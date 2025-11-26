Хотели купить Jetour Dashing? Теперь придется доплатить 350 тысяч

Jetour Dashing лишился базовых версий и стал дороже на 350 тысяч

Марка Jetour изменила прайс-листы. Популярный кроссовер стал дороже. Две доступные комплектации убрали. Теперь начальная цена сильно выросла. Узнайте, сколько стоит автомобиль сейчас. И какие версии остались у дилеров.

Популярный китайский кроссовер Jetour Dashing стал заметно менее доступным для российских покупателей. Входной билет в клуб владельцев этой модели подорожал сразу на внушительные 350 000 рублей. Причиной такого резкого скачка стала не плановая индексация цен, а пересмотр линейки доступных комплектаций.

Как сообщают «Автоновости дня», из прайс-листов исчезли две самые бюджетные версии - Comfort и Comfort Plus. Именно это решение и привело к фактическому удорожанию модели. Если раньше стать обладателем Dashing можно было, имея на руках 2,49 млн рублей, то теперь минимальная планка поднялась до 2,84 млн рублей. Самой доступной отныне является комплектация Elite.

В этой версии автомобиль оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил, работающим в связке с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод у такого кроссовера может быть только передним. Официальных комментариев о причинах такого шага от представительства марки пока не поступало. Однако наиболее вероятной версией выглядит то, что дилеры попросту распродали все автомобили в начальных исполнениях.

Заказывать новую партию под конец года дилерские центры, скорее всего, не стали. Ведь уже через полтора месяца машины 2025 года выпуска превратятся в «прошлогодние», что может усложнить их реализацию по полной стоимости. Таким образом, сокращение числа комплектаций выглядит как временная мера, связанная с логистикой и планированием запасов.

Для тех, кто готов заплатить больше, выбор все еще есть. Переднеприводный Dashing также доступен с более мощным 1,6-литровым мотором на 190 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Цены на такую модификацию стартуют с отметки в 3,19 млн рублей. На вершине гаммы находится полноприводная версия с тем же 1,6-литровым двигателем, но его мощность составляет 186 л.с., а в паре с ним работает уже классический 8-диапазонный «автомат». Стоимость такого кроссовера начинается от 3,65 млн рублей без учета возможных скидок и специальных предложений.