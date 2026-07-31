Трехлетний Jetour Dashing на рынке РФ: какой мотор надежнее, сколько стоит ТО и стоит ли переплачивать за полный привод

Jetour Dashing с пробегом: что важно знать перед покупкой на вторичном рынке

Jetour Dashing не так давно появился на российском рынке и уже встречается среди подержанных авто. Модель привлекает ценой и небольшим возрастом, но есть нюансы по двигателям, коробкам и электронике. Разбираемся, на что обратить внимание сейчас.

Jetour Dashing не так давно появился на российском рынке и уже встречается среди подержанных авто. Модель привлекает ценой и небольшим возрастом, но есть нюансы по двигателям, коробкам и электронике. Разбираемся, на что обратить внимание сейчас.

Появление Jetour Dashing на вторичном рынке России вызвало интерес у тех, кто ищет современный кроссовер по сниженной цене.

На российском рынке Jetour Dashing представлен в двух основных модификациях. Базовая версия оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., который работает с роботизированной коробкой передач и передним приводом. Более дорогая комплектация - это 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 186 л.с., классический 8-ступенчатый автомат и полный привод. Именно эта версия считается наиболее технологичной и универсальной для нашей страны.

Что касается надежности силовых агрегатов, то пользователи отмечают, что при соблюдении регламента технического обслуживания и использовании качественного топлива, серьезных проблем с моторами не возникает. Однако статистики по пробегу свыше 150 тысяч километров пока нет - возраст большинства машин не насчитывает три года. При осмотре стоит обратить внимание на отсутствие подтеков масла, состояние системы охлаждения и работу турбокомпрессора. Эти рекомендации актуальны для всех современных турбодвигателей.

Коробка передач - еще один спорный момент. Роботизированная трансмиссия на переднеприводных версиях требует бережного обращения и регулярного обслуживания. Перегревы могут привести к необходимости замены сцепления, что обойдется недешево. Вариант с 1,6-литровым мотором и классическим автоматом вызывает меньше вопросов у владельцев, а полный привод делает автомобиль более универсальным. Но и цена на такие экземпляры выше.

Среди недостатков владельцы Jetour Dashing чаще всего отмечают некорректную работу отдельных электронных функций, скрип в салоне и появление сколов на кузове из-за не самого прочного лакокрасочного покрытия. Иногда возникают жалобы на работу датчиков парковки и камеры кругового обзора, но массового характера эти проблемы не носят. На автомобилях, эксплуатируемых на плохих дорогах, можно наблюдать ускоренный износ резиновых элементов подвески, поэтому перед покупкой важно проверить состояние ходовой части.

Плановое обслуживание Jetour Dashing остается относительно недорогим: основные расходы связаны с заменой масла, фильтров и технических жидкостей. Экономия на обслуживании турбомоторов и трансмиссии не рекомендуется – для продления ресурса лучше соблюдать интервалы замены масла, особенно при эксплуатации в городе.

Покупка трехлетнего Jetour Dashing может быть оправдана, если автомобиль имеет прозрачную историю обслуживания и находится в хорошем техническом состоянии. При выборе между двумя модификациями, эксперты склоняются к использованию версии с 1,6-литровым двигателем, классическим автоматом и полным приводом - такое сочетание считается более надежным и удобным для российских дорог. Переднеприводный вариант с роботом тоже можно рассматривать, но только после тщательной диагностики трансмиссии.

В целом, Jetour Dashing на вторичном рынке выглядит как интересное предложение для тех, кто ищет современный кроссовер с небольшим пробегом и соответствующим оснащением. Однако ключевым моментом остается грамотный выбор экземпляра и тщательная проверка технического состояния перед покупкой.