса
На драг-стрипе в Лас-Вегасе встретились Harley-Davidson Road King, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и кастомный спортбайк. Схватка оказалась зрелищной и непредсказуемой. Один из участников удивил всех своим результатом. Кто оказался быстрее - узнаете в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 15:37
АвтоВАЗ перенес старт бренда SKM на 2026 год из-за рыночной ситуации
АвтоВАЗ готовит запуск бренда SKM, но сроки изменились. Причины сдвига не раскрываются. Ожидаются новые модели для бизнеса. Подробности о планах компании держатся в секрете. Интрига вокруг проекта сохраняется.Читать далее
-
14.01.2026, 15:20
Alfa Romeo возвращает Giulietta как виртуальный электрокар Quadrifoglio на базе Leapmotor
Alfa Romeo неожиданно оживляет Giulietta, но только в цифровом виде. Электрическая Quadrifoglio построена на платформе Leapmotor Lafa 5. Пока это лишь виртуальный концепт, но идея уже вызвала бурю обсуждений. Итальянцы явно не боятся экспериментировать.Читать далее
-
14.01.2026, 15:15
Легендарный автодом Airstream Excella 1982 года: как жили астронавты NASA
Airstream Excella 1982 года снова на слуху. Этот автодом использовали для карантина астронавтов. Внутри - уют, техника и атмосфера прошлого века. Мощный мотор и алюминиевый кузов. Цена удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
14.01.2026, 15:08
Единственная в России Волга ГАЗ-31105 с мотором Chrysler выставлена на продажу
В Ярославской области продают уникальный ГАЗ-31105 2008 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег минимальный, комплектация максимальная. Мотор Chrysler, редкость для России. Цена вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
-
14.01.2026, 15:04
Виртуальный Ferrari 849 Testarossa: современный взгляд на классику 80-х
Ferrari Testarossa - символ эпохи 80-х. Его узнаваемый силуэт и характерный Flat-12 сделали модель легендой. Виртуальная реинкарнация возвращает нас к истокам. Как изменился культовый суперкар? Неожиданные детали ждут вас в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 14:11
Сколько стоит Audi e-tron GT после 24 тысяч км и двух лет эксплуатации
Audi e-tron GT - альтернатива Taycan, но дешевле. Автомобиль с пробегом 24 000 км продается в Калифорнии. У него чистая история, эффектный серый цвет и спортивный характер. Сколько он стоит сейчас? Узнайте детали и нюансы сделки.Читать далее