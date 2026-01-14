Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 16:42

Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году

Смогут ли британцы удивить рынок — интрига вокруг нового GT

Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.

В 2010 году британская компания Jensen International Automotive (JIA) заявила о себе как о «спасителе» классических моделей Interceptor. Её главной задачей тогда было вдохнуть новую жизнь в старые автомобили, превратив их в современные и практичные машины для повседневной эксплуатации. За прошедшие годы рестомоды от JIA стали настоящей находкой для ценителей британской классики, но, как выяснилось, амбиции компании были куда масштабнее.

В 2026 году JIA решила сделать шаг, способный изменить представление о марке Jensen. Компания официально объявила о планах создать совершенно новый автомобиль — лёгкий и яркий Grand Tourer, вдохновлённый легендарным Interceptor. Это не просто очередное обновление классики, а амбициозная заявка на возвращение бренда в высшую лигу мирового автопрома.

По информации AutoEvolution, новый проект обещает стать не данью прошлому, а настоящим вызовом для современных гран-туризмов. JIA намерена соединить узнаваемый силуэт и харизму оригинального Interceptor с передовыми технологиями и уровнем комфорта, соответствующими стандартам XXI века. В компании подчёркивают: речь идёт о совершенно новой разработке «с чистого листа», а не о глубокой модернизации старых платформ.

Пока технические детали держатся в секрете, но инсайдеры намекают на использование современных силовых агрегатов и инновационной платформы. JIA ориентируется на самых взыскательных клиентов, для которых важны не только динамика и стиль, но и эксклюзивность. Дизайн будущей новинки сохранит узнаваемые черты классики, но будет адаптирован к современным требованиям безопасности и аэродинамики.

Интересно, что Jensen Interceptor всегда был автомобилем для тех, кто не боится быть заметным. Его узнаваемый дизайн, мощные двигатели и британский шарм сделали его культовым ещё в 70-х. Теперь JIA хочет возродить этот дух, но уже на новом уровне. В компании уверены, что их новый Grand Tourer сможет составить конкуренцию именитым соперникам из Германии и Италии.

Поклонники марки уже гадают, каким получится новый Interceptor. Сможет ли он повторить успех легендарного предшественника или останется лишь красивой попыткой вернуть прошлое? Одно ясно: JIA не боится рисковать и готова удивлять. Ожидание премьеры подогревает интерес к бренду, который долгие годы оставался в тени. В 2026 году нас ждёт не просто новый автомобиль, а, возможно, новая глава в истории британского автопрома.

Упомянутые марки: Jensen
