Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 16:00

Jet Capsule Super Sport 2024: легкий корпус, высокая скорость и индивидуальные опции

Jet Capsule Super Sport 2024: легкий корпус, высокая скорость и индивидуальные опции

Водный гиперкар Пьерпаоло Лаццарини: обзор кастомизируемой капсулы Jet Capsule Super Sport с зоной для загара и спальными местами

Jet Capsule Super Sport 2024: легкий корпус, высокая скорость и индивидуальные опции

Jet Capsule Super Sport 2024 - это не просто водный транспорт, а пример того, как современные технологии меняют подход к отдыху на воде. Легкая конструкция, мощный двигатель и гибкая компоновка делают эту модель заметной на фоне других решений. Важно понять, какие возможности открывает такой подход для рынка и почему интерес к подобным капсулам растет именно сейчас.

Jet Capsule Super Sport 2024 - это не просто водный транспорт, а пример того, как современные технологии меняют подход к отдыху на воде. Легкая конструкция, мощный двигатель и гибкая компоновка делают эту модель заметной на фоне других решений. Важно понять, какие возможности открывает такой подход для рынка и почему интерес к подобным капсулам растет именно сейчас.

Jet Capsule Super Sport 2024 — это свежий взгляд на водный транспорт для тех, кто ценит скорость, комфорт и индивидуальный подход. Модель разработана дизайнером Пьерпаоло Лаццарини и сразу выделяется на фоне привычных катеров благодаря закрытому корпусу и легкой конструкции. Вес капсулы составляет всего 3200 кг, что на 500 кг меньше предыдущей версии, а значит, управлять ею стало проще и экономичнее.

В основе корпуса - карбон, изготовленный по технологии вакуумной инфузии. Это не только уменьшает массу, но и позволяет создавать более гибкие варианты внутренней планировки. В комплектации Jet Capsule рассчитана на 10 пассажиров, но при желании можно добавить мини-столовую, санузел или даже спальные места. Для любителей солнца предусмотрена зона для загара на крыше, доступная через заднюю дверь.

Фото: Pierpaolo Lazzarini

Двигатель у Jet Capsule один, но мощность увеличивается от 570 до 850 л.с. Такой диапазон позволяет разгоняться до 38 узлов всего за 12 секунд. Это делает капсулу предпочтительным выбором для активного отдыха, водных видов спорта или просто прогулок по воде. При необходимости можно перейти в рабочий режим для неспешного круиза или использовать реактивный привод для маневрирования на небольших скоростях.

Jet Capsule Super Sport подходит не только для развлечений, но и в качестве вспомогательного судно для парасейлинга, вейкбординга и других видов активного отдыха. Внутреннее пространство легко адаптируется под разные задачи - от семейных мероприятий до согласования мероприятий. Такой подход к кастомизации становится все более востребованным, особенно среди владельцев яхт и любителей нестандартных решений.

Фото: Pierpaolo Lazzarini

Тенденция к созданию солнечных и многофункциональных водных средств прослеживается и в других сегментах. Например, в автомобильной отрасли растет спрос на универсальные пикапы, о которых недавно сообщалось в материалах о новых возможностях для коммерческого транспорта на примере Промтех Капитана . Это подтверждается тем, что покупатели чаще всего выбирают метод, позволяющий решить сразу несколько задач.

 

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